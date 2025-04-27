封面故事／空難機率極低 1370萬次飛行1死

數據說明，在美國搭乘飛機仍是最安全的運輸選擇。(圖／123RF)

過去四個月以來，空中意外不斷，令外界開始擔憂搭乘飛機是否比以往更加危險。但專家以數據說明，在美國搭乘飛機仍是最安全的運輸選擇。

據時代雜誌(TIME)報導，雖然近期發生的空中事故仍須等待調查單位進一步釐清，但可以確定的是一連串意外事故已造成大眾不安。不少搭機或想搭機的民眾都開始懷疑飛機是否安全，或是擔憂航管人員短缺、飛行員頻繁流動或聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)局長一直懸缺等問題，造成航空業是否正面臨體制崩潰。對此，運輸部長達菲(Sean Duffy)在2月3日受訪時說，「空中旅行是全美最安全的交通方式，民眾可以放心搭乘美國航班。」

其實統計數據也支持此一說法。根據聯邦航空管理局統計，美國每天平均約有4萬5000架次商用與私人航班起飛，在2900萬平方英里的空域內載運約290萬名乘客。根據麻省理工大學(MIT )在2024年的研究發現，一般人死於空難的機率極低，約為1370萬分之1，死於車禍的機率則為95分之1。

專家也指出，在多倫多事故之前，其他四起事故不應視為體制性、全國性的問題，而是恰巧時間相近的偶發事件。「飛行安全基金會」(Flight Safety Foundation)會長夏希迪(Hassan Shahidi)表示，「當事故連續發生時，人們會擔憂是很正常的，但這些事故之間並無關聯、皆為獨立事件，而且仍在調查中。」

飛行員兼YouTube頻道「Blancolirio」主持人胡安·布朗(Juan Browne)說：「從統計上來看，目前的事故次數還在平均值內，只是最近幾起重大致命事件剛好接連出現，尤其華府附近的空中相撞事故更是2009年以來首次重大致命空難。」

華盛頓這起涉及兩架航空器、造成超過60人罹難的災難是近期五起意外最複雜也最不幸的一起意外，目前該事件的調查仍在進行中。但國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)表示，事故中的軍用直升機當時飛行高度325英呎，上下浮動約25英呎，遠高於規定的200英呎上限，使其正好進入即將降落客機的航道。

布朗說：「僅100英呎的容錯空間，實在太狹窄了。因此缺乏經驗很可能會是最後調查做出的事故因素之一。」

雖然每起事故的情況截然不同、原因也各異，但這對搭機的旅客來說反而是一種安心，因為各事故之間並無任何相關聯繫。不過，布朗仍指出商用航空業整體經驗正逐漸流失，雖然目前情況尚未導致整個體制崩潰，但未來仍有隱憂。

他說：「航空業人員流動非常嚴重，COVID疫情 以及提前退休 潮讓情況更加惡化。」

政府的官僚體制也影響了飛安。雖然NTSB負責調查航空事故並提出改善安全的建議，但其建議卻無法律約束力，是否執行必須完全取決於FAA，但FAA有時並未採納建議。布朗說：「許多時候，NTSB和FAA在推動實施建議上彼此拉鋸。」

另外，FAA同時也需強化對飛行員的規範。美國商用航空業必須遵循最嚴格的安全與維護標準聯邦航空條例FAR Part 121，反觀付費包機服務則是相對寬鬆的FAR Part 135規範，私人駕駛小型飛機的FAR Part 91規範最為寬鬆。布朗說：「事故的統計數據也相當符合這種區分。一般航空因為整體經驗不足，因此事故率明顯高於航空公司航班。」