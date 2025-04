私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

對於小學、初中和高中學生的家長來說,究竟該為孩子選擇公校還是私校?可能是一個艱難的選擇。(路透)

教育孩子,選對學校是關鍵第一步,攸關子女日後的視野、人格養成、朋友圈、升學、就業前景以及人生成就。在美國,上大學之前,讀幼稚園、小學一直到中學有公立和私立學校兩大體系可選擇,學費、資源、運作模式、教育重點不一,公、私校學生人數大約一直維持9比1;總統川普(Donald Trump)上任後全力推動「選校自由」(School Choice),將公共資源挹注到私立學校,降低私校入學門檻,改變許多人以公校 為第一選擇的傳統觀念。

在這樣的教育發展趨勢下,究竟該為孩子選擇公校還是私校?隨著川普力推自由化政策,有關公私校優劣的討論更甚以往,各方意見不一。

選擇兩難 孩子利益優先

對於小學、初中和高中學生的家長來說,決定送孩子上公立學校 還是私立學校可能是一個艱難的選擇。關於公立教育和私立教育哪個更好可能很難有定論,而且私立學校的費用可能令人望而生畏。

那麼家長該如何權衡私立學校和公立學校呢?全國獨立學校協會(National Association of Independent Schools, NAIS)發言人麥戈文 (Myra McGovern)表示,歸根結底,這取決於什麼對每個孩子最有利。她說:「孩子的個人需求應該決定父母的選擇。」

維吉尼亞大學 (University of Virginia)幼兒教育教授、教學與學習進階研究中心(Center for Advanced Study of Teaching and Learning)創始主任皮安塔(Robert Pianta) 指出,父母應該「清楚自己想為孩子尋求什麼具體利益」。

家長根據財力和孩子特質務實選擇,都能行行出狀元。

學生註冊 公校不得拒絕

公立學校細分為傳統公立學校(traditional public school)、特許學校(charter school),許多機構以傳統公校、公立特許學校、私校(private school)三大類學校進行研究比較。整體來說,傳統公校數量及學生註冊人數近幾年略減,公立特許學校明顯增加,私校大致持平,但各州的三類學校消長不一。

傳統公校是美國最普遍的學校選擇。美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics, NCES)2024年底公布最新統計只掌握到2021-2022學年度數據,全美公、私立學校大約為九比一(91%:9%),十餘年來沒有太多變化。

傳統公校建校和學校管理須遵守聯邦及地方法規,全部使用公共資金,包括聯邦、地方政府撥款以及地方稅收(以地產稅收為主),學生不用繳學費。依地方學區或州教育委員會(state board of education)的標準管理,學生只要依學區選校註冊,校方就必須招收、不得拒絕。

特許學校 可以跨區就讀

特許學校與傳統公校一樣,由納稅人資助,免收學費,不同的是,學生可跨區註冊。特許學校通常由某個團體或組織根據與州、學區或其他實體簽訂的立法合約(特許狀)進行管理,可自主決定篩選學生,課程、學校運作和其他標準擁有靈活性。

特許學校經費除了來自公共資助,也接受慈善組織和私人捐款。

私校費用高 每年上萬元

私立學校則有極大的自主權、有些有宗教信仰,學生須繳學費,各校自訂學費,一年上萬美元是稀鬆平常的事。

至於經費來源,除了學費以外,私校還可透過捐贈或其他私人資助獲得資金,不拿政府的錢,因此,課程、教師資格、學生錄取標準以及其他學術重點,都可自由安排。2021-22學年,私校K-12年級學生當中,有77%就讀宗教附屬學校,其中又以天主教學校為主,約占35%。

丕優研究中心(Pew Research Center)2024年針對三學校消長公布最新研究,發現傳統公校的學校及學生人數遞減,特許公校跳增,私校大致持平,以特許公校變化最明顯。

丕優中心與美國國家教育統計中心的數據一致,2021年秋季,全美傳統公校學生人數降至4540萬人,10年間減少將近4%,導致傳統公校學生所占比重由87%降到83%;特許學校學生增至370萬人,十年間約成長76%,占全美所有學生的比重由4%增至7%;私校學生人數增至470萬人,十年間約增加5%。

不過,各州的三類學校消長情況各有不同。

不論在哪一州,公校學生都壓倒性的多過私校;進一步細分,公校中的特許公校和私校則難分軒輊、互有高下。根據丕優研究中心,全美12州和華盛頓特區的特許學校學生人數超過私立學校的學生。

每年進行學校排名的美國新聞周刊與世界報導(US News and World Report)調查發現,公校學生比重最大的州以低人口密度州為主。公校學生人數比重前五名是懷俄明州97%、西維吉尼亞95%、蒙大拿州93%、堪薩斯州和阿拉斯加州各 91%;相對的,華盛頓特區就讀公校的比率只有45%。

針對私校,華盛頓特區和夏威夷州的私校學生比率最高,各19%。

至於傳統公校與公立特許學校之間的比重。在私校學生人數多的夏威夷,傳統公校學生占76%、特許學校占6%;而在華盛頓特區,三類學校比重最平均,傳統公校、特許公校、私校學生人數比重各45%、36%、19%,特許學校學生比重居全美之冠。

統計數據可看出全美公、私校生態,也大致勾勒出家長選校趨勢。

不過,對每一位家長來說,小孩讀小學、國中和高中究竟該上公校還是私校?沒有標準答案,最重要的是先了解公私校特質,而後是孩子需要、適合什麼。

選校考量 六大參考指標

公校免學費、不挑揀學生,因此學生多元化,教學體制須遵循一定標準,個別化教導相對欠缺;私校則運作體制有自主性、彈性而靈活,而且各有明確教育理念,學生的個別化教導較完備,但學費高昂,富裕人家比較能負擔得起。

雖然絕大多數學生讀公校,但有些家長覺得私校比較適合自己的孩子。教育顧問公司IvyWise的K-8 招生顧問史考特-穆宗(Cheryl Scott-Mouzon)說,私校主要優勢是班級規模較小、課程較先進、有更全面的社團、活動和交流機會;致力為天才青少年爭取適合教育的機構Educational Advancement聯合創辦人瓊斯(Elizabeth Jone)補充,私校還可提供深入研究特定主題以及與該領域專家合作的機會。

望子成龍望女成鳳,父母親必定想給孩子最好的教育。全國獨立學校協會發言人麥戈文表示,歸根結底要以「什麼對孩子最有利?」為優先考量,要先了解孩子需要的是什麼,並且確實研究公私立學校的特點。

有關公私立學校的資訊多如牛毛,二類學校許多方面不同。美國新聞周刊與世界報導引述專家和教育研究人員的話說,家長為孩子選校時應該考量的重點因素包括:教育成果如畢業率和大學入學率、班級規模、教師培訓、可負擔性、多樣性、針對學習障礙者的教學計畫。

美國國會創建「國家教育進展評估」(National Assessment of Educational Progress ,NAEP),長期評估全美公、私立中小學生學業成績,每二年公布一次「全國成績單」(National’s Report Card) 。評估範圍包括數學、閱讀、科學、寫作。NAEP數據顯示,私校生幾乎所有科目的得分都優於公校學生,與其他研究結論相同。

根據2022年NAEP全國成績單,在閱讀方面,八年級私校生平均比公校或特許學生約高20分,四年級私校生也有類似優勢。

針對SAT這樣的大學入學考試,美國國家獨立學校協會調查發現,私校學生所有學科表現普遍比公校生出色。

私校學生各項考試成績似乎都勝過公校生,但有些學者試著突破紙面成績單,更深一層探究私立學校是不是真的能讓學生更成功?

維吉尼亞大學幼兒教育教授皮安塔領導一項研究,比較公私立校學生的學業、社會、心理和成就,發現私校學生考試成績優秀未必是因為「讀私立學校」這件事。

皮安塔比較就讀私校平均六年的孩子和一路讀公校的孩子,發現私校孩子考試成績較高等明顯優勢「完全」歸功於父母的教育和收入,讀私校並不是公私校考試成績差異的要素。

印第安納大學(Indiana University)教授盧比恩斯基(Christopher Lubienski)曾寫書《The Public School Advantage: Why Public Schools Outperform Private Schools》闡述公校勝過私校的優勢,他也認為,學生成就好壞,讀公校還是私校未必是決定性因素。私校學生考試成績確實普遍較好,但研究發現,家庭背景的差異更是公、私校考試成績差異的關鍵要素。

課程安排 是否符合期待

皮安塔認為,私校有多種類型,父母應先釐清自己想為孩子尋求什麼樣的具體利益,不妨想清楚,為什麼認為接受私立教育更好?私校能滿足孩子哪些需求?而這些體驗是不是也能從公立學校獲得?

家長很重視學校提供哪些課程,尤其在高中,優異學生往往希望有各式選擇,包括榮譽課程 (honors classes)及大學先修課程(Advanced Placement classes, AP Classes)。

美國研究機構(American Institutes for Research)首席研究員奧斯汀(Megan Austin)提醒,家長應向學校詢問有多少學生如期畢業、有多少學生順利進入大學、以及學校的平均 SAT和ACT成績等,這些指標都被證明與孩子的日後成就相關,務必一一詢問。

班級規模 沒有絕對好壞

班級規模是另一重要指標。

許多人覺得小班制教學效果較好,但皮安塔認為不盡然;小班教學互動和對話較豐富,但也有證據顯示,規模較大的班級如25至30人其實管理效果更好,孩子能學到更多事實,所以,班級規模大小並沒有絕對好壞。

私校特點之一是班級規模較小、便於進行個別化教學。私校師生比平均為每位教師12.5名學生,公校則是15.4名學生。

私校班級規模小,老師更能真正了解每個學生。皮安塔說,如果家長擔心孩子在大班級上課不好,例如非常害羞、容易添亂,或許比較適合小規模班級;不過,許多公立學校班級人數不到20,每個學生足可獲得與私校相同的個人關注。

如果財力負擔得起,有些家長會想傾全力讓孩子讀私校,覺得私校孩子多半來自精英家庭,而且教育素質高,老師可專注在每一個孩子身上,送子女進私校,社交圈品質及未來前途比較可能在水準之上。

教師認證 公私校差異大

公校老師需要有正式教師資格、獲得認證,麥戈文說,許多私校老師未必獲官方認證,卻不乏有高等學位的學科專家,可提供更權威的指導,而且校方通常為教師提供廣泛的專業發展培訓,確保他教學水準一流。

麥戈文補充,私立學校不會像公校那樣以標準化考試成績為導向,教師可靈活設計課程;正因為有些私校不那麼看重標準化考試,很難用同一把尺評估教學效果。

亞裔 比率 公私校差不多

私校的種族多樣性通常與公校不同。NCES數據顯示,2019-2020學年,私校66%學生是白人,其他族裔是西語裔12%、黑人9%,亞裔7%,其餘是混血兒、太平洋島民或美洲原住民;相對的,公校2021年秋季數據是,白人占45%,亞裔及混血兒占6%。

私校裡的白人比率明顯高於公校,亞裔在公、私校裡的比率差不多一樣。

障礙生學習 公校更友善

根據美國教育部官網上的「殘疾人教育法案」(Disabilities Education Act, IDEA),公立學校須依法向全美符合資格的殘疾兒童免費提供適當公共教育,並確保獲得特殊教育和相關服務;以2020-2021學年度為例,全美750萬名兒童根據IDEA在公校接受教育。

皮安塔研究發現,各州和地方政府必須依照IDEA投入資源,因此,有學習障礙的兒童在公校學習更好。

麥戈文則肯定一些私校的努力,專門針對有學習障礙的學生提供適合課程。例如,北卡羅萊納州的弗萊徹學校(The Fletcher Academy)為患有注意力不足過動症(ADHD)、處理和記憶問題以及各種學習障礙的學生提供服務;康州的福爾曼高中(Forman School)是大學預科學校,針對注意力不足過動症和閱讀障礙的學生提供適當課程。

麥戈文特別強調,家長務必要詢問學校的優勢是什麼,及他們能否根據孩子的獨特需求提供服務。