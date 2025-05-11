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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

移民專頁／持OPT回母國面簽F-1 具一定風險

李亞倫律師主答
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讀者問：

我持有F-1簽證，已經過期，現在是OPT。公司為我申請H-1B，但幾次不中。我已經遞交國家利益申請 (NIW) 申請，正在審理中。我考慮最近回國，面簽F-1。USCIS在2023年12月更新了對F、M類簽證的政策，允許學生在學習期間申請綠卡，且不會對身分造成影響。一想到假期又要孤單單單在這裡待著，就忍不住想回國。目前，看到的case是I-140通過後，持有有效F-1往返美國沒有問題。想問遞交綠卡申請後，回國去簽F-1有風險嗎？

答：

2023年12月的指導文件明確指出，F類和M類學生必須擁有他們不打算放棄的外國居所，但這些學生仍然可以成為永久勞工紙申請或移民簽證申請的受益人，並能夠證明他們計畫在短期停留後離境。然而，這份指導文件並不保證F-1簽證會被簽發。申請人仍需能證明在完成學業後有離境的意圖。

此外，川普總統對部分移民持負面立場，並簽署許多行政命令，包括許多與移民相關的政策，可能會使通常的移民程序更加困難。據悉，一些大學和學院已經建議他們的學生在假期期間避免出國旅行，以減少回程時遇到問題的風險。

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