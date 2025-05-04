娛樂／電影愈拍愈長 把觀眾愈推愈遠？

「粗獷派建築師」達3小時35分鐘，被奧斯卡評審匿名抱怨片長太長。（取材自IMDb）

「綜藝」和「娛樂周刊」早前採訪幾位匿名的奧斯卡獎評審，有些人不約而同抱怨2025年入圍最佳影片的作品過於冗長，實在叫人難以消受。有人說，自己花了五天才看完「粗獷派建築師」（The Brutalist，又譯「粗野派」）；還有人談到：「第一部『沙丘』（Dune）我就沒看完，所以不想再花上三個小時看第二部。」如今的電影，片長確實有愈來愈長的趨向，也讓不少觀眾望而卻步。

以片長來排序，215分鐘的「粗獷派建築師」和167分鐘的「沙丘2」（Dune: Part Two）分居2025年奧斯卡最佳影片10部提名作品的前兩名，其餘八部電影其實也不短，它們的平均片長為138.8分鐘，超過兩個小時。

電影愈拍愈長並非好萊塢 獨有的現象，中國電影也不遑多讓。2025年春節檔包括「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」、「射雕英雄傳：俠之大者」、「蛟龍行動」、「熊出沒·重啟未來」六部電影的平均時長達到137分鐘，刷新了中國影史春節檔電影平均時長的最長紀錄。而回顧歷史，1980年代，好萊塢電影的平均時長在100至120分鐘；到了1990年代，延長到130分鐘；而2000年之後，則進一步拉長到120分鐘至150分鐘。

中國現象級電影「哪吒之魔童鬧海」片長近2.5小時。（取材自豆瓣電影）

看1片至少耗3小時 不如在家看串流

然而，電影時長究竟會對票房造成何種影響？美國電影圈的資深媒體人湯姆布魯格曼（Tom Brueggemann）日前發文指出，此種現象只會令如今疲軟的電影市場更舉步維艱、陷入惡性循環。布魯格曼做過電影發行，也當過記者，長年在影視門戶網站「獨立在線」（IndieWire）上撰寫票房分析的專文。2025年初不幸遭遇裁員的他轉型成自媒體創作者，繼續輸出其對於好萊塢電影的行業及市場觀察。

他指出，北美電影市場疲軟的背後，新片短缺加上串流平台發達，導致放映窗口期愈來愈短等明顯因素之外，片長也是一個隱性但不容忽視的問題。現在的電影超過兩小時已成家常便飯，再加上來回影院、映前映後的零碎時間都算進去，為看一部電影花三個小時司空見慣。

曾經，不少美國家庭習慣在周末晚餐後加看一場電影，但因為上述原因已變得難以為繼。不少人索性在家看電視上的串流平台作品，反正遙控器在手，可以自由掌控何時停止，哪怕當天沒看完，第二天接著再看也沒問題。

串流平台逐漸成為民眾欣賞電影的首選管道。（路透資料照片）

此外，電影院 觀眾還必須在正片開始之前，忍受一大串廣告和預告片的放映，這就導致不得不在影院內耗費更多的時間。

2025年2月，康乃狄克州參議員馬丁魯尼（Martin Looney）提議立法，希望能強制影院事先標明正片開始的具體時間，以免讓完全不想看廣告和預告片的觀眾，白白坐在位置上浪費20多分鐘甚至是半小時的時間。

正片前強迫看預告 印度 律師告贏電影院

類似的情況也在全球各地上演，2023年12月26日，印度律師Abhishek在當地連鎖院線PVR INOX觀看電影「馬內克肖爾元帥」（Sam Bahadur）時，被強迫在映前看了25分鐘的廣告和預告片，因而將影院告上消委會仲裁法庭，理由是買票時被告知電影會在4點05分開始、6點半結束，結果卻因為上述原因，電影拖到7點才放映完畢。律師認為，此舉涉嫌詐欺，也影響了他的工作計畫安排。最終，法庭判決影院敗訴，需要賠償原告兩萬盧比（約233美元）。

不過，正如前述湯姆布魯格曼所指出的，飽受串流平台衝擊、客源流失的影院行業透過放映廣告和預告片獲得收入，所以這種做法恐怕未來也不會改變。過去，總部位於洛杉磯的「Arclight」連鎖院線，主打的就是以無貼片廣告來吸引客群，放映的預告片也比同行要少很多，但不幸在疫情期間倒閉，顯示影院方面改革難度很大，結果就是討厭去影院看電影耗費不需要的時間的觀眾們，選擇遠離影院了。

過去好萊塢日落大道上的Arclight影院深受觀眾喜愛，但不敵新冠疫情打擊歇業。（記者馬雲／攝影）

另外，現代人對於手機的癡迷，早已不是過往情況所能比擬的。不少人幾分鐘或是十幾分鐘不看一次手機就會覺得渾身不自在。沒想到這對電影院業者來說有難以預測的副作用：討厭放映廳有人亮屏看手機的觀眾，選擇少去影院避免干擾；而忍不住要看手機的人，省得自我約束，索性也少去影院了。

以上這些情況，乍看可能有些瑣碎，不太像是能影響到好萊塢票房幾億美元上下起伏的關鍵因素，但也不可否認，這些都屬於現代人觀影行為潛移默化產生變化的一部分，而決定電影票房高低的最直接力量當然就是人的因素。

指標大片「特長」 突破3小時稀鬆平常

電影網站「What to Watch」調查了過去50年來排名前十的電影片長，發現2022年的平均片長為141分鐘，2021年為131分鐘，而1981年為110分鐘。但也有學者透過更全面的數據研究分析認為，現時的商業電影就總體而言，時間長度上相比半世紀前的電影，並無多大區別，只不過有少數指標性電影時間長度特別長，給人造成了電影愈拍愈長的假印象。

總之，光是在2022至2024年間，就有「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）、「巴比倫」（Babylon）、「奧本海默」（Oppenheimer）和「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）等大片突破三小時片長大關。對於不少住在偏鄉的美國觀眾而言，如果再加上由住家往返影院的時間，那就意味著去看一部新電影，可能需要花掉五小時的閒暇時光，很可能這一天其他事情就都不用做了。

「阿凡達：水之道」片長3小時12分鐘，圖為劇照。（取材自IMDb）

一年半前，美國獨立導演亞歷山大佩恩（Alexander Payne）曾公開批評了這一現象，抱怨長篇電影暴增。雖然他並未具體針對某部電影而言，但因為該則發言公布之際，正值2023年10月「花月殺手」首映周末，也讓不少人浮想聯翩。不過，在導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）本人看來，片長根本不是什麼問題。「大家都欣然接受了坐在電視機前連看五小時的做法，為什麼換成看電影就不行了呢，我們應該多給予電影一些尊重才對。」

「花月殺手」插中場休息 電影院惹怒片商

馬丁史柯西斯2023年上映的作品「花月殺手」片長達206分鐘，因此當時有極少數電影院選擇在放映到一半時，插入一段休息時間，好讓大家起來上廁所或購買零食飲料。對部分觀眾而言，這確實是受歡迎的好辦法，但發行方派拉蒙影業（Paramount Pictures）和蘋果公司（Apple Inc.）卻大呼反對，並以違反相關商業放映協議為由，要求電影院取消這項錯誤做法。

「花月殺手」剪輯師、與史柯西斯長期合作的塞爾瑪舒梅克（Thelma Schoonmaker）對此也表示，這些影院的做法明顯「違反了相關規定」。

「花月殺手」片長達3小時26分鐘，有少部分電影院安插中場休息時間。（取材自IMDb）

這些戲院設置的中場休息時間長短不一，由6分鐘到15分鐘不等。曾幾何時，為長篇鉅作設置中場休息，可是好萊塢電影公司通行的做法。尤其是在1950年代早期3D電影熱大潮中，因受技術限制，必須採取中場休息方式來完成換片步驟，因此電影看到一半休息一會兒更是成了業界的常態。但到了1980年代以後，技術進步省去換片時間，且業內追求利益最大化，影廳需要盡可能多安排放映場次，於是「中場休息」漸漸消失。不過，在印度以及南美某些國家，倒是至今都還保持著放映中場休息的習慣。

英國連鎖院線Vue在2023年「花月殺手」上映期間，恢復了幾十年前曾在英國影廳通行的15分鐘中場休息，據說獲得觀眾熱烈歡迎。在接受衛報訪問時，院線高層蒂姆理查茲（Tim Richards）表示，「我們最近的市場調查結果表明，顧客都很樂於在電影看到一半的時候能喘口氣，有74%的人給出了積極反饋。」

據他表示，在「花月殺手」中場設置休息的做法，靈感來自「奧本海默」放映時英國少數影院的類似措施。依照他的想法，看電影和看體育比賽或看話劇、歌劇並無本質區別，都是娛樂活動，大家都不該過於端著架子，讓人背負著心理和生理的雙重包袱。

名導馬丁史柯西斯認為外界對於「長片」應多給予尊重。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）