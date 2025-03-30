我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財健檢篇／爭取升遷加薪等5大方法 有助累積淨資產

周芳苑
聽新聞
test
0:00 /0:00
我到底有多少淨資產？別以為自己資產多，要記得扣掉債務。(圖／123RF)
我到底有多少淨資產？別以為自己資產多，要記得扣掉債務。(圖／123RF)

我到底有多少淨資產？

Q1：今年已過了四分之一，我想盤點財務。請問如何精確計算資產？

A1：盤點財務的關鍵是計算「淨資產」(net worth)。

報章媒體經常報導全球各地名人、商業巨頭、政治家和運動名將有多少淨資產，大家讀得津津有味。事實上，我們每一個平凡人也該好好檢視自己的淨資產，對淨資產愈清楚，愈可能妥善理財。

淨資產計算起來並不那麼麻煩。

Q2：什麼是「淨資產」？

A2：「淨資產」是資產(assets)總額減去債務(debts)總額後的數字。

至於「資產」的定義，鳳凰城金融業者老闆兼註冊財務規畫師伯德(Jonathan Bird)說，資產是可出售並換得現金的物件，包括現金、股票、債券、加密貨幣、主要住宅或其他房地產等。

至於「債務」，伯德說，最終必須支付現金的主體都是債務，主要有學生貸款、信用卡債務、汽車貸款、房貸或房屋淨值貸款(home equity lines of credit)。

Q3：為什麼必須了解淨資產？

A3：了解淨資產是了解自己財務狀況的重要一步，將有助於了解整體財務狀況，進而確保朝向財務目標邁進。

南卡羅萊納州金融服務業者Noel Taylor Agency執行長兼創辦人布拉漢姆(Lamar Brabham) 說，從淨資產可看出日後是否可舒適退休，而且有助於追蹤每年理財進展，淨資產就像晴雨表，計算淨資產可確定錢花在哪裡？這些支出如何影響財務狀況？

Q4：如何計算淨資產？

A4：計算淨資產不難，先將所有資產相加，而後減去總債務，就可推算淨資產。

猶他州理財業者Elysium Financial=老闆布詩(Jeff Busch)是財務顧問，他特別建議將「房屋淨值」納入淨資產；他說，許多人忽略這一項，以致於得到的最終數字變小，感到沮喪。房屋淨值一旦納入，將發現淨資產比想像的還多，百萬元大關不再高不可攀。

不過專家提醒，有些細微差別要格外留意。

第一點，將淨資產與房屋淨值分開。布希說，如果退休後大部分時間住在家裡，最好將「整體淨資產」和「退休資產」分開計算；假如努力為退休存錢、而且打算住在自己家裡，不要將房屋淨值計入淨資產，以免有不實而過多的安全感。

第二點，將資產淨值與流動資產淨值分開計算。俄亥俄州金融業者Outlook Financial Center財務顧問兼執行長伯內特(Rob Burnette)表示，淨資產可包括房屋、珠寶、收藏品和其他可轉化為現金的有價物件，但未必能立即轉化為現金，可歸類為「非流動性淨資產」(illiquid net worth)，變賣換現金需要一些時間。

相對的，現金、股票、債券、共同基金等通常可在三天或更短時間內轉換為現金，屬於「流動資產」(Liquid assets)。

有些人擁有大量非流動資產，但支票和儲蓄帳戶裡的現金不多，可馬上變現的金額有限。因此，假如擁有大量財富，應該區分流動資產和非流動資產。

第三點，定期計算淨資產。也許每個月、或者每年一次，總之，伯內特說，應定期追蹤，顯示特定時間點的財務狀況，藉以衡量個人財務目標的進展。

Q5：未來淨資產有多少？

A5：理財目的最終是想要有更充裕的資產。

以下方法有助於累積淨資產：

第一，花費少、賺多一些錢。這是新澤西州理財業者門Runnymede Capital Management管理合夥人王先生( Andrew Wang)提出的大原則，他說，最基本、簡單而且最有效的第一步是留意支出，開始有計畫的追蹤錢花到哪些地方；多數人知道自己賺多少錢，但很少人清楚知道把錢花到哪裡。

王先生一再看到，一旦人們開始準確記錄追蹤花費，就會開始調整並努力存款。

第二，爭取升遷加薪。全美經濟前景充滿不確定性，請求加薪升遷恐怕不容易，但如果覺得自己有籌碼，仍不妨爭取看看。

第三，還清債務。無論學貸、信用卡債或車貸，只要減少債務，淨資產都會增加；必要時可兼副業，增加額外收入，加速還債。

第四，與家人討論財務目標。王先生發現，財務狀況明顯改善的家庭往往都有良好溝通，家人之間公開談論金錢並設定目標。

第五，善加投資。伯德說，如果存了一些錢便可投資，只要有條件拉長投資期限，可考慮以最低費用投資S&P 500指數基金。投資上上策是善用稅收優惠帳戶如 401(k) 或個人退休帳戶(IRA)。

總之，專家說，最重要的持之以恆追蹤淨資產。如果每年至少這樣做一次，將可逐年追蹤財務進度，有百利而無一害。

「淨資產」是資產總額減去債務總額後的數字。(圖／123RF)
「淨資產」是資產總額減去債務總額後的數字。(圖／123RF)

退休 貸款 債券

上一則

理財甩債篇／卡債滾雪球? 「72法則」算出欠款翻倍時間

下一則

理財健檢篇／脫貧之道 不浪費錢在這8件事

延伸閱讀

節儉者已經放棄這些日常消費 理財專家坦承其中一個「戒不了」

節儉者已經放棄這些日常消費 理財專家坦承其中一個「戒不了」
森林救火員終獲加薪 卻憂未來飯碗不保

森林救火員終獲加薪 卻憂未來飯碗不保
理財百科／退休減6花費 月省575元

理財百科／退休減6花費 月省575元
理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金

理財百科／日常省下6開支 可當春季度假基金

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部