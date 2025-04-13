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退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

封面故事自救篇／關稅漲、股票跌 401(K)該怎麼應變？理專給建議

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舊金山紀事報報導，在關稅動盪中，應該如何處理個人退休儲蓄帳戶401(k)？

每個人都知道應該低買高賣，但資金決策並不是在情感真空中做出的。在華爾街，許多交易員和銀行家無視傳統智慧，加入了周四的拋售(sell-off)行列。但金融專家表示，如果你有足夠的承受力，現在就可以坐視不管，什麼都不碰。

總部位於聖馬刁(San Mateo)的Peninsula Family Service金融知識和職業發展經理阿吉雷(Carlos Aguirre)說：「在大多數情況下，對大多數人來說，你能做的最好的事情就是堅守你的401(k)。」如果什麼都不賣，你的投資現在可能不太值錢，但它們有可能重新升值。如果賣掉，就等於「鎖定損失」。

民眾尤其不希望將自己的401(k)帳戶套現，因為除了股票損失外，套現還會帶來巨大的稅收負擔。但是，如果市場的這種起伏讓民眾徹夜輾轉反側，這可能表明投資組合面臨的風險超出了個人的承受範圍，可能需要考慮在接下來的幾個月裡重新平衡投資組合。

金融比較網站WalletHub的執行長Odysseas Papadimitriou說，如果股票壓力影響了家庭或婚姻，那麼現在從投資中後退一步也是可以的。他建議那些無法承受當前波動的人，可以將401(k)供款減少到最低雇主匹配額，然後將這些錢轉而投入定期存款(CD)。CD有保證收益率，盡管低於市場的歷史表現。

他說：「從財務等式的角度來看，如果有人在十年後回頭看現在，我認為結論很可能是『你應該堅守到底』。但這樣做是要付出代價的。我們不能低估這些大起大落給人們帶來的身心健康代價。」

註冊財務規畫師、Tax Alpha Companies公司創始人錢西(Matthew Chancey)表示，對於那些希望重新平衡投資組合的人來說，目標日期基金(target date funds)是一種在臨近退休時轉移風險的投資類型。雖然目標日期基金並不總能獲得與自己投資或與專門的財務顧問投資相同的最佳回報率，但作為一種DIY投資解決方案「正在發揮作用」。

401(k) 退休 華爾街

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