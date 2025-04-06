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料理功夫／番茄雞蛋炒高麗菜

林水治

材料：高麗菜4片大葉手撕或切大片、番茄1個切丁、雞蛋2-3個、豆腐1/3塊切丁、蒜2瓣、蔥隨意、油、鹽、胡椒粉、糖、柴魚粉或煸魚。

做法：

1.適量油加熱，煸炒豆腐。

2.加入番茄、鹽少許、雞蛋、糖1小茶匙，蓋鍋燜軟番茄出汁。

3.加蒜末、高麗菜翻炒，再加柴魚粉、鹽、胡椒粉調味。

4.加入蔥花和淋上一點香油即可出鍋。

不同於傳統的番茄炒蛋，小時候媽媽做的家常菜是加了高麗菜，我喜歡加了高麗菜，酸甜滋味的雞蛋番茄，豆腐可以隨意加或不加，這道菜就算是變化版本的「番茄炒雞蛋」，希望你也喜歡。

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