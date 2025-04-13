封面故事漲價篇／吃的喝的 這11樣東西會變貴

一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。(路透)

川普總統2日宣布全面性的「解放日」關稅 ，而這些新關稅對食品雜貨有何影響，取決於零售商對這些進口產品的依賴程度等因素，一般消費者則可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。

據健康資訊網站「Eat This, Not That」報導，關稅可能會影響包括醬油、大米、糖、鮭魚、冷凍魚類和貝類等主食，以下是11種可能即將受到新關稅影響的食品雜貨。

1.越南米

對越南徵收46%的新關稅可能會推高從Nike運動鞋、茉莉香米到Hảo Hảo等熱門麵條品牌的價格。除此之外，越南也是咖啡、胡椒和電子產品的主要出口國，這些產品的價格都可能上漲。

越南的Hảo Hảo等熱門麵條，價格可能受關稅影響。(取自官網)

2.日本 醬油

日本已被徵收24%的關稅，因此拉麵和醬油等日本主食，以及和牛與咖哩醬，都會受到影響。同時，日本也是汽車的主要出口國，會被徵收25%的關稅。

3.歐洲起司

歐盟國家現在面臨20%的關稅，這可能會影響從香檳到起司和橄欖油的一切產品，特別是對專業進口商而言。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)已經表示，雖然歐洲不一定會採取報復行動，但如果有必要的話，他們有強大的報復計畫。

4.印度香料

印度被對等徵收28%的關稅，這可能會嚴重影響茶葉、香料、咖哩粉等日用品的價格。印度的加工食品、可可和糖的出口，以及向美國輸入棉製衣物的服裝加工廠，都可能受到新關稅的影響。

5.南韓 零食

南韓面臨25%的關稅，可能會對海苔、零食、咖啡粉、香蕉牛奶、電子產品、泡麵等出口產品造成影響。依賴南韓經銷商的零售商可能別無選擇，只能提高價格來抵銷關稅，所以如果有特別喜愛的南韓零食，最好趕快囤貨。

6.泰國椰奶

泰國是普通和有機椰奶、椰漿以及其他主食的出口大國，如魚醬、咖哩醬、鮪魚罐頭、冷凍蝦、大米等等，36%關稅可能會嚴重影響這些進口產品。

7.瑞士巧克力

對瑞士商品徵收31%的高額關稅可能會打擊三角巧克力(Toblerone)、瑞士蓮(Lindt)和Torino等知名巧克力品牌，以及雀巢Nescafé、皇家咖啡(Café Royal)和Chicco d'Oro等咖啡品牌。此外，瑞士還向美國出口疫苗、手表和貴金屬等。

對瑞士商品徵收31%的高額關稅，可能會打擊三角巧克力(Toblerone)價格。(取自亞馬遜網站)

8.中國食用油

中國正面臨疊加54%的較高關稅，可能會影響玩具、平價時裝、手機和其他電子設備，以及大米、食用油和大豆產品等食品雜貨也可能受到關稅的影響。中國還擁有大量的冷凍貝類出口業務，因此冷凍海鮮可能很快就會變得更貴。

9.台灣罐頭

台灣零食的其中一個主要出口國就是美國，會受到32%關稅的影響。並且台灣也出口大量不含酒精的飲料、罐裝水果、海鮮，和烘焙食品，更別提90%最先進的電子晶片是在台灣製造，代表手機和其他裝置可能會變得更昂貴。

10.馬來西亞煉乳

馬來西亞29%的關稅可能會對F&N等煉乳品牌，以及水果、可可和加工食品造成影響。規模較小的進口商會比規模較大的進口商感受到更大的衝擊，並可能因此被迫提高價格。

馬來西亞的F&N等煉乳品牌，價格可能受關稅影響。(取自官網)

11.英國威士忌