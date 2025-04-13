科技生活／手機變慢？「這3種」App建議先刪

有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。(路透)

對一些人而言「沒用」的應用程式，對另一群人來說可能「有用」，但是有些App 可能在無形之中大量消耗你的手機資源，並且消耗量遠遠低於回報。

CNET網站訪問了多位蘋果公司前員工，指出以下三類應用程式，不僅會加速消耗手機電池的電力，還可能使手機的速度變慢、降低整體效率。

這些App可能是你日常不太會使用、甚至已經遺忘在角落的程式，或是經常使用，卻不知道它們消耗了多少資源，專家表示，若想提升裝置速度可以考慮刪掉一些，不一定需要全部刪除，但減少數量就可以幫助手機效率提升。

1.遊戲

專家特別指出，具有強烈圖形的遊戲，通常會需要手機提供大量的處理能力，並導致裝置必須更努力工作，才能滿足這些遊戲的需求。

在玩這些遊戲時，也可能會發生熱阻斷(thermal throttling)，也就是iPhone 為了應付處理過程中產生的熱能而降低效能。

要避免遊戲對手機造成負面影響，最好的方法就是減少遊戲的數量，並且時刻更新軟體，以確保留下來的遊戲中，所有開發人員注意到的錯誤都被及時修正。

2.預先安裝的App

如果已經不記得上次開啟股票App、貼士(Tips)App、蘋果新聞(Apple News)等預先安裝的應用程式是什麼時候的事，那麼直接刪掉也沒關係。

儘管這些應用程式多數都不會占用大量的儲存空間，但能多清出一些空間總是好事。

3.電池保護程式

許多人為了維持電池健康度而安裝保護電池的App，但專家表示，這樣的行為可能沒有太大用處，甚至本末倒置。

這些應用程式通常會停用通知和定位服務等背景進程，以節省電力，但電池保護程式本身卻會不停的在背景執行、消耗系統資源，因此這些應用程式反而會讓手機的運行效率降低。

專家提醒，蘋果本身就有內建設定(例如「電池最佳化」)可用於節省電池電力，這些應用程式其實並非必要。