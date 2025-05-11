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料理功夫／香煎三文魚飯

周靈
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三文魚營養價值高，購買方便，但它的口感並非人人都喜愛。如果稍加調味，搭配一兩種蔬菜，便能升級為受歡迎的家常便餐，或是用來招待客人的美味料理。

材料:

1.三文魚一塊（約1磅，若不喜魚皮可請魚販去除），洗淨後以廚房紙巾擦乾，雙面抹上極少量鹽，並淋少許料酒，醃漬10分鐘後切成小塊。

2.小黃瓜數條，洗淨後以刀背拍平，切小塊，醃漬成涼拌小黃瓜。

3.牛油果1個。

4.米酒少許。

5.薑1小條，去皮切片。

6.照燒醬適量。

7.米飯4碗。

做法:

1.開火將炒鍋燒熱，先用薑片在鍋內擦一圈，然後放入魚塊。不用額外加油，因為三文魚本身會釋放Omega-3健康油脂。以中小火將魚塊煎至金黃色，翻面後繼續煎至另一面也呈金黃色，然後盛起備用。

2.均勻澆上照燒醬，抹勻後放入烤箱，以350°F烤3分鐘，即可取出香噴噴的金黃魚塊。

3.米飯盛入碗中，周圍擺上涼拌小黃瓜、牛油果片或其他喜愛的蔬果，即可享用這道簡單可口又營養均衡的美味餐點。

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