談藝／寒冬之暖 樂聲中憶麗茲酒店

音樂會兩位主人翁，提琴手楊依諾(右)和鋼琴家文思-迪-慕拉。(作者提供)

冬季的某個星期天，新澤西普林斯頓迎來一場別開生面的音樂會。坐落在櫻桃山路上的一座尖頂建築物裡，擠滿音樂愛好者。走進大廳，只見20幾支粗大的木梁拔地而起，撐起了整棟建築，像個金字塔，四面環繞著明亮寬大的玻璃窗，在陽光的映照下顯得格外輝煌；大廳正面，一架三角鋼琴落在一幅彷如一本書的屏障前，使得整個大廳充滿了藝術氣氛。

巴黎麗茲酒店內的海明威酒吧。(取自維基共享資源／Pablo Sanchez - Flickr)

一會兒，演奏者楊依諾悠揚的琴聲響起， 彷彿是由遠而近，步步走進激情，高低音渾然揉在一起，如波濤灌耳，美極了。渾厚的音質一聽就感到是把好琴，原來是與名師定製的五弦琴 (把小提琴的E弦加到了中提琴上)， 難怪。漸漸地琴聲走遠，以華彩樂而終。這就是朱爾‧馬斯奈(Jules Massenet)的「冥想曲」(Méditation，另譯沉思曲)。

「夏天」是一首歡快的曲子，演奏者以嫻熟的快弓把人們帶進了草原的夏日，羊群靜靜地吃草，牧羊人躺在草地上曬著太陽；抑揚頓挫的快弓換弦、急速的跳弓預感到烏雲壓頂風欲來的情景。五弦琴把中提琴和小提琴的特色結合起來，音色上既有寬厚深沉又有華麗明亮，它的高音比小提琴更渾厚，演奏的範圍更廣泛，更富有表現力，具備了炫技的可能，更顯動感。

本次音樂會有兩位主人翁，提琴手楊依諾和鋼琴家文思-迪-慕拉。楊依諾曾任教中國廈門大學，並擔任德國 法蘭克福廣播交響樂團的副首席中提琴師，多次在國際比賽中獲將。知名的鋼琴家文思-迪-慕拉，能唱能彈能指揮，現任普林斯頓大學劉易斯藝術中心的音樂總監和作曲家，14歲就曾在卡內基音樂廳 演出。

音樂會也邀請了兩位表演者，一位是女中音歌手查麗娜，她曾演出過許多歌劇，並發行過個人專輯。她畢業於中國中央音樂學院聲樂系。另一位是鋼琴家劉珠，伊利諾大學的音樂藝術博士。她與文思-迪-慕拉合奏了「心所知的一切」。

音樂會的主題曲是「麗茲酒店」，乍聽以為是關於這家擁有悠久歷史的聞名酒店傳奇，其實完全不是，它描述1944年在巴黎麗茲酒店(Ritz Hotel)裡的一個聚會，一名參加了一場大戰的軍人與朋友們飲酒聊天。美國著名的小說家海明威(Ernest Hemingway)於1956年創作的小說「花園那側的房間」(A Room on the Garden Side)裡描述了這個情節。那是1944年8月，維希政權(又譯維琪)倒台，巴黎剛解放出來時刻，這篇小說表達了人們對戰後勝利的喜悅和法國的熱愛，甚至酒店老闆拿出自己最後的珍藏的香檳酒「巴黎之花」(Perrier-Jouët Brut，小說中稱之為「勝利之酒」)來款待，因為那是值得紀念的最好的時刻。為什麼這麼說？歷史上的維希政權是二戰時期納粹 德國在法國的偽政權。

梳理了歷史，再聽這曲，更是一種品味了。文思和楊依諾彷彿把我們領進了巴黎麗茲酒店，楊依諾的五弦琴顯示了它的優勢，手指時而在中提弦上跳動，時而跳到E弦上發出小提琴的高音，右手指又時而撥動琴弦；文思的鋼琴時重時輕，時而停下來讓提琴獨奏一會兒，兩人配合，精采之極。曲終時觀眾興致未盡，掌聲喝采不停。兩人繼續演奏，此時觀眾們也隨著音樂節奏拍起手來，彷彿是和歡樂的人們在酒店裡跳起舞來，一起慶祝法國的解放。楊依諾拉得輕鬆自如，還時不時地對鋼琴家露出滿意的微笑；文思彈得如行雲流水，隨著節拍不時地晃頭；提琴手用琴弓橫跨整個五弦地來回穿梭，直到做了最後的滑音，鋼琴如流水般地傾下來，隨之同時戛然而止，兩位演奏者相視微笑。