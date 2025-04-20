育才心得／家長用這6方法 激發孩子學習熱情

只有25%的十年級學生喜歡上學？（美聯社）

布魯金斯研究院(Brookings Institution)對全美3年級至12年級6萬5000名學生調查發現：75%的3年級學生喜歡上學；只有25%的10年級學生喜歡上課，然而他們家長卻有高達65%，以為小孩喜歡上學。

「Discovery Education」委託「Harris Poll」進行的調查則發現，近半教師都認為，2024年的學童比起2019年的更不專心。NBCLA指出，新冠疫情 當然是最大原因，但是家長的投入可以逆轉趨勢。

兒童教育新書「The Disengaged Teen」的作者之一Jenny Anderson說，除了探討小孩為何愈來愈不喜歡上學，還有學生自己與父母對上學開不開心的認知為何落差那麼大？另一名作者Rebecca Winthrop則說，家長可以積極鼓勵孩子，並幫他們找出適合的學習方法，而不要只會念叨。

Jenny Anderson表示，孩子對學校的感受會影響他們在學校的表現，以及他們對自己作為學習者的感受，這些數據很重要。學校裡發生的事情和現實世界中發生的事情之間總是存在差距，這種差距現在已經是一道鴻溝，孩子們在手機上看到它，這讓他們對眼前的世界毫無準備。

今天，我們需要進入一個產生人工智慧的時代，工作正在以巨大的方式發生變化，而沒有人真正了解或理解這種變化。我們需要協作解決問題的能力和批判性思考能力，但我們並沒有培養這些技能。

Rebecca Winthrop則表示，脫離社會會影響每個社區的每個孩子。它存在於高收入社區、中等收入社區、低收入 社區，也存在於私立學校、特許學校和公立學校。而脫離的影響是不同的。基本上，家庭經濟條件允許的孩子比低收入社區的孩子獲得更多的第二次機會，因為低收入社區的孩子可能無法獲得輔導、轉學或參加豐富的課外活動，而這些活動可以激發他們的熱情並幫助他們融入社會。

整理兩人與其他教育專家的看法，家長可以用以下六個方法，增加小孩的學習意願：

1.小孩自己決定承擔

舉例來說，與其由家長強制孩子何時做功課，不如讓小孩自己決定何時做，但是結果一定是要能準時交。

這種程度的自主，可以讓小孩更有信心、能做更好的決定，家長的角色只是在碰到難關時提供協助。

2.避免藉口「不是那塊料」

很多小孩碰到學習難關時會說「我就不會數學」、「我不是科學家的料」，但家長與其認同，不如協助培養小孩的「發展心態」，認為所有能力都是能夠發展、學習的。

3.尋找線索與老師合作

雖然有很多高年級小孩不喜歡上課，但背後一定有原因，這就需要家長、老師的合力，說明學習A可以幫助達成B的道理。假設小孩喜歡玩game，方法之一或許是展現，做出一套遊戲，其實需要藝術、數學、電腦等等能力，因為小孩可能只是看到表象，而不知道背後道理。

4.回家先別問地雷問題

很多家長看到小孩下課，最先問的可能是，為何生物成績變差。但專家說，與其這樣，不如先問小孩今天碰到什麼好事，開不開心，然後再視情況問些頭痛的問題，問的方式可以是「如果你有什麼想跟我說的，或是需要我幫忙的，可以跟我講」。

5.撥出時間認真對話

很多家長只是隨口問問，今天怎麼樣啊？但專家的建議是，撥出時間和小孩聊聊今天發生了什麼事，比如那些課好玩，那些課不喜歡。這不是要當直升機家長，事事過問、樣樣監督，而是透過誠懇對話，瞭解孩子、營造信任感。同時也能建立小孩的自信與自我覺察能力。

6.分享自己的錯誤