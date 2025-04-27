清明時節／尋訪張學良元配于鳳至墓園 獻一束花

張學良元配于鳳至的墓園近觀。(作者提供)

洛杉磯 西北不遠處有個朝南的山坡，上面立著著名的地標HOLLYWOOD標牌。山頭背面是一座宏大的墓園，Forest Lawn, Hollywood Hills，是該系列墓園的第二處。它始建於1950年代。華人稱其為福樂園。從資料裏得知張學良元配于鳳至的墓地就在這裏。不久前的一天，我途經洛杉磯，便特地安排前去探望。

依據于鳳至的英文名，我事先在墓園網站查到了她的墓地在園區裏Section Court of Liberty, Map #H25, Space 205 E.，憑藉導航很順利找到了墓園。果然很大。在入口問詢亭，我拿著上述信息請教怎麽走。工作人員駕輕就熟，在墓園地圖上清楚圈出她所在的位置。看來事前功課沒有白做。

于鳳至的墓地就在此園區。(作者提供)

按圖索驥來到Court of Liberty。這裏在整個墓園的中間南邊，是一片很考究的墓區。其標誌是一座老式尖頂小教堂，和一座高大的雕像。走近一看，竟然是華盛頓總統的雕像。華盛頓總統1799年去世後，葬於維州弗農山莊(Mount Vernon)，首都華盛頓國家公園區建有高聳入雲的尖塔紀念碑；這個墓園是150多年以後建立的，可能是這墓園的主人敬慕老總統，也可能為了裝飾門面，特地建立這座紀念像。顯然，有老總統進駐，這片園區更顯莊嚴大氣上檔次了。

四周都是墓地，一個個小方塊的墓碑平躺在綠草地上。要找一個名字也不容易。有事前的功課，聽說過于鳳至的墓地有雙穴，跟一般的小方塊墓碑可能不一樣。繞了不一會，果然就在華盛頓紀念像的右後方不遠處找到了一個小圍牆，裏面有兩塊墓碑。

小圍牆近1米高，大約3、4米見方。推門進去，右邊和正前方沿牆都是常青灌木，左邊高牆上爬滿了常青藤。牆下一條石凳，可坐兩人。正前方灌木叢裏立著一尊潔白的少女雕像，歐洲古典美女，真人一般高。類似的雕像在墓園裏多處見到過。立在這裏，顯得十分恬靜和雅致，增添了生活氣息和藝術感。中間一整塊碧綠的草地，嵌著兩塊金屬墓碑。碑文是鑄造的，不算醒目，但清晰可讀。定睛一看，右邊那塊赫然鐫刻著：

FENG TZE CHANG

1899 - 1990

IN LOVING MEMORY OF“NI-NI”

真的是她。 雖然我不知道其中NI-NI怎麽解讀，但確信這就是于鳳至的墓碑，就是我從舊金山驅車而來要尋找的目標。

我趕忙獻上在途中準備好的一束鮮花。

草地翠綠。見有幾棵草延伸到墓碑上了，我亦拔亦掐，把墓碑四周都弄乾凈。

生於1899年 有疑義

于鳳至的信息在網上可以找到很多，有可信的，也有存疑的。比如英文版維基百科網站算是比較嚴謹的，在張學良條目裏，說她“immigrated to the U.S. in 1940, where she was known as Feng Tze Chang.”。其中移民 說法欠準確。她當年來美國是治病，入美國籍成為「移民」是30年後的1970年。張學良有許多遺產遺物，包括大量的書信、文件、文物等捐給了哥倫比亞大學。其圖書館網站有些相關的說明，涉及于鳳至，也有她一女三子的信息。這些都是很可信的。于鳳至英文名寫為Feng Tse。我們採信Feng Tze，因為墓碑文字是家人字斟句酌的結果。

墓碑上信息不多，卻也有些「疑義」需要分析探討。比如，說生於1899年就很可疑。其實，我們見過其老家紀念館裏一尊于鳳至塑像的照片，列著1898年生。元亨利先生的博客《美國入境檔案--于鳳至》(2022-04-01 )說他從美國國家檔案館查到了于鳳至入籍資料的卡片，由洛杉磯的地區法院辦理。其中生日列為1899年5月8日。卡片最下面有她簽名Feng Tze Chang。墓碑上的年份倒是跟入籍紀錄相符。可能的原因，中國原先沒有生日檔案，關於「一介女流」可能紀錄更少。她1933年隨張學良赴歐洲考察並留在英國陪孩子上學；1940年來美國治病，旅途輾轉多次。這些過程，護照或入境紀錄哪個環節潦草致誤，就可能將錯就錯沿續下來。我們相信，大名鼎鼎的張學良生於1900年，15歲時結婚，這些應該都不會錯的。于鳳至大他三歲，1897年出生才合理。

墓園裏左邊還有一塊碑，橫向分四塊而三塊有碑文。分別是：

RAYMOND LU-YU CHANG 1919 -1981, IN LOVING MEMORY OF DADDY

(意為：張閭玗，1919-1981，懷愛紀念父親)

MARIAN LOO CHANG 1918-1986,MOM TO EVERYONE AND“LAU”

(意為：張閭珣，1918-1986，每個人的媽媽和“Lau”)

CONSTANCE CHANG 1945 -2004,EVERY LIFE SHOULD HAVE 9 CATS

(意為：張Constance，1945-2004，每個人生都應該擁有九隻貓。)

我知道前兩位分別是于鳳至的二兒子張閭玗(英文作Raymond或Lu Yu)和大兒子張閭珣(有人說英文名是Martin)。但我不知道第三人CONSTANCE CHANG是誰。同姓張而立於此，一定是家人或至親。1945年生而享壽59，會不會是孫輩？長女張閭瑛1941年與陶鵬飛結婚，沒有見過他們孩子的信息；即使有，最可能姓陶；大兒子張閭珣終身未婚育；二兒子張閭玗1945年結婚。當年生孩子有點不合常理，但可能性是有的。如是，其長子張居仁最有可能。但沒有查到他的英文名字和出生年份。而且，作為名字，CONSTANCE通常為女性，雖然作男名用也不是不可能。

另一邊的墓碑上，有兩個刻著于鳳至二兒子張閭玗和大兒子張閭珣的名字。(作者提供)

這些碑文裏還有“NI-NI”，“LAU”等詞語，和人生九隻貓之說。大概只有家人知曉其意，「外人」不知作何解釋。

傳張學良墓前痛哭

一個流傳的說法：張學良晚年老邁之身顫顫巍巍來到于鳳至墓前，見到「張于鳳至」四個大字，痛哭流涕。但今日看見墓碑，其實並沒有「張于鳳至」四個中文字。英文也只有FENG TZE CHANG三個字，連YU都沒有。可見，于鳳至冠夫姓張以後一直沿用終身。1964年無奈離婚前，她曾越洋電話質問過張學良為何。張語焉不詳可能是不便細說，回答「我們還是我們。任由大姊酌定」。于鳳至堅信「我們還是我們」，餘生甚至死後，姓張不改。真是生為張家人，死為張家鬼。嗚呼。

還有個說法，于鳳至晚年給自己買墓地，特地訂了雙穴，為與張學良再續夫妻情緣，死後永不分離。真實意圖大概只有她本人知道，抑或她生前告訴過家人。今日墓園裏果然見到雙穴。但又想，左邊這穴未必是為張學良準備的。墓碑上第一個位置顯示1981年去世的第二個兒子張閭玗，時間在于鳳至去世九年之前。可以推想，此時于鳳至身體尚好，可能親自料理了喪葬的事務。乃至1986年大兒子張閭珣去世進入墓園，碑文裏還含有「媽媽」，可能是再次經歷了白髮人送黑髮人的悲楚。她身後(2004年)又添了一位姓張的親人。如此看來，于鳳至買這塊墓園也有可能是為了家人都在此團聚和永駐。大女兒張閭瑛已經於2016年百歲高齡去世，至今未進入該墓園，可能是跟隨夫家了。

1931年，于鳳至(中)和宋美齡(左)、宋靄齡(右)姊妹合影。(作者提供)

當然，以上分析並不排斥于鳳至盼與張學良合葬的意願。美國的墓園，別看一塊塊墓碑平嵌在草地上，其實下面可以做成好幾尺深的水泥坑，安放完整的棺材，必要時甚至可疊放兩層。至於骨灰盒，一層就可以放許多個。墓碑也可以橫向劃分多人共用。如果于鳳至當年確實想過與張學良「生不同寢，死願同穴」，一個墓位也是夠用的。相信她也明白，1964年以後張學良的正式妻子只有趙四一人。自己想與漢卿續緣，恐怕一廂情願罷了。墓碑上至今只有她一人，立碑人名字都沒有，著實讓人憐惜其孤單。嗚呼。

傳奇一生 大起大落

那天駕車去洛杉磯，我一路聽著小滿D演播叢茜主筆的《于鳳至傳》。10多萬字，總共31章全部聽完，約六個小時。由此更詳細了解于鳳至大起大落的傳奇一生。她享盡了旁人難以企及的榮華富貴，也飽受了常人沒有遇見過的磨難。

她首先有「贏在起跑線」的尊貴出生。作為著名富商于文鬥的老么和獨女，她得全家寵愛和當時一流的教育，也是著名的才女學霸。嫁入帥府後，她以賢能和幹練，獲得人人稱讚，更深得張作霖信任，不滿20歲就成當家人掌管帥府。她還受大帥欽點，協理多種商務經營，獲利頗豐。手上有錢，她大力支持慈善活動，捐資興辦多所學校，社會貢獻良多。少帥張學良以東北易幟和中原大戰兩次巨大貢獻，成為民國政府三軍副總司令，是僅次於蔣介石的「兄弟」，還實際掌控東北華北八省三市。如此閃亮的光環，也將夫人于鳳至映照得光鮮亮麗。她拜宋母為乾媽，與宋靄齡、宋美齡結姐妹，成為國人矚目的上流社會貴婦，一時風光無限。

張學良元配于鳳至的墓地位於洛杉磯地標HOLLYWOOD標誌的北邊山坡上，華人稱其為福樂園。(截自谷歌地圖)

九一八事變後，張學良背上「不抵抗將軍」罵名，聲譽一落千丈。不久後被迫「下野」，也因吸毒而萎靡不振。在這人生低谷，于鳳至支持他戒毒成功，陪伴他遠赴歐洲「考察」。隨後，于鳳至潛心為母，留在英國全職陪讀。至此，她的好運似乎悄然走到盡頭，人生開始逆轉。西安事變後張學良被羈押。于鳳至匆匆回國，竭力解救而無果。她陪著張學良，數年間多次輾轉，經歷顛簸和冷遇，以致心力憔悴，被確診乳腺癌。1940年隻身赴美就醫，差點走到生死關口。所幸醫治見效，卻也面臨坐吃山空的窘境。從她入美國籍時填寫的家庭地址看，雖然景觀不錯，在後院就能遙望山頭上的HOLLYWOOD標牌，也不過是一處很普通的民房。

不愧為富商家出來的才女，她從不懂英文開始，闖入股市撈金，70歲以後又涉足房地產，竟然都做得風生水起，攢下億萬計的財產。可是家庭生活卻禍事連連，一再遭受重擊。先是1964年一邊在給趙四的信中讚揚「漢卿到底是品格高尚的人」，一邊無奈地簽字結束了與他婚姻關係，自此成為孤寡老人。更不幸的是，最小的兒子閭琪12歲就夭折；二兒子閭玗因車禍和菸酒導致疾病纏身，大兒子閭珣在英國遭遇納粹 德軍轟炸致精神失常，也是一身病痛。兩人於1981年和1986年相繼去世。原本三個兒子並不算少，卻一次次白髮人送黑髮人。都送走了，自己已至風燭殘年。唯一的念想，是期盼與張學良平安相聚。可是遙遙無期，等得心碎流乾了淚滴。1990年3月，于鳳至終於油枯燈滅，落寞離世。享年93歲。

三個月後，張學良在台灣慶90歲生日，開始重獲自由。次年3月，他飛往美國，在于鳳至墓前潸然淚下：大姊，我來晚了！

作家叢倩在《于鳳至傳》結尾說，在于鳳至身上看到了中國傳統女人的極致，善良、賢淑、隱忍；同時，她身上也有一種男子氣，堅強、果決、剛毅和智慧。也許正因為她太完美了，張學良才自稱承受不起；還說，此生無憾事，只負此一人。

我聽來深以為然。在于鳳至的墓前，我佇立、徘徊、和沉思了好久。敬佩她的善良和才幹，是那個時代十分難能可貴，令人仰慕的女性；也嘆息她大起大落的人生，憐其後半生充滿了無奈和辛酸，是備受時代折磨的悲情女子。