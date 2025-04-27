憶往／我曾親睹蔣公侍衛的矯健身手

蔣公(左)和作者的祖父趙恆惕在士林官邸內寒喧。(作者提供)

中華民國 前總統蔣中正在1949年撤守台灣時，他在大陸時的近身侍衛也隨同前往，這批侍衛大多是蔣的浙江奉化子弟，都經過精挑細選，並經蔣公親自面試批准而後任用。

中華民國前總統蔣中正居住的台北士林官邸。(取自維基公有領域／Peter Bronski )

30多人 都對蔣忠貞不二

由於有「西安事變」的前車之鑑，蔣對周圍的安全防衛十分重視，這批當年為數30多人的侍衛，經過忠誠考核，對蔣忠貞不二，而且個個都具有武術基礎，身手不凡，但平日他們都保持低調，深藏不露，外人很難有機會看到他們的真功夫。我因緣際會，曾在蔣公的台灣士林官邸前看過他們的反應和身手，雖事隔數十年仍記憶猶新。

曾是先總統蔣公和蔣夫人居住的士林官邸，現已成為遊客的觀光景點，但1960年代兩岸情勢嚴峻，台灣仍在戒嚴時期，蔣公的官邸位於士林大直軍事要塞旁，為綠樹及山丘包圍，戒備森嚴，外人想要接近一窺其貌都非常困難。

作者的祖父趙恆惕獲蔣中正聘為總統府資政，作者曾與祖父同赴蔣中正士林官邸。(取自維基公有領域)

祖父趙恆惕 是蔣公舊識

我的祖父趙恆惕和蔣公是舊識，兩人的交往可回溯至祖父早年到日本 士官學校學習軍事時期起，後來祖父在日本加入第一個革命組織「同盟會」，回國參與辛亥革命，民國建立後曾任湖南省省主席，抗日戰爭期間担任湖南省參議會議長，國共談判破裂後隨國民政府遷台，被蔣公聘任為總統府資政。

祖父平日常為國事向蔣公建言，兩人除書信來往外，蔣公也會邀請祖父到官邸晤面或參加黨國大老們的餐宴。

每年春節 大年初一，祖父必定去士林蔣公官邸，向蔣公祝賀農曆新年。那年春節我隨祖父坐車一起前往，記得從熱鬧的士林中山北路右轉入一條僻靜的道路，左邊是一片廣大的荷花池，池中荷花含苞待放，襯托著大片綠油油的荷葉，交相輝映，景色相當宜人，車行不久便到達一處憲兵駐守的崗哨，經通報後我們才進入官邸範圍內，車子又行經一片綠樹成蔭的園林，盡頭處便是就是蔣公的官邸，這是一座兩層樓的建築，外牆為深綠色，具有防護安全的作用。

跟著去拜年 見識大陣仗

此時蔣公官邸前門口已四處站立著幾位身著中山裝的侍衞，他們皆眼神銳利，神情嚴肅，全神貫注周圍的動靜，司機將車子緩緩停在正門口，一位武官立刻上前將車門打開，準備攙扶祖父下車；記得祖父那天穿的是正式的中式長袍馬掛，長袍的下擺很長，祖父一腳跨出車門時，馬掛的下擺不小心捲入車輪和車身中間的縫隙，司機未注意這個情況，以為祖父已經下車，再加上四周侍衞環繞，心情大概也很緊張，就腳踩油門把車往前開走。

祖父此時另一支腳還在車內，如果車子急駛出去，祖父一定會摔倒在地，甚至被車拖行，就在這千鈞一髮之際，站在車門旁的武官立刻大喊：「不行，停車，老先生還沒下車。」而司機似乎沒有聽見，車子仍繼續往前開，我當時還坐在車子的後座，只見祖父斜倚在車門上，我慌亂中也急得叫出聲來。

哨聲一響 樹上跳下2侍衛

聽見武官大聲的呼喊，四周著中山裝的侍衛發現情況不對，有人立刻吹哨召集侍衛們一擁而上，硬是把往前行的車子強行拖住，不讓它再移動，我從車窗看出去，官邸前方一棵大樹上也跳下兩名侍衛，加入其他人在車前方用手將車牢牢擋住。

待車完全停穩後，武官將祖父的長袍下擺從車底抽出，扶祖父安全下車，祖父長噓了一口氣說：「我沒事，不要責怪司機。」我看看司機，他此時已緊張得滿頭大汗。

在官邸內的蔣公不知有沒有聽見外面的吹哨及喧譁聲，不過卻讓我無意中見識到蔣公官邸嚴密的安全措施、侍衞們敏捷的反應，以及那兩名從樹上跳下來侍衛們的矯健身手。

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BOX 士林官邸

2005年，「蔣中正宋美齡士林官邸」公告為國定古蹟，古蹟本體包含「官舍」、「招待所」、「凱歌堂」、「慈雲亭」四處。其中蔣中正、蔣宋美齡做禮拜的教堂「凱歌堂」、懷念母親所興建的「慈雲亭」，已開放民眾休閒踏青，近年來已是深受台北市民喜愛的熱門景點。

「官舍」、「招待所」也就是俗稱的士林官邸正館。蔣中正於民國39年(1950年)住進官邸，直到64年(1975年)4月5日病逝，在官邸度過26年。官邸紀錄了第一家庭的生活點滴，也在中華民國建國史上的關鍵時刻扮演重要角色。

士林官邸正館，以民國38年（1949年）臺灣省政府興建的外賓招待所為基礎，加以修建，為簡便、實用的兩層樓斜頂建築，結構上融合木構造及鋼筋混凝土。

士林官邸，不論是蔣故總統與夫人生活起居的正館，或侍、警衛人員駐守的營房，均漆以墨綠色，與周邊樹林調和，兼具隱蔽、防護作用。