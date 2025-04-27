我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

娛樂／「小野洋子：心靈音樂」回顧展 10月芝加哥登場

文／陳韻涵
聽新聞
test
0:00 /0:00
「小野洋子：心靈音樂」回顧展將於10月在芝加哥登場，圖為倫敦展出時的海報。（取材自臉書）
「小野洋子：心靈音樂」回顧展將於10月在芝加哥登場，圖為倫敦展出時的海報。（取材自臉書）

「小野洋子：心靈音樂」（Yoko Ono: Music of the Mind）回顧展10月將在芝加哥當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art）登場，高齡92歲的日裔美籍歌手小野過去十年間大多遠離公眾目光，專心調養身心健康，但音樂界幾乎每年都會重新評估她對文化藝術領域的正向且深遠影響。

紐約時報報導，小野洋子兼具多重身分，包括多媒體藝術、歌手，以及女權與和平活動社運人士；身為英國經典搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）創始團員約翰藍儂（John W.O. Lennon）的遺孀，小野在藝術、音樂和電影領域的貢獻卓越。

曾被指害披頭四解散 老友回憶錄抱不平

報導指出，「小野洋子：心靈音樂」回顧展延續彼得傑克森（Peter Jackson）2021年紀錄片「披頭四：狂熱回歸」（The Beatles: Get Back）後登場，該紀錄片讓關於小野導致披頭四解散的批評再度浮上檯面；但對小野而言，這樣的指控並不公平。

小野的老朋友謝夫（David Sheff）曾在回憶錄中，記述兒子對抗毒癮的經過，而小野同意謝夫以約翰藍儂的同名歌曲「美麗男孩」（Beautiful Boy），作為該回憶錄的書名。「美麗男孩」是約翰藍儂寫給他與小野的獨子西恩藍儂（Sean Lennon）的曲目，西恩克紹箕裘，成為著名的創作歌手和吉他樂手。

謝夫在他的新傳記「洋子」（Yoko）中，強烈反駁人們認為小野導致披頭四解散的說法。謝夫宣稱，披頭四樂團是因為有洋子而維持得更久，樂團在那段期間內創作並錄製了著名的「艾比路」（Abbey Road）和「讓它去吧」（Let It Be）專輯。謝夫寫道，約翰創作專輯期間，早已「心不在焉」，「若沒有洋子，約翰的另一隻腳可能更早離開樂團」。

幾年後，人們從蘇格蘭導演凱文麥克唐納（Kevin Macdonald）的紀錄片「一對一：約翰與洋子」（One to One: John & Yoko）中，更了解小野和約翰互動，片中講述兩人1970年代初在紐約市的生活。

從「文化惡棍」到「民間英雄」

紐時評論員阿曼達赫斯（Amanda Hess）2021年曾發表一篇文章，說明小野在「披頭四：狂熱回歸」片中，從「文化惡棍」（cultural villain）轉變為「民間英雄」（folk hero），人稱「小野復興」（Yokossance）。

2021年紀錄片「披頭四：狂熱回歸」中，小野洋子（左）的角色和影響被重新審視，圖...
2021年紀錄片「披頭四：狂熱回歸」中，小野洋子（左）的角色和影響被重新審視，圖為劇照。（取材自IMDb）

流行音樂評論家帕雷萊斯（Jon Pareles）認同赫斯的看法，稱許多音樂家讚頌小野，學習並致敬她無所畏懼的歌聲，這可回溯至距今接近半個世紀的龐克（punk）年代。

小野1992年的「Onobox」專輯凸顯她是一位認真的音樂家，而非業餘愛好者，而舞曲製作人在2000年代接受了小野。

小野的職涯始於藝術領域，現在被公認為多媒體、概念、表演和參與藝術的先驅，且曾多次舉辦大型回顧展並設置永久的裝置藝術。

小野以溫柔的任性對抗當時社會給她的龐大壓力，依舊無法取悅所有人。

無論時代如何進步，女性在名人伴侶關係中仍常成為被過度檢視與苛責的對象，而患有「厭女症」的人不在少數。

小野之於約翰，正如樂壇當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）之於職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯城酋長隊的男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce），泰勒絲也曾被球迷怪罪破壞球隊表現並分散凱爾西的注意力。

帕雷萊斯表示，小野身為一位女性的「局外人」，淪為人們輕易責怪的代罪羔羊，無論約翰藍儂多麼珍惜她，或她對藝術領域的一切貢獻和成就多麼卓越。

泰勒絲 日裔 紐約時報

上一則

娛樂／玩家、觀眾雙向拉抬 電玩、影視共生共榮

下一則

科技生活／移除網上個資 先從谷歌搜尋著手

延伸閱讀

哈利波特芝城店開幕排長龍 有人凌晨1：30就來排隊

哈利波特芝城店開幕排長龍 有人凌晨1：30就來排隊
全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下
花期約2周 芝傑克森公園城櫻花盛開

花期約2周 芝傑克森公園城櫻花盛開
華裔鋼琴家龍胤萱 獲灣區2大芭蕾舞團「雙重聘書」

華裔鋼琴家龍胤萱 獲灣區2大芭蕾舞團「雙重聘書」

熱門新聞

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路，但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖／123RF)

私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

2025-04-20 12:14
「國家成績單」顯示，美國學生的閱讀能力在持續下降。（美聯社）

公校掠影／不會拼寫閱讀 康州「優秀高中生」竟是文盲？

2025-04-20 02:21
華人社區常有父母將剛出生的嬰兒送回中國託親人照顧，孩子返美時面對語言障礙與文化衝擊，面臨挑戰。示意圖。(路透)

華人移民「衛星寶寶」的隱痛：被送回中國，爸媽不要我了？

2025-04-20 10:45
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

2025-04-20 10:10
只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

2025-04-20 02:03
全美第二優質私校Phillips Academy Andover是布希總統父子的母校。（美聯社）

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校

2025-04-20 16:09

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌