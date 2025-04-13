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退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

封面故事行業篇／關稅將讓進口水果漲價？ 這裡最先知道

編譯周芳苑
新鮮水果供應國哥斯大黎加、巴拿馬、智利、瓜地馬拉和巴西商品被課稅10%，這些進口水果成本將增加。(圖／123RF)
新鮮水果供應國哥斯大黎加、巴拿馬、智利、瓜地馬拉和巴西商品被課稅10%，這些進口水果成本將增加。(圖／123RF)

川普總統3日在「解放日」(liberation day)宣布對全球數百個貿易夥伴徵收新關稅，新鮮水果供應國哥斯大黎加、巴拿馬、智利、瓜地馬拉和巴西商品被課稅10%；費城是全美最大的水果進口港，感受最直接，預估課稅後，這些進口水果成本將增加4%。

出口肉類、乳製品和水果到費城(Philadelphia)的澳洲和紐西蘭也被課徵10%進口稅；成本由美國進口商支付，最終恐轉嫁給消費者。

總部位於新澤西州格洛斯特城(Gloucester City)的費城最大海運碼頭營運公司Holt Logistics負責人霍特(Leo Holt)表示，希望總統能免除新鮮農產品的高額進口稅。

霍特說， 通過費城運輸的香蕉、葡萄、蘋果、梨、桃子、油桃、肉類蛋白質、乳製品蛋白質等產品到岸成本增加，數億人受到影響。

霍特在南費城帕克大道海運碼頭約雇用500名工會碼頭工人；費城地區港務局(Philadelphia Regional Port Authority)稱，整個費城港口約有 1萬2000 個工作人員。

川普表示，對等關稅(reciprocal tariffs)將刺激數十年來逐漸衰退的美國國內製造業；有些人認為關稅可針對性的保護某些重要產業，但川普廣泛課關稅將波及美國幾乎沒有替代品的外國商品如咖啡和某些農產品。

無黨派的耶魯預算實驗室(Yale Budget Lab)估計，川普關稅措施將導致新鮮農產品漲價4%。

國際新鮮農產品協會(International Fresh Produce Association)執行長伯恩斯(Cathy Burns)聲明說，徵收關稅將增加成本，擾亂供應鏈、進而推高食品價格。公平開放的貿易反而能增強美國農業，擴大市場機會，並確保全國消費者繼續獲得價格實惠的新鮮農產品。

至於對中國、越南等亞洲國家徵收高額關稅，紐約、巴爾的摩(Baltimore)、諾福克(Norfolk)和查爾斯頓(Charleston)等東岸港口也將感受巨大影響。

費城 關稅 川普

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