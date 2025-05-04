醫藥／圓肩與駝背 恐引發五十肩
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隨著科技與資訊發達，現代人花很多時間低頭看電腦或手機螢幕，久了肩頸就緊繃疼痛，形成「圓肩與駝背」。
圓肩就是肩膀看起來圓圓的，原本應該在背後的肩胛骨，沿胸廓向前向外滑動，使雙肩看起來就像環抱一顆球。研究顯示，在20至50歲的健康成年人中，73%的人右肩有圓肩、66%的人左肩有圓肩，可見圓肩現象很常見。
當肩膀形成圓肩姿勢往前延伸，因為胸椎和肩膀是連動關聯性高的兩個關節，如果手向前伸展時，胸椎就會呈現駝背姿勢。
研究指出，一天使用手機超過四小時的人肩膀姿勢較差。這些不良姿勢可能引起肌肉與軟組織的不適，也因為肌肉被迫處在一個過長或過短的長度時，增加負擔，長期下來，這樣低效率的工作模式會導致胸前與背部痠痛及緊繃感。
圓肩與駝背也會影響頸椎。例如，在打電腦時，為使手部在前下方操作，肩關節和胸椎必須前伸彎曲，但頭卻必須仰起才能看見螢幕，使得頸椎必須做更多伸直，導致聳肩緊繃、頭部前移，這對頸椎和肩頸肌肉都有影響，輕微的肩頸痠痛是最常見警訊，嚴重者甚至可能導致頸椎椎間盤突出壓迫神經等問題。
在不良的姿勢下可能導致組織承受過大的力量，加速結構耗損，容易引起五十肩；肩關節和胸椎處在不佳的姿勢下，則妨礙手臂活動，增加肩夾擠風險；緊繃的胸前肌肉也可能導致神經壓迫，提高胸廓出現症候群的風險。所以，不管是局部或相鄰關節、短期或長期，圓肩與駝背都對身體有嚴重影響。
要改善圓肩與駝背對軟組織的影響，最好的方式就是反其道而行，讓原本緊繃的前側肌肉放鬆，並訓練被拉長而無力的後背肌肉，還要改變日常姿勢才能一勞永逸。
(作者林居正為台大醫院復健部物理治療技術科教授、劉冠昀為台大醫學院物理治療學系研究助理)
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