理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

女性面臨獨特的經濟挑戰,使存錢變得更困難,理財更需要策略。(圖/123RF)

3月是婦女月,全球在慶祝婦女在社會、經濟、文化和政治方面所取得的成就的同時,我們也意識到,在實現婦女平等方面還有很多工作要做。

Yahoo Finance和Marist Poll近期的一項調查發現,大多數美國人對去年存錢的金額並不滿意,但女性對於儲蓄感到「非常不滿意」或「完全不滿意」的比率遠高於男性,女性為40%,男性為28%。

紐約人壽保險 公司(New York Life)2023年的Wealth Watch調查也發現,2022年女性儲蓄平均為3146元,男性的儲蓄則為7007元,是女性的兩倍多。

儘管在教育、領導力和創業能力方面有很大的進展,但女性仍持續面臨獨特的經濟挑戰,使存錢變得更困難,從性別薪資差距、照顧成本到累積財富機會的制度性障礙等,達到財務安全(Financial security)的道路對女性而言往往更艱辛。

雖然解決這一問題的重擔不應該只落在女性身上,需要各界的共同努力,但了解這些障礙可以讓女性明白如何以更好的方法應對。

女性收入 僅有男性的8成

丕優研究中心(Pew Research Cente)分析全職和兼職勞工的時薪中位數,分析顯示,2024年女性的平均收入為男性的85%,而且這一情況在過去20年沒有太大改變,2003年,女性的收入是男性收入的81%。

女性可以採取一些行動爭取更好的薪資,例如下次面試新工作或有機會升遷時,利用機會根據市場研究和自身技能協商更好的薪資,舉例來說,中階職位通常有10%到20%的談判空間。

同時,不要害怕公開且誠實的談論工作薪資,這有助於讓老闆明確知道你的薪資期望和目標,並讓自己了解未來如何以更好的立場爭取加薪或獎金,此外還能促進整個組織的薪資透明度,創造公平競爭的環境。

照顧家庭 較易職涯中斷

研究顯示,女性比男性更有可能調整職涯以承擔照顧的責任,如養育小孩或照顧年老的家人,這些職涯中斷會產生骨牌效應,對長期收入潛力及儲蓄能力造成負面影響。

根據美國退休者協會(AARP)公共政策研究所的數據,近70%的照顧者經歷過因他們承擔照顧責任而導致的工作困難,並且面臨損失高達30萬元工作相關福利的風險。

BadCredit.org財務規畫師及個人理財專家博比·雷貝爾(Bobbi Rebell)指出,即使女性克服困難在幾年後趕上薪資水準,收入較低的那些年仍然對複利和儲蓄增長有影響。

這一方面雇主可以採取行動支持女性,包括帶薪休假、彈性請假、育兒補貼等。

預期壽命長 還有粉紅稅

根據國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)的數據,美國女性的壽命平均比男性多五年,更長的預期壽命代表女性需要儲存更多的退休金 ,65%的女性擔心退休儲蓄不足以度過晚年生活。

因此在黃金時期盡早開始存錢相當重要,愈早開始為退休儲蓄,就有愈多的時間賺取複利。此外,還要定期檢查退休儲蓄,並隨著收入和財務狀況變化調整儲存金額。

通貨膨脹使得日常用品價格上漲,女性還得為某些產品和服務花費額外的費用,例如除臭劑、理髮和乾洗,只是因為它們是「針對女性的」。「所謂的『粉紅稅』對女性來說仍然是一筆實實在在的代價。」

●你應這樣做:彌補差距 理財更需要策略

在「賦予女性金融未來權力:長期財富管理策略」(Empowering Women's Financial Futures: Strategies for Long-Term Wealth Management)這篇文章中提出幾個重要策略:

1. 加強財務教育

2.及早開始投資

3.規畫退休

4.建立應急基金

5.準備醫療費用

「女性需要不同的財務計畫——4個關鍵步驟」(Women need different financial plans – Here are 4 key steps to take)一文中提到要有以下步驟:

1.了解財務狀況

2.定期審查帳戶

3.追蹤支出習慣

4.監控信用評分

SmartAsset網站則建議:

1.為緊急情況存錢(保留6個月生活費)

2.還清債務(付清學貸 或卡債)

3.退休計畫(存滿401(K)和羅斯IRA)

4.預算、預算、預算(規畫分配生活開支、還債、退休和應急金)