我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就任百日民調 支持度跌到39% 創80年新低

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

養生／只吃蔬果、瀉肚子…NG減肥恐傷身

鄭國樑
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多人減重，以為只吃蔬果不吃肉就會變瘦，專家提醒，可能會導致營養不良。(圖／123RF)
許多人減重，以為只吃蔬果不吃肉就會變瘦，專家提醒，可能會導致營養不良。(圖／123RF)

減重是許多人一輩子的課題，營養師指，減肥偏方多，不論網路廣告或口耳相傳減重方法都有迷思，減重者仍應先建立健康減重的觀念，才能減掉肥肉、贏得健康。

1.單一食物減肥法

除了營養不良，可能造成脂肪肝。台灣衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮表示，許多人減重，以為不吃肉、只吃蔬果就會瘦。雖然蔬菜含豐富纖維素，容易有飽足感，實際上，只吃蔬菜不能供給身體所需營養，可能導致營養不良，身體反而會消耗原本的肌肉及內臟組織，不但減脂不成，反衍生肌少症。

網路上流行的水果減重法，包括只吃香蕉、只吃蘋果、只吃葡萄柚等方式，涂秀蓮表示，有些人想藉此達到暫時減肥成功的效果，但除了營養不良，如果不能控制總熱量攝取，水果中豐富的果糖反而容易在體內轉化成三酸甘油酯，造成血中三酸甘油酯過高，甚至脂肪肝。

2.瀉肚子減肥法

瀉肚子排不掉體脂肪。有人利用「努力瀉肚子」減重，涂秀蓮指出，不管是中藥減肥茶、市售油切茶、高纖粉，都是利用降低食欲或增加飽足感，甚至加速腸胃蠕動增加糞便排出，但實際上脂肪層是皮下組織，不在腸胃道裡，排出來的頂多是食物的油脂，不會是體脂肪。

脂肪是透過能量的轉換，代謝成小單位的游離脂肪酸和甘油，提供身體組織和肌肉運作的能量。身體可以「消耗」體脂肪，卻不可能「拉出」體脂肪。

3.只靠運動減肥法

得加上飲食控制，才能達成減重目標。有些人對食物難忌口，有「靠運動就會瘦」的想法。涂秀蓮表示，任何運動在前30分鐘主要消耗肝糖，超過30分鐘才會開始消耗體內脂肪，所以耐力型的運動才是燃燒脂肪的主要途徑。一周3次、一次30分鐘的中度運動，約可以消耗300大卡，持續一個月後僅減約0.5公斤，中度運動包含快走、騎腳踏車、滑雪、網球、跳舞等。

在減重部分，運動屬於輔助工具之一，不能單靠運動就想減重，還是要以飲食控制及生活上習慣的改變為主。但每周規律運動，即使體重沒有降低，也可以降血壓、降血脂和增加胰島素的敏感性。

一般輕度運動建議在飯後一小時，中度運動在飯後兩小時，高度運動在飯後三小時。不建議飯後馬上運動，因為飯後胰島素分泌上升，會抑制脂肪分解，且進食後腸胃等消化器官需要大量血液消化吸收，當全身肌肉在運動時，也需要大量血液參與，導致消化吸收功能紊亂，這種紊亂既影響運動效果又危害身體。

有些人作了運動不瘦反而變重，可能原因為：

1.飲食不忌口：運動會促進食欲，若不忌口，消耗的熱量都比不上吃進去的熱量多。

2.沒有持之以恆：或是沒有達到該有的運動量。

3.做錯運動：舉例來說，無氧運動例如重量訓練等，目的是讓肌肉更結實，減肥效果非常有限。而有氧運動，像是快走、慢跑、騎腳踏車等，才可以讓心跳持續性加速，提高新陳代謝率，達到燃燒脂肪的效果，這一類運動才適合減重。

減重 血脂

上一則

娛樂／「小野洋子：心靈音樂」回顧展 10月芝加哥登場

下一則

養生／瘦身大作戰 5問破迷思

延伸閱讀

蛋白質、運動、充足睡眠、減壓…有助消除腹部脂肪

蛋白質、運動、充足睡眠、減壓…有助消除腹部脂肪
1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期

1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期
輝瑞新減重藥 研發喊卡

輝瑞新減重藥 研發喊卡
熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

熱門新聞

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路，但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖／123RF)

私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

2025-04-20 12:14
「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

2025-04-20 02:21
華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

華人移民「衛星寶寶」的隱痛：被送回中國，爸媽不要我了？

2025-04-20 10:45
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

2025-04-20 10:10
只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

2025-04-20 02:03
全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校

2025-04-20 16:09

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威