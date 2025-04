娛樂／沒白馬王子、刪掉玻璃棺…真人白雪公主11大變革

迪士尼真人版電影「白雪公主」相較1937年的原版動畫有不少改動。(取材自IMDb)

「綜藝」(Variety)雜誌早前整理迪士尼 真人版「白雪公主」(Disney 's Snow White)與1937年經典動畫版本之間的重大差異。雖然保留故事主要情節,但在許多方面都進行了現代化的重塑和深化,讓我們一起來看看這11項關鍵變化吧!

1.白雪公主名字由來

在格林童話和1937年的動畫電影中,白雪公主的名字來源於她「肌膚白皙如雪」的外表特徵,象徵著她純潔善良的心靈。考慮到瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)的選角,真人版電影為白雪公主的名字創造了全新的背景故事:她是在一場猛烈的暴風雪夜降生,因此得名。正如電影中歌曲「等待一個願望」(Waiting on a Wish)的歌詞所述:「我父親告訴我很久以前我勇敢地經歷了一場苦澀的風雪」。

除此之外,白雪公主的其他背景故事基本與動畫版一致——母親去世,父親娶了邪惡皇后(蓋兒加朵 Gal Gadot飾演)為妻,後者除掉國王並迫使白雪公主在王國中淪為洗碗女僕。

2.告別主題曲「總有一天我的王子會來」

真人版「白雪公主」保留了動畫「哼哼歌」(Heigh-Ho)和「邊吹口哨邊工作」(Whistle While You Work)這兩首經典歌曲,不過歌詞有所更新。另外再加入電影「樂來樂愛你」(La La Land,又譯「愛樂之城」)和「大娛樂家」(The Greatest Showman,又譯「馬戲之王」)的創作組合班傑帕塞克(Benj Pasek)和賈斯汀保羅(Justin Paul)創作的全新曲目,包括「等待一個願望」(Waiting on a Wish)、「公主煩惱」(Princess Problems)、「美好成長」(Good Things Grow)和「一切皆公平」(All Is Fair)等。

不過最令人驚訝的是,動畫版中最具標誌性的歌曲「總有一天我的王子會來」(Someday My Prince Will Come)被完全移除,同樣被刪除的還有「我許願/一首歌」(I'm Wishing/One Song)。這兩首歌曲都是典型的迪士尼「我想要」歌曲,公主在其中唱出她內心最渴望的事物。在動畫版中,白雪公主渴望王子的到來,僅此而已。

由於真人版電影中沒有「王子」角色(下文會詳述),所以「總有一天我的王子會來」在故事中也沒有存在的意義。新電影中白雪公主的「我想要」歌曲是「等待一個願望」,她內心渴望成為父親期望她成為的女兒,隨著故事發展,白雪公主意識到她已成為自己希望成為的人,這激勵她從邪惡皇后手中奪回王國。

「白雪公主」中的白馬王子(前左)角色在真人版電影被刪除。(取材自IMDb)

3.小矮人「糊塗蛋」竟然開口說話

在動畫版本中,這個「糊塗蛋」(Dopey)角色完全不會說話,而在最新真人版中,找來電影「珍愛硬起來」(No Hard Feelings,又譯「不要見怪」)演員安德魯費爾德曼(Andrew Feldman)為他配音。在白雪公主幫助多普建立自信心之後,他開始說話。電影結尾更揭露,整個故事其實是由多普擔任旁白講述的。

小矮人「糊塗蛋」(右)在動畫版本中從未開口說話。(取材自IMDb)

4.取消水晶棺材

1937年「白雪公主」中最具代表性的畫面之一,就是公主在咬了邪惡皇后的毒蘋果之後,在森林中的水晶棺材裡沉睡,然而,真人版電影中不再有水晶棺材。片中,小矮人們將白雪公主安放在森林中的一塊岩石上,並在周圍搭起開放式帳篷,裝飾著垂掛的鮮花。

原版動畫中白雪公主沉睡於玻璃棺材的經典場景,在全新真人版電影中已不復見。(取材自IMDb)

5.強盜喬納森駕到

王子殿下去哪了?新版「白雪公主」徹底拋棄了1937年原版中的王子角色,取而代之的是由安德魯伯納普(Andrew Burnap)飾演的森林強盜「喬納森」。

在原版動畫中,王子的戲分非常少,而喬納森在真人版電影中卻擁有充足的銀幕時間。白雪公主在王國中第一次遇見喬納森時,他正在偷取邪惡皇后的馬鈴薯來餵飽饑餓的城鎮居民。之後他們在森林中再次相遇,白雪公主幫助喬納森和他的強盜團隊避開了追捕她的皇后衛兵。白雪公主和喬納森墜入愛河,最終是喬納森的吻喚醒了沉睡的白雪公主。

「白雪公主」男主角強盜喬納森(左)的戲分相較動畫版本的王子增加不少。(取材自IMDb)

6.「口哨歌」重新編排

就像1937年的動畫電影一樣,「邊吹口哨邊工作」仍然是真人版電影中的重要音樂時刻。然而,這首歌曲被完全重新編排和重新設計。不僅歌曲融合了傳統歌詞和全新詩句,它還被呈現為白雪公主和七個小矮人在打掃凌亂小屋時的群體歌曲。

在動畫中,「邊吹口哨邊工作」發生在小矮人回家遇見白雪公主之前。動畫中的公主以為小屋屬於七個孤兒,於是和她的動物朋友們一起打掃房子。動畫版主要以管弦樂曲演奏這首歌。而真人版則加入了更多歌詞,白雪公主鼓勵小矮人們一起清潔並克服彼此之間的固執。

7.邪惡皇后死了嗎?

真人版中的邪惡皇后與動畫版基本情節相似,不過她有了自己的音樂曲目「一切皆公平」。然而,邪惡皇后的死亡方式卻完全不同。

在原版動畫中,小矮人回到他們的小屋發現白雪公主陷入沉睡,而皇后是罪魁禍首。隨後小矮人與皇后展開追逐,最終皇后被困在懸崖邊,她試圖滾下一塊巨石來壓死小矮人,但巨石被閃電擊中,導致皇后墜落懸崖死亡。

邪惡皇后在「白雪公主」動畫結局跌落懸崖慘死。(取材自IMDb)

真人版電影中沒有追逐戲,邪惡皇后在欺騙白雪公主吃下蘋果後返回王國。當白雪公主因喬納森的吻而醒來後,她與小矮人和強盜團隊合作奪回父親的王國,也成功說服邪惡皇后的衛兵倒戈。後來,邪惡皇后最後一次詢問魔鏡誰是最美麗的人,魔鏡回答:「永遠是白雪公主」,這個答案讓皇后精神崩潰,砸碎魔鏡後,她的身體開始崩解並被吸入鏡中。

8.沒有小矮人洗澡場景

動畫中另一個被完全刪除的重要場景是「洗澡歌」(Bluddle-Uddle-Um-Dum),一段近五分鐘的音樂場景,小矮人們在白雪公主要求他們用餐前洗澡時,在浴缸中上演滑稽搞笑的洗澡場景。

新版本的白雪公主與七矮人。(取材自IMDb)

9.白雪公主不再烤派

別期待在真人版電影中看到任何派了!除了小矮人不再洗澡外,真人版「白雪公主」還捨棄了白雪公主在小矮人每天工作時為他們烹飪和打掃的情節。在動畫片中,白雪公主為小矮人烤一個派並在上面寫了他們的名字。

1973年動畫版本白雪公主替小矮人們烤派、打掃。(取材自IMDb)

10.「哼哼歌」擴展內容

與「邊吹口哨邊工作」類似,小矮人標誌性的「哼哼歌」相比動畫版有了很大擴展。這首歌仍然是小矮人上下班往返礦山時演唱的,但現在加入了新的詩句,每個小矮人都有機會自我介紹。每次介紹後,其他小矮人都會幽默地回應:「是的,我們知道!」

11.終於看到完整王國

原版「白雪公主」中只出現白雪公主、邪惡皇后、獵人和七個小矮人。真人版電影大大擴展故事的世界,在開場和結尾的音樂場景中展示了王國中的人民,這兩段都是原創歌曲「美好成長」的變奏。

與動畫不同,真人版展示了王國居民在城鎮廣場上的生活方式,以及白雪公主的父親如何贏得民心,而在電影高潮部分,白雪公主團結王國人民一同對抗邪惡皇后。

新版「白雪公主」讓觀眾首次看到「國民」。(取材自IMDb)

(娛樂新聞組整理)