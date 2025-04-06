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醫藥／長膿疱性乾癬 他不敢談戀愛

蘇湘雲
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醫師提醒，不管是化膿性汗腺炎或全身型膿疱性乾癬，都不是傳染病，病患應盡快治療，避免影響患者發展社交或感情關係。（圖／123RF）
醫師提醒，不管是化膿性汗腺炎或全身型膿疱性乾癬，都不是傳染病，病患應盡快治療，避免影響患者發展社交或感情關係。（圖／123RF）

「我也想談一場幸福的戀愛，而不是看到心儀的女孩只能躲得遠遠地。」20多歲王先生外型帥氣有型，但外衣下，他的臀部會反覆長出大片膿疱，並流出伴有異味的膿液，導致每天需要用紗布、衛生棉包覆，才能穿上衣服。他罹患的是發炎性皮膚疾病「化膿性汗腺炎」，因病灶好發於私密部位，他以為今生與戀愛無緣。

除了化膿性汗腺炎外，還有全身型膿疱性乾癬（GPP）等皮膚發炎疾病，讓患者不僅皮膚飽受疼痛，也因病灶影響外觀，嚴重打擊信心，發展社交或感情關係都困難。

台北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源指出，化膿性汗腺炎是一種慢性發炎疾病，並非單純細菌感染造成。患者皮膚會冒出大顆發炎性與化膿性的結節，常被當成粉刺、青春痘、表皮囊腫等疾病。患部多出現於臀部、腋下、胯下等皺褶處，隨病情惡化，發炎性與化膿性的結節會融合，甚至形成大片疤痕與瘻管等。病患除感覺疼痛，外出時還要擔心膿液滲出陷入窘境。

好發私密部位 拖延就醫

因化膿性汗腺炎症狀位置尷尬，患者常可能拖到症狀嚴重時才前往求醫。李政源表示，目前治療方式包括戒菸、減重、口服抗生素、A酸等，必要時可透過手術，或針對腫瘤壞死因子或介白素17（IL-17）的生物製劑來改善。

王先生回診時特別分享，原以為自己永遠無法談戀愛，沒想到經過治療，情況好轉，終於成功有了交往對象。

事實上，重創患者外觀與自信的皮膚發炎疾病，還有「全身型膿疱性乾癬」（GPP），同樣是一種反覆發作的發炎性皮膚疾病，患者也會長出膿疱，易合併紅疹、脫皮、紅皮症，病灶可能遍布全身，病患還會出現發燒、疲倦、全身無力、疼痛等全身性症狀。

李政源指出，GPP的發生與人體中的介白素36(IL-36)有關，是GPP的關鍵致病機轉，因此陸續發展出針對此機轉的生物製劑，可抑制、阻斷IL-36所引起的發炎反應，讓病患多一種治療選擇。只要病情穩定控制，就有機會恢復自信。

腫瘤 減重

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