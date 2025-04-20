公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

教育部關閉，恐影響少數族裔低收入學生的權益。（記者丁曙／攝影）

川普第二任期揮舞大刀砍向聯邦多個部門，包括裁撤教育部 （Education Department）； 1300人將收到解雇通知，另有600人先前已自願離職或提前退休，約有一半員工被裁掉。教育界人士和民主黨人普遍反對，認為裁撤教育部將會損害少數族裔和低收入 家庭的權益。

共和黨前官員 也反對

教育部長麥克曼（Linda McMahon ）在一份聲明中表示，裁員反映了該部門「對效率和問責的承諾，並確保資源用在最重要的地方：學生、家長和教師。」

但是，此次裁員將影響負責執行一系列反歧視法律和校園安全規定，並且發放資金幫助貧困學生的部門，該部門自卡特政府時期成立以來一直受到保守派的蔑視，並呼籲將其撤銷。教育部約有4400名員工，也是內閣政府最小的聯邦部門之一，去年撥款2680億美元，僅占聯邦預算4%。

同為共和黨人士的前教育部助理副部長兼雙語司司長張曼君（Marina Tse）說，她很擔心的事情終於發生了。教育部雖然是聯邦政府12個部中最小的一個，但是，部門的功能不可或缺，代表聯邦監督各州地方教育機構，實施逐級監督，貫徹聯邦的意圖。張曼君強調，美國教育體制從中央到地方層層監督，教育部的功能必不可少。如果為節省開支，可以對教育部瘦身，官員可以少一點，但是不能沒有。

國會亞太裔議員團（CAPAC）主席孟昭文（Grace Meng）眾議員和教育工作組長高野（Mark Takano）眾議員針對川普政府解雇教育部近半工作人員發表聯合聲明指出：「每個孩子都應該接受高品質的教育，無論他們住在哪裡或他們的父母收入多少。教育部在實現這一目標方面發揮著重要作用，但川普政府決定解雇該機構近一半的員工，實際上摧毀了該機構。」

他們進一步指出，解散教育部的後果十分嚴重，將迫使學校關閉、取消殘疾學生的特殊教育服務、削減職業培訓計畫、阻止數百萬人加入中產階級。這項決定也可能給亞太裔美國人的服務機構帶來可怕的後果，這些機構依靠聯邦資金，為許多低收入的亞太裔美國人學生提供可負擔的優質教育。

川普總統推動裁撤教育部，引發教育界人士、家長、學生擔憂。（歐新社）

州府管理教育 有人贊同

但華人社區亦有不同見解。洛杉磯退休工程師莊女士指出，教育部是1970年代末期由卡特政府成立的。卡特總統創立教育部的目的是希望加強美國教育管理，提高美國學生的素質，但是幾十年來效果不彰，美國學生的學術測驗在世界上排名很靠後。而且，近年來教育部被一些被左派社會主義者所控制，變成了對學生的洗腦工具，強迫推行批判性種族理論（critical race theory，簡稱CRT）教育，如果學校不開設這門課就不撥給聯邦補貼。她表示，贊成將教育留給地方州政府管理，教育的方向應該由社區和家長來決定。

紐約市教育局 官員則向家長保證，市府不會因此調整任何政策或計畫，並承諾會保障學生的權益。

市教育局政策與倡導事務執行主任曼特爾(David Mantell)表示，「我們的立場不變，不會修改政策，也不會要求學校更改課程或做法。我們的措施皆符合法律規範。」

然而對於市教育局的強硬做法，紐約同源會創會會長陳慧華並不贊同。

陳慧華認為，市教育局此前有很多極端或不妥當的政策，例如跨性別學生使用衛生間和參與體育競技的問題，「華人家長很多年前就抗議過了，市教育局並沒有做出正確的舉動」。陳慧華表示，她希望市教育局能調整部分政策，配合聯邦要求，否則很可能將失去聯邦的教育補助，最終影響學生。

曼特爾強調，市教育局已向各大教育組織表明立場，若政策對紐約造成影響會立即通知大家。但目前來看，這些行政命令不具法律效力，最終仍需由法院裁決，不過他也坦言，市府正準備應對可能的聯邦補助削減，並將視情況採取措施。

紐約市教育局表示，不會因川普關閉教育部而調整任何政策或計畫。(記者范航瑜／攝影)

員工砍半 全國都受衝擊

聯邦教育部計畫裁減約一半的員工，伊利諾州教師聯合會(Illinois Federation of Teachers)、民代官員以及教育專家表示，此舉將使教育部未來陷入危機，並為全國學生、學校，尤其是有特殊需求及無證家庭的學生，帶來「混亂」甚至嚴重衝擊。

伊利諾伊州教師聯合會主席蒙哥馬利(Dan Montgomery)表示，華府正將一場海嘯帶給這個國家的每個孩子和每個州，「這不是效率，也不是改革，而是對教育部的破壞，因為華府這屆政府想給億萬富翁們巨額的稅收減免。」

教育部擬裁減超過1300名員工，川普曾表示，他希望將學校的所有控制權歸還給各州。

曾在前教育部長鄧肯(Arne Duncan)手下工作的前助理部長康寧漢(Peter Cunningham)表示，沒有了教育部，學區和各州現在必須與司法部處理民權問題，他們還必須去財政部申請學生貸款，去衛生部申請第一條款(Title I)經費，去勞工部處理勞動力問題，「我不明白這樣做的意義何在。」

教育部1300人將收到解雇通知，另有600人已自願離職或提前退休，相當於減少了半數員工。（路透）

聯邦金援學生 恐受忽視

對許多人來說，最大的問題是每年用於公立學校的數十億資金會的可能變化，例如支持貧困率高的社區學校的Title I資金。包括教育低收入兒童、學習英語的學生和殘障學生的成本通常更高，因為這需要專門的教學或更小的班級規模。缺乏強大稅收基礎來資助學校的學區，往往難以滿足這些學生的需求，這也是聯邦資金的存在意義。

德堡大學(DePaul University)教育學教授史考特(Leodis Scott)表示，將更多權力交給各州，可能會讓那些依賴聯邦資金支持的學生受到忽視。

根據伊州教師聯合會的數據，教育部支持全州4000所K-12學校中的200多萬伊州兒童，該州學校的Title I有130萬個學生，仰賴7.78億元的聯邦資金接受需要的服務。

芝加哥教師工會(CTU)主席蓋茲(Stacy Davis Gates)表示，教育部大舉裁員對於芝加哥特殊需求及無證家庭的學生，將造成重大衝擊。