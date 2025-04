娛樂／「小野洋子：心靈音樂」回顧展 10月芝加哥登場

「小野洋子:心靈音樂」回顧展將於10月在芝加哥登場,圖為倫敦展出時的海報。(取材自臉書)

「小野洋子:心靈音樂」(Yoko Ono: Music of the Mind)回顧展10月將在芝加哥當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art)登場,高齡92歲的日裔 美籍歌手小野過去十年間大多遠離公眾目光,專心調養身心健康,但音樂界幾乎每年都會重新評估她對文化藝術領域的正向且深遠影響。

紐約時報 報導,小野洋子兼具多重身分,包括多媒體藝術、歌手,以及女權與和平活動社運人士;身為英國經典搖滾樂團「披頭四」(The Beatles)創始團員約翰藍儂(John W.O. Lennon)的遺孀,小野在藝術、音樂和電影領域的貢獻卓越。

曾被指害披頭四解散 老友回憶錄抱不平

報導指出,「小野洋子:心靈音樂」回顧展延續彼得傑克森(Peter Jackson)2021年紀錄片「披頭四:狂熱回歸」(The Beatles: Get Back)後登場,該紀錄片讓關於小野導致披頭四解散的批評再度浮上檯面;但對小野而言,這樣的指控並不公平。

小野的老朋友謝夫(David Sheff)曾在回憶錄中,記述兒子對抗毒癮的經過,而小野同意謝夫以約翰藍儂的同名歌曲「美麗男孩」(Beautiful Boy),作為該回憶錄的書名。「美麗男孩」是約翰藍儂寫給他與小野的獨子西恩藍儂(Sean Lennon)的曲目,西恩克紹箕裘,成為著名的創作歌手和吉他樂手。

謝夫在他的新傳記「洋子」(Yoko)中,強烈反駁人們認為小野導致披頭四解散的說法。謝夫宣稱,披頭四樂團是因為有洋子而維持得更久,樂團在那段期間內創作並錄製了著名的「艾比路」(Abbey Road)和「讓它去吧」(Let It Be)專輯。謝夫寫道,約翰創作專輯期間,早已「心不在焉」,「若沒有洋子,約翰的另一隻腳可能更早離開樂團」。

幾年後,人們從蘇格蘭導演凱文麥克唐納(Kevin Macdonald)的紀錄片「一對一:約翰與洋子」(One to One: John & Yoko)中,更了解小野和約翰互動,片中講述兩人1970年代初在紐約市的生活。

從「文化惡棍」到「民間英雄」

紐時評論員阿曼達赫斯(Amanda Hess)2021年曾發表一篇文章,說明小野在「披頭四:狂熱回歸」片中,從「文化惡棍」(cultural villain)轉變為「民間英雄」(folk hero),人稱「小野復興」(Yokossance)。

2021年紀錄片「披頭四:狂熱回歸」中,小野洋子(左)的角色和影響被重新審視,圖為劇照。(取材自IMDb)

流行音樂評論家帕雷萊斯(Jon Pareles)認同赫斯的看法,稱許多音樂家讚頌小野,學習並致敬她無所畏懼的歌聲,這可回溯至距今接近半個世紀的龐克(punk)年代。

小野1992年的「Onobox」專輯凸顯她是一位認真的音樂家,而非業餘愛好者,而舞曲製作人在2000年代接受了小野。

小野的職涯始於藝術領域,現在被公認為多媒體、概念、表演和參與藝術的先驅,且曾多次舉辦大型回顧展並設置永久的裝置藝術。

小野以溫柔的任性對抗當時社會給她的龐大壓力,依舊無法取悅所有人。

無論時代如何進步,女性在名人伴侶關係中仍常成為被過度檢視與苛責的對象,而患有「厭女症」的人不在少數。

小野之於約翰,正如樂壇當紅天后泰勒絲 (Taylor Swift)之於職業美式足球聯盟(NFL)堪薩斯城酋長隊的男友崔維斯凱爾西(Travis Kelce),泰勒絲也曾被球迷怪罪破壞球隊表現並分散凱爾西的注意力。

帕雷萊斯表示,小野身為一位女性的「局外人」,淪為人們輕易責怪的代罪羔羊,無論約翰藍儂多麼珍惜她,或她對藝術領域的一切貢獻和成就多麼卓越。