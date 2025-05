娛樂／電影愈拍愈長 把觀眾愈推愈遠？

「粗獷派建築師」達3小時35分鐘,被奧斯卡評審匿名抱怨片長太長。(取材自IMDb)

「綜藝」和「娛樂周刊」早前採訪幾位匿名的奧斯卡獎評審,有些人不約而同抱怨2025年入圍最佳影片的作品過於冗長,實在叫人難以消受。有人說,自己花了五天才看完「粗獷派建築師」(The Brutalist,又譯「粗野派」);還有人談到:「第一部『沙丘』(Dune)我就沒看完,所以不想再花上三個小時看第二部。」如今的電影,片長確實有愈來愈長的趨向,也讓不少觀眾望而卻步。

以片長來排序,215分鐘的「粗獷派建築師」和167分鐘的「沙丘2」(Dune: Part Two)分居2025年奧斯卡最佳影片10部提名作品的前兩名,其餘八部電影其實也不短,它們的平均片長為138.8分鐘,超過兩個小時。

電影愈拍愈長並非好萊塢 獨有的現象,中國電影也不遑多讓。2025年春節檔包括「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部:戰火西岐」、「射雕英雄傳:俠之大者」、「蛟龍行動」、「熊出沒·重啟未來」六部電影的平均時長達到137分鐘,刷新了中國影史春節檔電影平均時長的最長紀錄。而回顧歷史,1980年代,好萊塢電影的平均時長在100至120分鐘;到了1990年代,延長到130分鐘;而2000年之後,則進一步拉長到120分鐘至150分鐘。

中國現象級電影「哪吒之魔童鬧海」片長近2.5小時。(取材自豆瓣電影)

看1片至少耗3小時 不如在家看串流

然而,電影時長究竟會對票房造成何種影響?美國電影圈的資深媒體人湯姆布魯格曼(Tom Brueggemann)日前發文指出,此種現象只會令如今疲軟的電影市場更舉步維艱、陷入惡性循環。布魯格曼做過電影發行,也當過記者,長年在影視門戶網站「獨立在線」(IndieWire)上撰寫票房分析的專文。2025年初不幸遭遇裁員的他轉型成自媒體創作者,繼續輸出其對於好萊塢電影的行業及市場觀察。

他指出,北美電影市場疲軟的背後,新片短缺加上串流平台發達,導致放映窗口期愈來愈短等明顯因素之外,片長也是一個隱性但不容忽視的問題。現在的電影超過兩小時已成家常便飯,再加上來回影院、映前映後的零碎時間都算進去,為看一部電影花三個小時司空見慣。

曾經,不少美國家庭習慣在周末晚餐後加看一場電影,但因為上述原因已變得難以為繼。不少人索性在家看電視上的串流平台作品,反正遙控器在手,可以自由掌控何時停止,哪怕當天沒看完,第二天接著再看也沒問題。

串流平台逐漸成為民眾欣賞電影的首選管道。(路透資料照片)

此外,電影院 觀眾還必須在正片開始之前,忍受一大串廣告和預告片的放映,這就導致不得不在影院內耗費更多的時間。

2025年2月,康乃狄克州參議員馬丁魯尼(Martin Looney)提議立法,希望能強制影院事先標明正片開始的具體時間,以免讓完全不想看廣告和預告片的觀眾,白白坐在位置上浪費20多分鐘甚至是半小時的時間。

正片前強迫看預告 印度 律師告贏電影院

類似的情況也在全球各地上演,2023年12月26日,印度律師Abhishek在當地連鎖院線PVR INOX觀看電影「馬內克肖爾元帥」(Sam Bahadur)時,被強迫在映前看了25分鐘的廣告和預告片,因而將影院告上消委會仲裁法庭,理由是買票時被告知電影會在4點05分開始、6點半結束,結果卻因為上述原因,電影拖到7點才放映完畢。律師認為,此舉涉嫌詐欺,也影響了他的工作計畫安排。最終,法庭判決影院敗訴,需要賠償原告兩萬盧比(約233美元)。

不過,正如前述湯姆布魯格曼所指出的,飽受串流平台衝擊、客源流失的影院行業透過放映廣告和預告片獲得收入,所以這種做法恐怕未來也不會改變。過去,總部位於洛杉磯的「Arclight」連鎖院線,主打的就是以無貼片廣告來吸引客群,放映的預告片也比同行要少很多,但不幸在疫情期間倒閉,顯示影院方面改革難度很大,結果就是討厭去影院看電影耗費不需要的時間的觀眾們,選擇遠離影院了。

過去好萊塢日落大道上的Arclight影院深受觀眾喜愛,但不敵新冠疫情打擊歇業。(記者馬雲/攝影)

另外,現代人對於手機的癡迷,早已不是過往情況所能比擬的。不少人幾分鐘或是十幾分鐘不看一次手機就會覺得渾身不自在。沒想到這對電影院業者來說有難以預測的副作用:討厭放映廳有人亮屏看手機的觀眾,選擇少去影院避免干擾;而忍不住要看手機的人,省得自我約束,索性也少去影院了。

以上這些情況,乍看可能有些瑣碎,不太像是能影響到好萊塢票房幾億美元上下起伏的關鍵因素,但也不可否認,這些都屬於現代人觀影行為潛移默化產生變化的一部分,而決定電影票房高低的最直接力量當然就是人的因素。

指標大片「特長」 突破3小時稀鬆平常

電影網站「What to Watch」調查了過去50年來排名前十的電影片長,發現2022年的平均片長為141分鐘,2021年為131分鐘,而1981年為110分鐘。但也有學者透過更全面的數據研究分析認為,現時的商業電影就總體而言,時間長度上相比半世紀前的電影,並無多大區別,只不過有少數指標性電影時間長度特別長,給人造成了電影愈拍愈長的假印象。

總之,光是在2022至2024年間,就有「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)、「巴比倫」(Babylon)、「奧本海默」(Oppenheimer)和「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)等大片突破三小時片長大關。對於不少住在偏鄉的美國觀眾而言,如果再加上由住家往返影院的時間,那就意味著去看一部新電影,可能需要花掉五小時的閒暇時光,很可能這一天其他事情就都不用做了。

「阿凡達:水之道」片長3小時12分鐘,圖為劇照。(取材自IMDb)

一年半前,美國獨立導演亞歷山大佩恩(Alexander Payne)曾公開批評了這一現象,抱怨長篇電影暴增。雖然他並未具體針對某部電影而言,但因為該則發言公布之際,正值2023年10月「花月殺手」首映周末,也讓不少人浮想聯翩。不過,在導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)本人看來,片長根本不是什麼問題。「大家都欣然接受了坐在電視機前連看五小時的做法,為什麼換成看電影就不行了呢,我們應該多給予電影一些尊重才對。」

「花月殺手」插中場休息 電影院惹怒片商

馬丁史柯西斯2023年上映的作品「花月殺手」片長達206分鐘,因此當時有極少數電影院選擇在放映到一半時,插入一段休息時間,好讓大家起來上廁所或購買零食飲料。對部分觀眾而言,這確實是受歡迎的好辦法,但發行方派拉蒙影業(Paramount Pictures)和蘋果公司(Apple Inc.)卻大呼反對,並以違反相關商業放映協議為由,要求電影院取消這項錯誤做法。

「花月殺手」剪輯師、與史柯西斯長期合作的塞爾瑪舒梅克(Thelma Schoonmaker)對此也表示,這些影院的做法明顯「違反了相關規定」。

「花月殺手」片長達3小時26分鐘,有少部分電影院安插中場休息時間。(取材自IMDb)

這些戲院設置的中場休息時間長短不一,由6分鐘到15分鐘不等。曾幾何時,為長篇鉅作設置中場休息,可是好萊塢電影公司通行的做法。尤其是在1950年代早期3D電影熱大潮中,因受技術限制,必須採取中場休息方式來完成換片步驟,因此電影看到一半休息一會兒更是成了業界的常態。但到了1980年代以後,技術進步省去換片時間,且業內追求利益最大化,影廳需要盡可能多安排放映場次,於是「中場休息」漸漸消失。不過,在印度以及南美某些國家,倒是至今都還保持著放映中場休息的習慣。

英國連鎖院線Vue在2023年「花月殺手」上映期間,恢復了幾十年前曾在英國影廳通行的15分鐘中場休息,據說獲得觀眾熱烈歡迎。在接受衛報訪問時,院線高層蒂姆理查茲(Tim Richards)表示,「我們最近的市場調查結果表明,顧客都很樂於在電影看到一半的時候能喘口氣,有74%的人給出了積極反饋。」

據他表示,在「花月殺手」中場設置休息的做法,靈感來自「奧本海默」放映時英國少數影院的類似措施。依照他的想法,看電影和看體育比賽或看話劇、歌劇並無本質區別,都是娛樂活動,大家都不該過於端著架子,讓人背負著心理和生理的雙重包袱。

名導馬丁史柯西斯認為外界對於「長片」應多給予尊重。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)