周日動動腦／哪個地方的民族對「雪」的描述詞彙多達400多個？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪個地方的民族對「雪」的描述詞彙有多達400多個？

2.在北美，最早預報春天何時到來的土撥鼠住在哪個地區？

3.歐洲除了羅馬之外，還有哪兩個城市也有「七丘之城」之稱？

4.每年的厄爾尼諾(El Niño)和拉尼娜(La Niña)現象是由太平洋上什麼變化而起？

5.歐盟 的官方盟歌是什麼？

6.寫出《遊子吟》的孟郊仕途不順一生困苦，最賞識他也不時幫助他的好友是誰？

7.以鬱金香為國花的國家除了荷蘭之外，還有哪兩個？

8.因努特人(Inuit)在傳統上會以什麼獨特材料建造他們的獨木舟(qajaq)？

9.國際暗空協會(International Dark Sky Association)在1988年成立後，加拿大哪一省的天文臺成為最早被認定的暗空保育區？

10.就每度的價格而言，哪三個國家的電費 在2024年高居全球前三名？

答案：1.蘇格蘭 2.新斯科細亞 3.里斯本、伊斯坦堡 4.溫度 5.歡樂頌 6.韓愈 7.阿富汗 、土耳其 8.海豹皮 9.魁北克10.德國、英國、法國