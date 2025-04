私校大觀／高中排名 選校可參考

高中是通往大學的最後求學階段,選讀哪一所高中與接下來能不能申請到理想大學息息相關;父母親以及已長大懂事的少年學子多半會參考高中排行榜。

美新周刊與世界報導只針對公立高中進行排名,入榜的前100名公立高中有20%是特許學校,而全美公立特許學校數量占公校 只有7%,特許學校入榜比重高於傳統高中。

該排行榜評估依據及各項權重是:大學準備程度占30%;州考分數占20%;州考表現(州考成績與將弱勢族群學生納入考量的成績相比較)占20%;弱勢學生表現占10%;大學課程廣度10%;畢業率10%。

在這樣的依據下,全美前十名高中名單如下:

1.BASIS Peoria(亞利桑納州 ,非白人學生84%):特許學校

2.Signature School(印第安納州,非白人學生35.4%):特許學校

3.Tesla STEM High School(華盛頓州,非白人學生80.8%):磁力學校(Magnet School,或稱特色學校),有主題項目資金可吸引來自當地服務區外的財力有限和多元化種族學生

4.Julia R. Masterman Secondary School(賓州費城,非白人學生59.1%):磁力學校

5.Payton College Preparatory High School(伊利諾州芝加哥,非白人學生62.4%)

6.The School for the Talented and Gifted(德州達拉斯,非白人學生 65.5%):磁力學校

7.Academic Magnet High School(南卡羅萊納州,非白人學生24.2%):磁力學校

8.International Academy(密西根州,非白人學生58.2%):傳統公立學校

9.Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology(喬治亞州,非白人學生86.2%):傳統公校

10.Riverside Stem Academy(加州 ,非白人學生74.7%)

利基(Niche)提供了目前最具權威的私立高中排行榜。評分依據及各項權重如下:頂尖大學分數占32.6%;大學升學率占21.2%;文化與多樣性評等占15.4%;學生和家長的經驗調查占15.4%;師生比占15.4%。

最新的利基全美私立高中排行榜前十名如下:

1.Groton School:麻州 ,寄宿聖公教會學校。每年學費$47,420,85%學生住宿。師生比1:4

2.Phillips Academy Andover:麻州,寄宿學校,每年學費$53,950,75%學生住宿。師生比1:5。前總統老布希(George H. W. Bush)、小布希(George W. Bush)是傑出校友。

3.Phillips Exeter Academy:新罕布什爾州,寄宿學校,每年學費$52,577,80%學生住宿。師生比1:5

4.Choate Rosemary Hall:康州,寄宿學校,每年學費$53,410,75%學生住宿。師生比1:7

5.Commonwealth School:麻州波士頓,非寄宿學校,每年學費$57,625,師生比1:5。

6.The Hotchkiss School:康州,寄宿學校,每年學費$71,170,95%學生住宿。師生比1:4

7.The College Preparatory School:康州,非寄宿學校,每年學費$57,600,師生比1:7

8.Riverdale Country School:紐約市布朗士區,非寄宿學校,每年學費$66,650,師生比1:6

9.St. Paul's School:寄宿聖公教會學校。每年學費$68,353,100%學生住宿。師生比1:5

10.Stanford Online High School:加州紅木市,採線上教學,每年學費$29,850,師生比1:13