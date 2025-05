娛樂／美歐視效公司破產潮…連龍頭MPC也倒了

好萊塢視覺特效巨頭MPC因母公司特藝集團陷入嚴重財務危機停止營運。(取材自X平台)

好萊塢 視覺特效行業正面臨一場嚴峻風暴,龍頭視覺特效公司MPC的母公司特藝集團(Technicolor Group)因嚴重財務危機,早前宣布進入破產保護並關閉旗下四家視覺特效公司,包括專攻電影視覺特效的MPC、以廣告特效為主的The Mill、主營動畫製作的Mikros Animation,以及為遊戲提供藝術設計的Technicolor Games。

全球數千員工一夕失業

其中,MPC的關閉對電影行業影響最為嚴重,它是好萊塢影視巨頭的重要合作夥伴,作為頂尖視覺特效公司,MPC曾參與「哈利波特 」(Harry Potter)系列、「007:空降危機」(Skyfall,又譯「007:大破天幕殺機」)、「玩命關頭6」(Fast & Furious 6,又譯「速度與激情6」)等知名電影的視覺特效製作,去年的「獅子王:木法沙」(Mufasa: The Lion King,又譯「獅子王:木法沙傳奇」)、今年上映的「白雪公主」(Snow White)也都出自MPC之手。沒人料到這家在特效領域「中流砥柱」的公司會走到這一步。

根據社群媒體上的聲音,MPC等公司的大多數員工在收到通知前對財務危機毫不知情,直到最近,他們還在為迪士尼真人版電影「星際寶貝:史迪奇」(Lilo & Stitch)及派拉蒙的「不可能的任務:最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning,「碟中諜8:最終清算」)工作。這波關閉事件將導致數千名來自全球的視覺特效藝術家突然失業。

事實上,受「倒閉潮」影響的大公司不只這幾家。近年來,受企業併購、現金流問題與2023年好萊塢編劇罷工 等因素影響,許多知名視覺特效公司早已關門大吉,其中不乏手握知名影視IP的公司。就在特藝集團公布財務問題之前,加拿大視覺特效工作室「On Animation」也宣布關閉,該公司曾製作「小王子」(The Little Prince)等動畫電影;2024年7月,參與影集「愛x死x機器人」(Love, Death & Robots)特效製作的英國公司「Axis Studios」也宣布破產。正如特藝集團執行長卡洛琳帕洛特(Caroline Parot)在給員工的信中所說,整個行業正面臨「非常艱難的時刻」。

華裔視覺特效藝術家黃絢(Xuan Huang)在美國生活多年,她近期在社群上針對「特效巨頭Technicolor瀕臨全面崩潰」的貼文發表看法。她認為,這波倒閉潮早在幾年前就已有徵兆。用她的話說,業界許多小型工作室早已「寸草不生」,只是這次事件發生在大公司,才引起廣泛關注。黃絢曾任職於美國知名視覺特效公司「FuseFX」,參與「美國恐怖故事」(American Horror Story)等美劇的特效製作。她認為FuseFX屬於中型企業,福利完善,能為藝術家提供相對穩定的環境。然而,2023年FuseFX集團在一連串併購後改名,並將原FuseFX業務併入加拿大姐妹公司FOLKS VFX,導致原公司不復存在,黃絢也因此失業。

產業最下游悲歌 「說破產就破產」

黃絢認為,視覺特效公司「倒閉潮」的導火線是2023年5月開始的好萊塢編劇大罷工。當年美國編劇工會(WGA)因薪資與人工智慧等問題,與美國電影電視製片人聯盟(AMPTP)談判破裂,隨後宣布罷工。這場大規模罷工持續至9月底才結束。對上游的編劇而言,罷工或許只是幾個月「休息」,但對下游視覺特效工作者來說,影響卻是災難性的。

2023年延續四個月的美國編劇協會大罷工,為好萊塢帶來深遠的影響。(路透資料照片)

黃絢解釋:「電影一旦停擺,不是說重新開工就能立刻接上。原定的演員、場地可能都不在,得從頭開始。上游一停,下游工作全受影響。」編劇罷工導致影視項目減少、工期延長,下游視覺特效公司的收入與效率因此大受影響,甚至影響持續一兩年,許多公司因收入銳減而關閉。

另一層影響來自視覺特效公司的母公司,在經濟下行時期,若母公司遭遇現金流危機或管理變動,旗下視覺特效公司的經營首當其衝。如特藝集團與黃絢曾就職的FuseFX,皆因財務危機或併購計畫關閉多家子公司,黃絢表示:「上游公司有時說破產就破產,錢收不回來,下游小公司的資金鏈說斷就斷。」且往往毫無預警,基層員工毫不知情。

此外,國際化分工導致的人力資源轉移,也使歐美本土視覺特效公司業務量銳減,甚至倒閉。2023年憑HBO影集「最後生還者」(The Last Of Us)獲得艾美獎「最佳片頭設計獎」(Outstanding Main Title Design)的華裔設計師史敏(Shi Min)對行業現況頗有了解。她指出,部分歐美視覺特效公司倒閉的原因之一是遠距工作模式的普及。疫情後,許多公司發現遠距工作可行,甚至可在海外聘用人才,於是開始將業務外包至工資較低的國家以降低成本。史敏的觀察符合事實,例如剛關閉的MPC在加拿大、印度等地設有分支,許多視覺特效公司在擴張時也優先選擇這些地區。業務被新興國家吸引走後,歐美老牌公司的業務量逐漸減少,甚至最終倒閉。

業內人士認為歐美本土視覺特效公司業務量銳減,一部分原因來自特效外包,導致人力資源轉移。圖為Technicolor印度分公司「Technicolor India」的負責人Biren Ghose,2015年在印度班加羅爾的辦公室拍照。(路透資料照片)

面對這些現實問題,業界擔心的AI對視覺特效行業的衝擊反而顯得微不足道。好萊塢動畫特效資深從業者、影音創作者己千坊(Ji Qianfang)曾在節目中談及AI的影響。他提到,目前AI生成的電影與圖片仍存在邏輯錯誤與不穩定問題,無法直接應用於影視行業的高標準需求。從他的經驗來看,短期內AI特效難以達到實用標準。

因此,對視覺特效藝術家而言,最大的挑戰並非新科技,而是資本與行業分工等更現實的問題。

「哈利波特」打開知名度

「業界巨頭」MPC關閉消息讓許多對視覺特效懷有熱情的藝術家感到痛心,根據英國影視網站「每日銀幕」(Screen Daily)報導,一位特效公司老闆用「目瞪口呆」形容聽到MPC關閉後的心情,因他的職業成長全仰賴這家公司。業界皆知,作為歷史悠久的視覺特效公司,MPC多年來是眾多大導演的首選合作對象,經手無數歐美電影特效,培養大量優秀視覺特效藝術家、推動行業發展。其關閉對行業的打擊可謂致命。

MPC(全名The Moving Picture Company)於1970年在英國倫敦成立,最初僅是一個數十人的小工作室,專注廣告特效製作。當時,好萊塢大導喬治盧卡斯(George Lucas)為「星際大戰」(Star Wars,又譯「星球大戰」)創立的「光影魔幻工業」(Industrial Light & Magic)尚未成立,全球首部使用數位影像處理的主流電影「鑽石宮」(Westworld,又譯「西部世界」)也要到1973年才問世,MPC可謂視覺特效領域的早期開拓者。

儘管成立較早,MPC真正聲名大噪要到1990年代電影特效普及時,甚至到21世紀才有代表作問世。最讓MPC名聲大噪的便是家喻戶曉的「哈利波特」系列。「哈迷」或許記得,2002年「哈利波特:消失的密室」(Harry Potter and the Chamber of Secrets,又譯「哈利·波特與密室」)中,哈利與榮恩為趕往霍格華茲開學,駕駛一輛老福特汽車在天際狂奔,最終撞上「渾拚柳」(Whomping willow,又譯「打人柳」)的經典場面。這段令人驚豔的特效由MPC打造,當時60多位藝術家耗費近一年完成。透過精雕細琢,MPC將小說中的奇幻世界栩栩如生地呈現,也為公司奠定行業地位。

2002年上映的「哈利波特:消失的密室」讓視覺特效公司MPC聲名大噪。圖為劇照。(取材自IMDb)

憑藉「哈利波特」系列的精美視效,MPC一躍成為業界領袖,受到眾多導演青睞。此後20多年,他們為無數知名大片製作視覺特效,包括「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)、「X戰警:未來昔日」(X-Men: Days of Future Past,又譯「X戰警:逆轉未來」)、「普羅米修斯」(Prometheus)、「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy,又譯「銀河護衛隊」)、「絕地救援」(The Martian,又譯「火星救援」)等。這些作品讓MPC屢獲奧斯卡等國際大獎肯定。在這些畫面的感召下,公司規模擴大,愈來愈多視覺特效藝術家加入,他們在幕後為觀眾描繪星辰大海、宇宙奇觀與奇幻生物,創造大銀幕上的奇蹟。

娛樂本質改變 幕後功臣走向沒落

在這短短20幾年的「黃金時期」,MPC大量招聘視覺特效藝術家,成為好萊塢與迪士尼最青睞的供應商之一,然而,這家從「小而美」起家的技術型公司,命運在與國際大集團接軌後急轉直下。2000年,法國電子製造商湯姆遜集團(Thomson Group)收購美國公司Technicolor(特藝公司),計畫進軍電影娛樂業。2004年,湯姆遜集團收購當時發展良好的MPC。2010年,集團更名為特藝集團(Technicolor Group)。2014年起,特藝集團展開一連串眼花撩亂的併購,將Mikros Animation、The Mill等知名特效公司納入旗下,並進行業務重組、分拆上市等操作。

然而,特藝集團未料到2020年後全球影視行業遇冷,其後又經歷破產重組與兩次融資。2023年好萊塢編劇罷工更讓投資人對影視業失去信心,資金支持銳減,最終引發特藝集團的財務危機。如今,許多人對特藝集團管理層表示憤怒,認為其混亂操作導致多家優秀特效公司關閉,讓大批重要人才突然失業,未來難測。這些失業藝術家手中仍有大量未完成影視項目,這些作品何時上映,也成為未知數。

但客觀來說,不能將視覺特效公司倒閉潮的問題完全全歸咎於大集團的操作失誤。如今,社群媒體分散人們的注意力,娛樂產業正面臨前所未有的變革,電影這個主導20世紀娛樂的巨頭正悄然解體。觀眾的觀影興趣減退,觀影習慣從大銀幕轉向小螢幕,視覺特效在新一代觀眾心中已失去奇觀魅力,恐怕才是視效巨頭沒落的深層原因。視覺特效本就是「燒錢」產業,需大量人力與先進設備支持,並高度依賴現金流,因此在電影業遇考驗與經濟低迷時首當其衝。

(取材自中國新聞周刊)