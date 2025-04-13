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封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

封面故事搶購篇／ 新關稅生效前 他們都爆買 我要囤貨嗎

記者胡玉立
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面對關稅來臨，不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)
面對關稅來臨，不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

關稅和我的生活有什麼關係？在川普總統一波波的宣布對多國加徵關稅之前，多數人叫好或無感，或稱「關稅只是手段」；唯有經濟學者擔心及喊話「會影響國內物價」；隨著最新、最廣泛的所謂「對等關稅」公布之後，即使各國來談判，降低了部分關稅，但萬物齊漲，像是一條不歸路，消費者都有感了。本期周刊從多個角度來看「關稅和我有什麼關係？」

川普總統2日宣布對進口商品全面徵收關稅後，許多原本抱持觀望心態的美國人，發現商品大漲價即將成為現實，開始趕在新關稅生效之前「大買特買」，抓緊時間囤貨，理由是「花光錢就是省錢」。

威廉瑪麗學院(William & Mary)兼職經濟學講師阿特沃特 (Peter Atwater) 表示，對許多之前並未密切關注關稅新聞的人來說，關稅威脅2日終於化為現實，「就像五年前湯姆漢克斯感染新冠肺炎一樣，這也是個轉捩點。」

華爾街日報(WSJ)報導，之前消費者沒能預測到新冠疫情期間的物價上漲，但現在關稅當頭，沒人想再冒任何風險。

39歲的朱佳明(Jiaming Ju，音譯)是中藥公司執行長和兩個孩子的母親，她的公司在疫情期間就受到製造業價格上漲打擊；今年1月，她的家在洛杉磯野火中被燒毀。她說，現在最糟的是不確定會被哪些規定擊中：「從很多方面來說，這都將是三重、四重打擊。」

15年前從中國來美讀研究所的朱佳明除了為自己的生意和家人儲備中藥材，還加緊從亞洲生鮮電商Weee!訂貨。她打算一口氣購買20瓶醬油、10瓶蠔油，再多買些她4歲和6歲孩子愛吃的海苔。

加州州大心理學教授華施(Wendy Walsh)3日上午，花了578元把想在亞馬遜網站買的所有東西都買下，包括壁式燈座、浴室水槽塞和被套。她半開玩笑表示，「我爸以前常說這種做法是為省錢而花光錢。但我覺得囤貨充足，可以面對生活了。」  

2日下午，億萬富商兼電視名人庫班(Mark Cuban)在Bluesky社群媒體平台建議粉絲，大家可能需要開始囤貨了。庫班發文道：「從牙膏到肥皂，只要有存儲空間，什麼都可以買，在貨架變空之前趕緊買。」「就算是美製商品也會抬價，然後怪罪給關稅。」

在紐約市皇后區，50歲的佩格羅(Noel Peguero)立即採取了行動。佩格羅估計，他從2日晚上到3日上午，花了大約3000元購買電子產品、汽車零件、園藝設備和各式家居用品。

「此時不買，更待何時？」佩格羅一邊說一邊把一台中國品牌海信40吋電視，裝進他停在百思買商店外的小貨車裡。

關稅 疫情 川普

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