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娛樂／好萊塢票房疲弱 業界疑惑：美國人不去電影院了？

娛樂新聞組
洛杉磯艾爾卡皮坦劇院（El Capitan）在3月21日「白雪公主」首映當天的全景。（路透）
洛杉磯艾爾卡皮坦劇院（El Capitan）在3月21日「白雪公主」首映當天的全景。（路透）

截自4月初，美國電影總票房同比去年已跌掉7個百分點，讓那些預測今年好萊塢影業會復甦的專家們都大呼看不明白。

迪士尼備受矚目的「白雪公主」（Snow White）3月下旬首映的周末總票房約7700萬美元，雖然相較同月其他周表現進步不少，但回到疫情之前的2010年至2019年間，只有一個3月周末的北美總票房低於1億美元，而且那時候的平均票價比現在便宜許多。沒錯，數據不會說謊，現實就是如此糟糕，美國人已經不看電影了，至少，是不去電影院看電影了。

「白雪公主」自2021年公布選角就備受爭議，歷經四年輿論紛擾，終於在今年上映。然而，該片票房表現未如預期，首映僅獲得4300萬美元，低於業界原本預估的5000萬美元，截至4月2日，全球票房僅1.4億美元，似乎預示了美國電影市場可能面臨的更深層挑戰。

兩年前，迪士尼真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）首映時拿到9557萬美元票房，在當時已被認為是相當失敗的成績，沒想到今年「白雪公主」數據再腰斬，考慮其近2.7億美元的成本，也讓外界對迪士尼有了更多質疑。

紅州」拉美裔人口多 沒抵制白雪公主

票房分析公司安特利智能（EntTelligence）的數據顯示，「白雪公主」的首映票房中，去年在總統大選投給共和黨川普的「紅州」，明顯低於支持民主黨的「藍州」，首映當周末三日票房「藍州」和「紅州」占比約為六四開。

美國電影市場向來是以紐約、洛杉磯為代表的東西兩岸為重點，在影院數量上，「藍州」的影院占比53%，稍稍領先，產出的票房數據卻占全年美國票房總額的66.78%。

過往，類似「白雪公主」這種主打親子觀眾的合家歡電影，總票房大約也是「藍州」平均約占63%，「紅州」只有37%。結合上述數據來看，這次「白雪公主」能在「紅州」拿到40%的票房，不光是並未低於常年平均值，反而還有些超常發揮。換句話說，單從票房數據來看，「紅州」居民並不見得對「白雪公主」異常反感。

該片這次在「紅州」德州第二大城市聖安東尼奧（San Antonio）和第三大城市達拉斯（Dallas），以及在「紅州」亞利桑那最大城市鳳凰城（Phoenix）等地，都拿到了優於平均成績的票房。而這幾個城市恰恰是美國拉美裔移民的重鎮，或許當地不少觀眾之所以願意買票看真人版「白雪公主」，很多也是衝著女主角瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）的一半拉美血統。

瑞秋曾格勒（左）被認為帶動部分「白雪公主」拉美裔觀眾票房。圖為她參加電影宣傳活動...
瑞秋曾格勒（左）被認為帶動部分「白雪公主」拉美裔觀眾票房。圖為她參加電影宣傳活動時與小影迷互動。（取材自IMDb）

而從全美數據來看，這次「白雪公主」的周末觀眾構成中，白人占比43%，拉美裔則占30%，黑人占比11%，原住民及其他占比8%，亞裔占比7%。其中，拉美裔的占比也確實明顯高於過往的平均值。另外，周末票房最高的一家影院，恰恰也位於「紅州」，即佛羅里達迪士尼度假園區內的AMC影院。

綜合以上，業內人士得出的結論便是「白雪公主」的票房確實糟糕，但此前流傳的「紅州」觀眾因意識形態抵制該片的說法並非事實，因為「紅州」有著大量的拉美裔觀眾。換句話說，「白雪公主」的票房糟糕的確是事實，但哪怕換了白人演員來當主演，也不見得就能改變票房不濟的狀況，無力扭轉美國人愈來愈不願意去影院看電影的大趨勢。

李文森、狄尼洛再搭檔 黑幫新片滑鐵盧

「黑道中人」電影海報。（取材自IMDb）
「黑道中人」電影海報。（取材自IMDb）

來自華納的黑幫題材新片「黑道中人」（Alto Knights）由剛過83歲生日的巴瑞李文森（Barry Levinson）執導，81歲的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）一人分飾兩角，照理說看點多多，但其首映僅獲得316萬美元。

30年前，巴瑞李文森憑「雨人」（Rain Man）橫掃奧斯卡，之後同樣與狄尼洛合作的黑道題材「老大靠邊閃」（Analyze This）與政治諷刺片「桃色風雲搖擺狗」（Wag the Dog）都叫好又叫座。然而，今時不同往日，近年來他的幾部作品評價都不算理想，而且有不少都是電視電影，市場吸引力大不如前。

在此背景下，華納願意為他投入4500萬美元來製作「黑道中人」，從藝術角度說，是支持電影人和大銀幕原創作品的好現象，值得鼓勵；但站在商業角度上看，恐怕和支持南韓導演奉俊昊「米奇17」（Mickey 17，又譯「編號17」）一樣，虧損在所難免。而且相比「米奇17」的「爛番茄」新鮮度還有77%，只有37%新鮮度的「黑道中人」虧得似乎不冤。

無痛先生、黑袋行動 好口碑未賣座

派拉蒙出品的喜劇「無痛先生」（Novocaine，又譯「無痛凱恩」）票房表現亦令業界困惑，故事設定相當簡單，講述傑克奎德（Jack Quaid）飾演的男主角天生感覺不到疼痛，在女友突遭橫禍後，他開啟了復仇模式，成了令人膽寒的大魔王。這種簡單粗暴的人物設定，頗有動作類電子遊戲的感覺，再加上情節大膽又血腥，該片在影評網站「爛番茄」上也有著相當不錯的83%新鮮度，照例應該吸引大量男性年輕觀眾入場才對。然而，該片大規模上映卻只獲得870萬美元的首映票房，雖然登上該周末票房第一名，但實在是讓所有的北美影院經營者感到有些失望。

喜劇「無痛先生」預期會吸引大批年輕男性觀眾到電影院欣賞，但票房成績不如預期。圖為...
喜劇「無痛先生」預期會吸引大批年輕男性觀眾到電影院欣賞，但票房成績不如預期。圖為劇照。（取材自IMDb）

870萬美元的周末票房就能上榜冠軍，這樣的情況上次出現還是2023年超級盃周末時。當時，「舞力麥克：最後一跳」（Magic Mike's Last Dance，又譯「魔力麥克3：最後之舞」）在1496家影院上映——放映規模僅有「無痛先生」的一半——以830萬美元首映票房奪得冠軍。正巧該片導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）近期也有新片「黑袋行動」（Black Bag）上映。

「黑袋行動」是索德柏的第36部劇情長片，由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與麥可法斯賓達（Michael Fassbender）兩位好萊塢一線演員主演，講述一對「史密斯式」的特務夫婦被懷疑背叛國家後經歷重重考驗的故事。目前，該片的「爛番茄」新鮮度高達97%，是2025年至今為止所有北美大規模公映的新片中評分最高的一部。

即便有眾多影評人背書，「黑袋行動」只獲750萬美元首映票房，這部製作成本約5000萬美元的諜報片截至4月9日全球票房不到3500萬美元，令業內專家大感意外。

麥可法斯賓達（左）與凱特布蘭琪（右）主演的「黑袋行動」爛番茄新鮮度高達97%，但...
麥可法斯賓達（左）與凱特布蘭琪（右）主演的「黑袋行動」爛番茄新鮮度高達97%，但叫好不叫座。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

紅州 迪士尼 藍州

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