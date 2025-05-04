養生／每日做3件事 「走出戶外」健康跟著來

每天早上走到戶外，是健康一大法寶。（圖╱123RF）

自然療法醫生分享早上起來曬到陽光、在適當時間吃早餐以及脫掉鞋子接地氣是可以維持健康生活的三大秘訣。

每日郵報(Daily Mail)報導，加拿大 自然療法醫生珍寧(Dr. Janine Bowring)在臨床研究方面已有超過25年經驗，她並經常透過TikTok 向110萬名粉絲提供健康與長壽相關的建議。她在最新一支影片中表示，「想要健康，每天早上一定要做這3件事。第一，走到戶外。」

走出戶外 調整生理時鐘

「如果無法外出，也要打開窗戶，特別是在太陽剛升起的時候，藉此調整大腦與身體各器官、細胞內的生理時鐘。因為這些時鐘機制必須與一天的白天晚上循環同步，因此需要接觸清晨的陽光。」

這些生理時鐘也稱為身體的「晝夜節律」(circadian rhythm)。根據健康網站Healthline指出，生理時鐘會影響消化、體溫調節及荷爾蒙分泌。人體的「主時鐘」則位於大腦下視丘內一個名為視交叉上核(SCN)的區域，負責協調晝夜節律。光線則是控制SCN的主要因素，眼睛視網膜內的細胞可感知光暗變化並將訊號傳送至SCN。SCN接著會調節特定荷爾蒙、改變體溫並控制新陳代謝，進而讓人保持清醒或引導進入睡眠。

珍寧醫師提供的第二項建議則是脫掉鞋子，讓身體「接地」(grounding)。她說，「這就像是幫身體充電一樣，人必須同時與陽光與大地連結。」根據Healthline指出，人體接地的好處包括改善平衡能力，有助於減輕疼痛以及改善腳的力學結構，進而帶動包括臀部、膝蓋與核心等身體其他部位的健康程度。

最後一項珍寧醫師建議說，「將每天的第一餐，也就是早餐安排在日出與UVA紫外線出現之間的空檔內。」她建議可透過手機應用程式(App )查詢當天UVA紫外線開始出現的時間，以便清楚掌握適合消化早餐的黃金時段。

根據ProVen Probiotics指出，維生素D對腸道健康非常重要，特別是針對患有腸躁症(IBS)的人，因為這些人普遍都有維生素D偏低的問題，晝夜節律也與人體的微生物體(microbiome)有關聯。科學家已發現，曬太陽與微生物體的直接變化存在一定的關係，不過，目前尚不清楚這種連結是否與維生素D有直接的關係。