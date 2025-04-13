退休生活／社安金如果免稅 這類人將能受益

川普宣稱是為退休人士減稅，但這些福利將不成比例地偏向高收入者。(圖／123RF)

川普總統擬取消社安金 所得稅的計畫聽起來很簡單：減稅，讓老年人保有更多的錢；然而該計畫將影響社會安全信託基金與減稅的主要受益者，因此備受爭議。理財網站Go Banking Rates指出，雖然川普宣稱是為退休人士減稅，但這些福利將不成比例地偏向高收入者。

目前運作方式

社會安全福利是依據收入徵稅。年收入低於2.5萬元(配偶共同申報為3.2萬)者無需繳稅；年收入在2.5萬元至3.4萬元之間者(配偶共同申報為3.2萬元至4.4萬元)，最多需繳社安金所得50%的稅，收入更高者則需繳納最高達85%的稅。

這些稅收有助於維持社會安全信託基金運作。智庫太平洋研究所(PRI)經濟學家韋恩·魏尼加登(Wayne Winegarden)表示，以退休律師為例，如果收入屬於更高稅級，就必須為其社安金支付更高的稅，而川普想要停止對這些人的收入徵稅。

川普的減稅計畫主要將惠及高收入退休人士。魏尼加登表示，由於累進稅制結構，取消所得稅將使年收入高於2.5萬元(配偶共同申報者為3.2萬元)者受益；該政策的受益隨著收入的增長而增加，直至上限。

他說，若停止對社安金徵稅，代表將停止對收入較高者徵稅，如在退休後從事兼職工作的高薪律師，這些人將受惠最大。

擁有退休金 、投資和兼職收入的高收入退休人士同樣受益；那些從IRA或 401(k) 領錢的人會得到間接好處，因為應課稅的提領金額會使中產階級退休人士超過課稅起徵點。

退休人士還應考慮稅務變革將如何影響個人的紅藍卡保費，尤其是那些以收入為基礎的醫療保險。(美聯社）

低收入 和中產階級退休者

低收入退休者不需為社安金繳稅，因此不會直接受益；年收入在2.5萬元至7萬元的中產階級退休人士會獲得一些稅務減免，但社安福利未來的長期風險可能抵銷這些好處。

社會福利分析師凱文·華頓(Kevin Walton)表示，取消社安稅將使社會安全福利每年削減500億元；而剛通過的「社會保障公平法案」，已使信託基金損失1900億元，「該基金正大失血」。

未來的財務風險

魏尼加登強調川普計畫的財務風險，他說，對社安金徵稅是減少高收入家庭福利的方式，這也是實施的初衷；如果沒有稅收回流，一旦基金耗盡可能導致未來幾年福利削減達33%。

稅務與會計分析師馬克·拉斯康比(Mark Luscombe)也指出，這恐將增加納稅人(包括中低收入者)領不到社安金的風險。他說，國會的社安稅提案將提高預扣社安金的收入門檻，目的在讓社會安全信託基金不致枯竭，但將主要惠及收入較高的退休人士。

退休生活顧問克里斯·奧雷斯蒂斯(Chris Orestis)表示，川普的計畫形同讓勞工階級來支付的富人的稅收減免。他說，短期來看，這項優惠只會讓高收入者受惠、懲罰尚未退休的勞工，對低收入者毫無幫助；長遠而言，它傷害了未來各階層享受社安福利的人，尤其是低收入者。

該如何應變？

老年人和尚未退休者應採取積極措施來保障未來的財務。投資顧問克莉絲汀·彼德斯瑪克(Krisstin Petersmarck)表示，現在能做的最好事情就是增加退休儲蓄，這樣就不必過於仰賴社會安全福利。

財務顧問布蘭特·馬修(Brent Matthew)說，退休人士還應考慮稅務變革將如何影響個人的紅藍卡保費，尤其是那些以收入為基礎的醫療保險。他表示，這是一個例子，說明稅法和社會福利結構的任何變動都可能產生廣泛的影響。