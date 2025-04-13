娛樂／沒白馬王子、刪掉玻璃棺…真人白雪公主11大變革

迪士尼真人版電影「白雪公主」相較1937年的原版動畫有不少改動。（取材自IMDb）

「綜藝」（Variety）雜誌早前整理迪士尼 真人版「白雪公主」（Disney 's Snow White）與1937年經典動畫版本之間的重大差異。雖然保留故事主要情節，但在許多方面都進行了現代化的重塑和深化，讓我們一起來看看這11項關鍵變化吧！

1.白雪公主名字由來

在格林童話和1937年的動畫電影中，白雪公主的名字來源於她「肌膚白皙如雪」的外表特徵，象徵著她純潔善良的心靈。考慮到瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）的選角，真人版電影為白雪公主的名字創造了全新的背景故事：她是在一場猛烈的暴風雪夜降生，因此得名。正如電影中歌曲「等待一個願望」（Waiting on a Wish）的歌詞所述：「我父親告訴我很久以前我勇敢地經歷了一場苦澀的風雪」。

除此之外，白雪公主的其他背景故事基本與動畫版一致——母親去世，父親娶了邪惡皇后（蓋兒加朵 Gal Gadot飾演）為妻，後者除掉國王並迫使白雪公主在王國中淪為洗碗女僕。

2.告別主題曲「總有一天我的王子會來」

真人版「白雪公主」保留了動畫「哼哼歌」（Heigh-Ho）和「邊吹口哨邊工作」（Whistle While You Work）這兩首經典歌曲，不過歌詞有所更新。另外再加入電影「樂來樂愛你」（La La Land，又譯「愛樂之城」）和「大娛樂家」（The Greatest Showman，又譯「馬戲之王」）的創作組合班傑帕塞克（Benj Pasek）和賈斯汀保羅（Justin Paul）創作的全新曲目，包括「等待一個願望」（Waiting on a Wish）、「公主煩惱」（Princess Problems）、「美好成長」（Good Things Grow）和「一切皆公平」（All Is Fair）等。

不過最令人驚訝的是，動畫版中最具標誌性的歌曲「總有一天我的王子會來」（Someday My Prince Will Come）被完全移除，同樣被刪除的還有「我許願/一首歌」（I'm Wishing/One Song）。這兩首歌曲都是典型的迪士尼「我想要」歌曲，公主在其中唱出她內心最渴望的事物。在動畫版中，白雪公主渴望王子的到來，僅此而已。

由於真人版電影中沒有「王子」角色（下文會詳述），所以「總有一天我的王子會來」在故事中也沒有存在的意義。新電影中白雪公主的「我想要」歌曲是「等待一個願望」，她內心渴望成為父親期望她成為的女兒，隨著故事發展，白雪公主意識到她已成為自己希望成為的人，這激勵她從邪惡皇后手中奪回王國。

「白雪公主」中的白馬王子（前左）角色在真人版電影被刪除。（取材自IMDb）

3.小矮人「糊塗蛋」竟然開口說話

在動畫版本中，這個「糊塗蛋」（Dopey）角色完全不會說話，而在最新真人版中，找來電影「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「不要見怪」）演員安德魯費爾德曼（Andrew Feldman）為他配音。在白雪公主幫助多普建立自信心之後，他開始說話。電影結尾更揭露，整個故事其實是由多普擔任旁白講述的。

小矮人「糊塗蛋」（右）在動畫版本中從未開口說話。（取材自IMDb）

4.取消水晶棺材

1937年「白雪公主」中最具代表性的畫面之一，就是公主在咬了邪惡皇后的毒蘋果之後，在森林中的水晶棺材裡沉睡，然而，真人版電影中不再有水晶棺材。片中，小矮人們將白雪公主安放在森林中的一塊岩石上，並在周圍搭起開放式帳篷，裝飾著垂掛的鮮花。

原版動畫中白雪公主沉睡於玻璃棺材的經典場景，在全新真人版電影中已不復見。（取材自IMDb）

5.強盜喬納森駕到

王子殿下去哪了？新版「白雪公主」徹底拋棄了1937年原版中的王子角色，取而代之的是由安德魯伯納普（Andrew Burnap）飾演的森林強盜「喬納森」。

在原版動畫中，王子的戲分非常少，而喬納森在真人版電影中卻擁有充足的銀幕時間。白雪公主在王國中第一次遇見喬納森時，他正在偷取邪惡皇后的馬鈴薯來餵飽饑餓的城鎮居民。之後他們在森林中再次相遇，白雪公主幫助喬納森和他的強盜團隊避開了追捕她的皇后衛兵。白雪公主和喬納森墜入愛河，最終是喬納森的吻喚醒了沉睡的白雪公主。

「白雪公主」男主角強盜喬納森（左）的戲分相較動畫版本的王子增加不少。（取材自IMDb）

6.「口哨歌」重新編排

就像1937年的動畫電影一樣，「邊吹口哨邊工作」仍然是真人版電影中的重要音樂時刻。然而，這首歌曲被完全重新編排和重新設計。不僅歌曲融合了傳統歌詞和全新詩句，它還被呈現為白雪公主和七個小矮人在打掃凌亂小屋時的群體歌曲。

在動畫中，「邊吹口哨邊工作」發生在小矮人回家遇見白雪公主之前。動畫中的公主以為小屋屬於七個孤兒，於是和她的動物朋友們一起打掃房子。動畫版主要以管弦樂曲演奏這首歌。而真人版則加入了更多歌詞，白雪公主鼓勵小矮人們一起清潔並克服彼此之間的固執。

7.邪惡皇后死了嗎？

真人版中的邪惡皇后與動畫版基本情節相似，不過她有了自己的音樂曲目「一切皆公平」。然而，邪惡皇后的死亡方式卻完全不同。

在原版動畫中，小矮人回到他們的小屋發現白雪公主陷入沉睡，而皇后是罪魁禍首。隨後小矮人與皇后展開追逐，最終皇后被困在懸崖邊，她試圖滾下一塊巨石來壓死小矮人，但巨石被閃電擊中，導致皇后墜落懸崖死亡。

邪惡皇后在「白雪公主」動畫結局跌落懸崖慘死。（取材自IMDb）

真人版電影中沒有追逐戲，邪惡皇后在欺騙白雪公主吃下蘋果後返回王國。當白雪公主因喬納森的吻而醒來後，她與小矮人和強盜團隊合作奪回父親的王國，也成功說服邪惡皇后的衛兵倒戈。後來，邪惡皇后最後一次詢問魔鏡誰是最美麗的人，魔鏡回答：「永遠是白雪公主」，這個答案讓皇后精神崩潰，砸碎魔鏡後，她的身體開始崩解並被吸入鏡中。

8.沒有小矮人洗澡場景

動畫中另一個被完全刪除的重要場景是「洗澡歌」（Bluddle-Uddle-Um-Dum），一段近五分鐘的音樂場景，小矮人們在白雪公主要求他們用餐前洗澡時，在浴缸中上演滑稽搞笑的洗澡場景。

新版本的白雪公主與七矮人。（取材自IMDb）

9.白雪公主不再烤派

別期待在真人版電影中看到任何派了！除了小矮人不再洗澡外，真人版「白雪公主」還捨棄了白雪公主在小矮人每天工作時為他們烹飪和打掃的情節。在動畫片中，白雪公主為小矮人烤一個派並在上面寫了他們的名字。

1973年動畫版本白雪公主替小矮人們烤派、打掃。（取材自IMDb）

10.「哼哼歌」擴展內容

與「邊吹口哨邊工作」類似，小矮人標誌性的「哼哼歌」相比動畫版有了很大擴展。這首歌仍然是小矮人上下班往返礦山時演唱的，但現在加入了新的詩句，每個小矮人都有機會自我介紹。每次介紹後，其他小矮人都會幽默地回應：「是的，我們知道！」

11.終於看到完整王國

原版「白雪公主」中只出現白雪公主、邪惡皇后、獵人和七個小矮人。真人版電影大大擴展故事的世界，在開場和結尾的音樂場景中展示了王國中的人民，這兩段都是原創歌曲「美好成長」的變奏。

與動畫不同，真人版展示了王國居民在城鎮廣場上的生活方式，以及白雪公主的父親如何贏得民心，而在電影高潮部分，白雪公主團結王國人民一同對抗邪惡皇后。

新版「白雪公主」讓觀眾首次看到「國民」。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）