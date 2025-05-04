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料理功夫／簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚

許怡靜
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚。
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚。

利用烤箱（桌上型的小烤箱即可）烹調海鮮，最大的優點是避免屋內魚煙味瀰漫，並且出水不多，可以保存原汁原味。再以豆腐乳提味，更是鮮嫩無比。

材料:

鱈魚（cod）1片、薑片數小片、蔥和小紅椒少許、調味料、豆腐乳半塊、豆腐乳湯汁1小匙、味醂1小匙。

做法:

1.烤箱以華氏400度預熱。

2.鱈魚用紙巾擦去水分，將壓碎的半塊豆腐乳、1小匙湯汁及味醂均勻抹在魚片上，同時鋪上薑片，送入烤箱，烘烤約12～15分鐘（時間視魚片大小及各家烤箱的差異而定）。

3.魚片熟後取出，撒上蔥花與小紅椒，即可上桌。

小叮嚀:

豆腐乳一般較鹹，若口味偏清淡，鱈魚送進烤箱時毋須再抹鹽。

簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚材料。
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚材料。
送入烤箱，烘烤約12～15分鐘。
送入烤箱，烘烤約12～15分鐘。

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