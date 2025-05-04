西式泡菜

與傳統泡菜不同，西式泡菜集酸、甜、脆、嫩、微辣於一體，以白胡椒粒融合醃製增香，風味新鮮且層次豐富。綠色香葉、淡黃色咖哩、飽滿圓潤的白胡椒粒門當戶對、顏值頗高。這道菜食材普通，製作過程簡單易上手，當作桌上的精美小菜，老少皆宜、人見人愛。

材料：

1.主料：捲心菜約200克、白花菜200克、胡蘿蔔100克、芹菜100克。

2.調料：白醋或醋精200毫升、白砂糖6茶匙、香葉10片、乾紅椒10個、白胡椒粒2茶匙、咖哩粉少許。

做法：

1.處理捲心菜：選脆嫩的捲心菜，去除葉筋，手撕成均勻的葉片，撒少許細鹽，靜置約30分鐘，待其出水，以清水洗淨備用。

2.炒製咖哩：鍋中放入0.5湯匙油，加少許咖哩粉炒出香氣，至變成黃色，然後加入300克清水煮開。放入捲心菜稍微變色後撈出，瀝乾水分備用。

3.處理其他蔬菜：白花菜切成小朵，胡蘿蔔切片，芹菜去老筋切段分別川燙，撈出瀝乾備用。

4.調製醃汁：不鏽鋼鍋洗淨去油，加入約1公斤清水，倒入白醋，放入香葉、白胡椒粒、乾紅椒和白砂糖，燒開煮出香味。可依個人口味適量增減調料，煮至剩約半碗醃汁後放涼。

5.醃製泡菜：將醃製容器洗淨，放入所有處理好的蔬菜，倒入放涼的醃汁，確保食材完全浸泡。蓋上容器，放入冰箱冷藏24小時後即可食用。

小叮嚀：

1.以上食材分量約可製作2份，建議分2次食用，避免存放過久影響風味。

2.咖哩粉用於提色，切勿過量，以免影響西式泡菜香氣。炒製咖哩粉時火候不宜過大，以免焦糊。

3.可依個人口味加入白蘿蔔、綠蘿蔔、蓮藕等食材，但建議主料種類不超過 4～5 種。不適合的食材：青椒、黃瓜、花椰菜、紫捲心菜、香菇、木耳等作為主料。川燙時間勿過長，以保留脆嫩口感。

4.醃製過程中，應避免接觸食用油、醬油、蠔油、花椒、大料等調味品，以確保風味純正。

西式泡菜材料

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