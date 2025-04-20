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公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

周芳苑
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對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)
對於小學、初中和高中學生的家長來說，究竟該為孩子選擇公校還是私校？可能是一個艱難的選擇。(路透)

教育孩子，選對學校是關鍵第一步，攸關子女日後的視野、人格養成、朋友圈、升學、就業前景以及人生成就。在美國，上大學之前，讀幼稚園、小學一直到中學有公立和私立學校兩大體系可選擇，學費、資源、運作模式、教育重點不一，公、私校學生人數大約一直維持9比1；總統川普(Donald Trump)上任後全力推動「選校自由」(School Choice)，將公共資源挹注到私立學校，降低私校入學門檻，改變許多人以公校為第一選擇的傳統觀念。

在這樣的教育發展趨勢下，究竟該為孩子選擇公校還是私校？隨著川普力推自由化政策，有關公私校優劣的討論更甚以往，各方意見不一。

選擇兩難 孩子利益優先

對於小學、初中和高中學生的家長來說，決定送孩子上公立學校還是私立學校可能是一個艱難的選擇。關於公立教育和私立教育哪個更好可能很難有定論，而且私立學校的費用可能令人望而生畏。

那麼家長該如何權衡私立學校和公立學校呢？全國獨立學校協會(National Association of Independent Schools, NAIS)發言人麥戈文 (Myra McGovern)表示，歸根結底，這取決於什麼對每個孩子最有利。她說：「孩子的個人需求應該決定父母的選擇。」

維吉尼亞大學 (University of Virginia)幼兒教育教授、教學與學習進階研究中心(Center for Advanced Study of Teaching and Learning)創始主任皮安塔(Robert Pianta) 指出，父母應該「清楚自己想為孩子尋求什麼具體利益」。

家長根據財力和孩子特質務實選擇，都能行行出狀元。

學生註冊 公校不得拒絕

公立學校細分為傳統公立學校(traditional public school)、特許學校(charter school)，許多機構以傳統公校、公立特許學校、私校(private school)三大類學校進行研究比較。整體來說，傳統公校數量及學生註冊人數近幾年略減，公立特許學校明顯增加，私校大致持平，但各州的三類學校消長不一。

傳統公立學校是美國家庭最普遍的學校選擇。（美聯社）
傳統公立學校是美國家庭最普遍的學校選擇。（美聯社）

傳統公校是美國最普遍的學校選擇。美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics, NCES)2024年底公布最新統計只掌握到2021-2022學年度數據，全美公、私立學校大約為九比一(91%：9%)，十餘年來沒有太多變化。

傳統公校建校和學校管理須遵守聯邦及地方法規，全部使用公共資金，包括聯邦、地方政府撥款以及地方稅收（以地產稅收為主），學生不用繳學費。依地方學區或州教育委員會(state board of education)的標準管理，學生只要依學區選校註冊，校方就必須招收、不得拒絕。

特許學校 可以跨區就讀

特許學校與傳統公校一樣，由納稅人資助，免收學費，不同的是，學生可跨區註冊。特許學校通常由某個團體或組織根據與州、學區或其他實體簽訂的立法合約（特許狀）進行管理，可自主決定篩選學生，課程、學校運作和其他標準擁有靈活性。

特許學校協作教室提供靈活的座位選擇，加州一所特許學校的學生們在教室裡使用豆袋椅。...
特許學校協作教室提供靈活的座位選擇，加州一所特許學校的學生們在教室裡使用豆袋椅。(美聯社)
特許學校可自主決定篩選學生、設計課程，俄勒岡州一所特許學校取得了破紀錄的州評估成...
特許學校可自主決定篩選學生、設計課程，俄勒岡州一所特許學校取得了破紀錄的州評估成績。（美聯社）

特許學校經費除了來自公共資助，也接受慈善組織和私人捐款。

特許學校與傳統公校一樣免收學費，但學生可跨區註冊。（美聯社）
特許學校與傳統公校一樣免收學費，但學生可跨區註冊。（美聯社）

私校費用高 每年上萬元

私立學校則有極大的自主權、有些有宗教信仰，學生須繳學費，各校自訂學費，一年上萬美元是稀鬆平常的事。

至於經費來源，除了學費以外，私校還可透過捐贈或其他私人資助獲得資金，不拿政府的錢，因此，課程、教師資格、學生錄取標準以及其他學術重點，都可自由安排。2021-22學年，私校K-12年級學生當中，有77%就讀宗教附屬學校，其中又以天主教學校為主，約占35%。

丕優研究中心(Pew Research Center)2024年針對三學校消長公布最新研究，發現傳統公校的學校及學生人數遞減，特許公校跳增，私校大致持平，以特許公校變化最明顯。

丕優中心與美國國家教育統計中心的數據一致，2021年秋季，全美傳統公校學生人數降至4540萬人，10年間減少將近4%，導致傳統公校學生所占比重由87%降到83%；特許學校學生增至370萬人，十年間約成長76%，占全美所有學生的比重由4%增至7%；私校學生人數增至470萬人，十年間約增加5%。

不過，各州的三類學校消長情況各有不同。

不論在哪一州，公校學生都壓倒性的多過私校；進一步細分，公校中的特許公校和私校則難分軒輊、互有高下。根據丕優研究中心，全美12州和華盛頓特區的特許學校學生人數超過私立學校的學生。

每年進行學校排名的美國新聞周刊與世界報導(US News and World Report)調查發現，公校學生比重最大的州以低人口密度州為主。公校學生人數比重前五名是懷俄明州97%、西維吉尼亞95%、蒙大拿州93%、堪薩斯州和阿拉斯加州各 91%；相對的，華盛頓特區就讀公校的比率只有45%。

針對私校，華盛頓特區和夏威夷州的私校學生比率最高，各19%。

華盛頓特區和夏威夷州的私校學生比率最高，從族裔來看，私校學生中白人的比率最高。（...
華盛頓特區和夏威夷州的私校學生比率最高，從族裔來看，私校學生中白人的比率最高。（美聯社）

至於傳統公校與公立特許學校之間的比重。在私校學生人數多的夏威夷，傳統公校學生占76%、特許學校占6%；而在華盛頓特區，三類學校比重最平均，傳統公校、特許公校、私校學生人數比重各45%、36%、19%，特許學校學生比重居全美之冠。

統計數據可看出全美公、私校生態，也大致勾勒出家長選校趨勢。

不過，對每一位家長來說，小孩讀小學、國中和高中究竟該上公校還是私校？沒有標準答案，最重要的是先了解公私校特質，而後是孩子需要、適合什麼。

選校考量 六大參考指標

公校免學費、不挑揀學生，因此學生多元化，教學體制須遵循一定標準，個別化教導相對欠缺；私校則運作體制有自主性、彈性而靈活，而且各有明確教育理念，學生的個別化教導較完備，但學費高昂，富裕人家比較能負擔得起。

傳統公立學校全部使用公共資金，學生只要依學區選校註冊，校方就必須招收。（美聯社）
傳統公立學校全部使用公共資金，學生只要依學區選校註冊，校方就必須招收。（美聯社）

雖然絕大多數學生讀公校，但有些家長覺得私校比較適合自己的孩子。教育顧問公司IvyWise的K-8 招生顧問史考特-穆宗(Cheryl Scott-Mouzon)說，私校主要優勢是班級規模較小、課程較先進、有更全面的社團、活動和交流機會；致力為天才青少年爭取適合教育的機構Educational Advancement聯合創辦人瓊斯(Elizabeth Jone)補充，私校還可提供深入研究特定主題以及與該領域專家合作的機會。

望子成龍望女成鳳，父母親必定想給孩子最好的教育。全國獨立學校協會發言人麥戈文表示，歸根結底要以「什麼對孩子最有利？」為優先考量，要先了解孩子需要的是什麼，並且確實研究公私立學校的特點。

有關公私立學校的資訊多如牛毛，二類學校許多方面不同。美國新聞周刊與世界報導引述專家和教育研究人員的話說，家長為孩子選校時應該考量的重點因素包括：教育成果如畢業率和大學入學率、班級規模、教師培訓、可負擔性、多樣性、針對學習障礙者的教學計畫。

美國國會創建「國家教育進展評估」(National Assessment of Educational Progress ,NAEP)，長期評估全美公、私立中小學生學業成績，每二年公布一次「全國成績單」(National’s Report Card) 。評估範圍包括數學、閱讀、科學、寫作。NAEP數據顯示，私校生幾乎所有科目的得分都優於公校學生，與其他研究結論相同。

根據2022年NAEP全國成績單，在閱讀方面，八年級私校生平均比公校或特許學生約高20分，四年級私校生也有類似優勢。

針對SAT這樣的大學入學考試，美國國家獨立學校協會調查發現，私校學生所有學科表現普遍比公校生出色。

私校學生各項考試成績似乎都勝過公校生，但有些學者試著突破紙面成績單，更深一層探究私立學校是不是真的能讓學生更成功？

維吉尼亞大學幼兒教育教授皮安塔領導一項研究，比較公私立校學生的學業、社會、心理和成就，發現私校學生考試成績優秀未必是因為「讀私立學校」這件事。

皮安塔比較就讀私校平均六年的孩子和一路讀公校的孩子，發現私校孩子考試成績較高等明顯優勢「完全」歸功於父母的教育和收入，讀私校並不是公私校考試成績差異的要素。

印第安納大學(Indiana University)教授盧比恩斯基(Christopher Lubienski)曾寫書《The Public School Advantage: Why Public Schools Outperform Private Schools》闡述公校勝過私校的優勢，他也認為，學生成就好壞，讀公校還是私校未必是決定性因素。私校學生考試成績確實普遍較好，但研究發現，家庭背景的差異更是公、私校考試成績差異的關鍵要素。

課程安排 是否符合期待

皮安塔認為，私校有多種類型，父母應先釐清自己想為孩子尋求什麼樣的具體利益，不妨想清楚，為什麼認為接受私立教育更好？私校能滿足孩子哪些需求？而這些體驗是不是也能從公立學校獲得？

家長很重視學校提供哪些課程，尤其在高中，優異學生往往希望有各式選擇，包括榮譽課程 (honors classes)及大學先修課程(Advanced Placement classes, AP Classes)。

美國研究機構(American Institutes for Research)首席研究員奧斯汀(Megan Austin)提醒，家長應向學校詢問有多少學生如期畢業、有多少學生順利進入大學、以及學校的平均 SAT和ACT成績等，這些指標都被證明與孩子的日後成就相關，務必一一詢問。

班級規模 沒有絕對好壞

班級規模是另一重要指標。

許多人覺得小班制教學效果較好，但皮安塔認為不盡然；小班教學互動和對話較豐富，但也有證據顯示，規模較大的班級如25至30人其實管理效果更好，孩子能學到更多事實，所以，班級規模大小並沒有絕對好壞。

私校特點之一是班級規模較小、便於進行個別化教學。私校師生比平均為每位教師12.5名學生，公校則是15.4名學生。

小班教學互動和對話較豐富，但規模較大的班級孩子能學到更多，所以班級規模大小並沒有...
小班教學互動和對話較豐富，但規模較大的班級孩子能學到更多，所以班級規模大小並沒有絕對好壞。(美聯社)

私校班級規模小，老師更能真正了解每個學生。皮安塔說，如果家長擔心孩子在大班級上課不好，例如非常害羞、容易添亂，或許比較適合小規模班級；不過，許多公立學校班級人數不到20，每個學生足可獲得與私校相同的個人關注。

如果財力負擔得起，有些家長會想傾全力讓孩子讀私校，覺得私校孩子多半來自精英家庭，而且教育素質高，老師可專注在每一個孩子身上，送子女進私校，社交圈品質及未來前途比較可能在水準之上。

教師認證 公私校差異大

公校老師需要有正式教師資格、獲得認證，麥戈文說，許多私校老師未必獲官方認證，卻不乏有高等學位的學科專家，可提供更權威的指導，而且校方通常為教師提供廣泛的專業發展培訓，確保他教學水準一流。

公立學校老師需要有正式教師資格、獲得認證。（美聯社）
公立學校老師需要有正式教師資格、獲得認證。（美聯社）

麥戈文補充，私立學校不會像公校那樣以標準化考試成績為導向，教師可靈活設計課程；正因為有些私校不那麼看重標準化考試，很難用同一把尺評估教學效果。

亞裔比率 公私校差不多

私校的種族多樣性通常與公校不同。NCES數據顯示，2019-2020學年，私校66%學生是白人，其他族裔是西語裔12%、黑人9%，亞裔7%，其餘是混血兒、太平洋島民或美洲原住民；相對的，公校2021年秋季數據是，白人占45%，亞裔及混血兒占6%。

私校裡的白人比率明顯高於公校，亞裔在公、私校裡的比率差不多一樣。

私立學校的學生有77%就讀宗教附屬學校，其中又以天主教學校為主。（美聯社）
私立學校的學生有77%就讀宗教附屬學校，其中又以天主教學校為主。（美聯社）

障礙生學習 公校更友善

根據美國教育部官網上的「殘疾人教育法案」(Disabilities Education Act, IDEA)，公立學校須依法向全美符合資格的殘疾兒童免費提供適當公共教育，並確保獲得特殊教育和相關服務；以2020-2021學年度為例，全美750萬名兒童根據IDEA在公校接受教育。

公立學校的經費來自聯邦、地方政府撥款以及地方稅收，好的學區一般地產稅都較高，也是...
公立學校的經費來自聯邦、地方政府撥款以及地方稅收，好的學區一般地產稅都較高，也是公立學校的經費來源。（美聯社）

皮安塔研究發現，各州和地方政府必須依照IDEA投入資源，因此，有學習障礙的兒童在公校學習更好。

麥戈文則肯定一些私校的努力，專門針對有學習障礙的學生提供適合課程。例如，北卡羅萊納州的弗萊徹學校(The Fletcher Academy)為患有注意力不足過動症(ADHD)、處理和記憶問題以及各種學習障礙的學生提供服務；康州的福爾曼高中(Forman School)是大學預科學校，針對注意力不足過動症和閱讀障礙的學生提供適當課程。

麥戈文特別強調，家長務必要詢問學校的優勢是什麼，及他們能否根據孩子的獨特需求提供服務。

公校 公立學校 亞裔

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