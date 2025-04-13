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封面故事財務篇／市場難測 別貿然採任何理財行動

編譯周芳苑
在全新政策下，人們對財務前景愈來愈悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。(圖／123RF)
在全新政策下，人們對財務前景愈來愈悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。(圖／123RF)

總統川普(Donald Trump)大規模針對美國進口商品徵收關稅，在全新政策下，人們對財務前景愈來愈悲觀；投資專家提醒，千萬不要因為憂心而貿然採取理財行動。

消費者擔心，政府課關稅將導致通貨膨脹加劇，投資者則擔心，價格上漲將導致投資獲利將下降，讓已受創的股市更受衝擊。

理財網站HerMoney.com執行長兼播客「HerMoney with Jean Chatzky」主持人查茨基(Jean Chatzky)說，行情大跌或突然上漲都在預料之中。

查茨基談到一句投資格言稱：「重點是在市場中的時間，而不是推算進入市場的時機」(Timing the market doesn't work — it's time in the market.)；她建議，在動盪市場中，不要去計算時機。

多項研究顯示，國際貿易緊張、通貨膨脹以及對經濟衰退的擔憂已全面削弱消費者信心。

查茨基說，多數人在波動性加劇時感到不安是正常的。面對諸多不確定性時，無論減少外食或者共乘費用，總之，決心把錢存入高收益儲蓄帳戶都有助於重獲財務控制權。

目前利息最高的網路儲蓄帳戶平均利率4.4%，全國性最大零售銀行的儲蓄帳戶平均利率僅0.41%。

有些人可能不願繼續投資，但是查茨基說，如果是長期投資，低迷市場是力求成本平均的機會；此外，這也是檢視投資的好時機，可根據需要重新配置投資組合，以免承擔超出可承受能力的風險。

查茨基鄭重提醒，不要做出突然的財務舉動。

其他金融專家也表示，一般人不可能知道好日子和壞日子何時到來，所以不要試圖推估市場時機。富國銀行(Wells Fargo)去年公布的分析報告稱，過去30年史坦普500指數漲幅最大的10個交易日都發生在經濟衰退期間，與最糟糕的日子非常接近；而且，盡管股市有漲有跌，史坦普500指數過去幾十年平均年報酬率超過10%。

利率 史坦普500 通貨膨脹

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