新聞眼／瘋玩吉卜力風 OpenAI侵權？

在ChatGPT生成吉卜力風格圖片，近日引發熱潮；白宮也在X發布一張吉卜力風格圖片，是一名流淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬。(取自白宮X帳號)

OpenAI 日前宣布正式為其最新的人工智慧模型GPT-4o添加圖像生成技術，並形容為「至今最先進的圖像生成器」，該技術搭載「原生多模態模型」，能生成精確且如同照片般真實的圖像。隨著新技術的推出，許多用戶迅速發現，該AI模型相當擅長模仿日本吉卜力工作室(Studio Ghibli)的獨特藝術風格，便爭先在社群平台分享將自己照片「吉卜力化」後的成果，掀起一波風潮。但美聯社報導，這個發展可能惹惱備受影迷喜愛的吉卜力創辦人宮崎駿(Hayao Miyazaki)。

日本動畫大師宮崎駿過去受訪時曾不掩飾他對AI創作的厭惡，在OpenAI輕易模仿他的畫風之後，吉卜力工作室暫時沒有評論。(美聯社)

現年84歲的日本動畫導演宮崎駿在過去的訪問中，即表達了他對AI的不滿。宮崎駿的作品包括蒼鷺與少年、神隱少女等，廣受影迷喜愛，也獲多項大獎肯定，他的吉卜力工作室作品以細膩畫風和充滿想像而聞名。

法律專家認為，AI模仿藝術家風格雖然尚不構成侵權，但如果AI是用沒有授權的資料訓練，則可能有侵權之嫌。目前已有媒體和藝術家控告AI公司，好萊塢工會先前大罷工的理由之一，也是要求防止AI搶奪工作機會。OpenAI 模仿吉卜力畫風，也可能導致創作倫理的擔憂。

OpenAI執行長奧特曼 (Sam Altman)表示，新推出的圖片生成功能太受歡迎，讓ChatGPT需求暴衝，最高紀錄一小時就多了100萬名用戶。

奧特曼4月1日在社群平台X上發文寫道，ChatGPT在26個月前推出時，是他目睹的最瘋狂熱潮時刻之一，他說生成圖片的需求「超級巨大」。

圖片生成功能掀起風潮，一度延後開放給免費版用戶。先前奧特曼表示，計畫引入速率限制，稱「GPU快被燒壞了」。但他1日說，開放免費用戶使用。

但ChatGPT生成圖像的能力，讓許多藝術家及創作者感到憤怒。許多人認為自己的作品，在未註明出處或給予補償的情況下，被用來訓練大型語言模型，或被ChatGPT用戶不當剽竊及改作。

OpenAI執行長奧特曼3月30日曾開玩笑說，請網友冷靜、必須停止下令生成人工智慧(AI)圖片，因為他的團隊需要睡眠。

自這個圖像生成器上線以來，網友已利用該工具生成包含馬斯克(Elon Musk)與川普總統(Donald Trump)、「魔戒」(The Lord of the Rings)，以及重現911事件場景的吉卜力風格圖片，且正在各大網路平台廣為流傳。

白宮日前也在X發布一張吉卜力風格圖片，內容敘述一名流著淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬，準備驅逐出境。

有線電視新聞網(CNN)報導，OpenAI這股利用ChatGPT生成類似日本動畫工作室吉卜力風格圖片的熱潮，展示了這項新技術的實力，同時也引發侵權疑慮。

ChatGPT生成吉卜力風格圖片引發熱潮，連奧特曼的X平台帳號的人頭照也換成吉卜力風格，外界質疑OpenAI是否涉及侵權。(取自奧特曼X帳號)

這些圖片在網路上暴紅後，甚至連奧特曼都將社群平台X的個人頭像換成吉卜力風格，但引發外界質疑OpenAI是否涉及侵權，該公司目前已因未經授權使用素材而面臨多起訴訟。