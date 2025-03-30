理財健檢篇／爭取升遷加薪等5大方法 有助累積淨資產

我到底有多少淨資產？別以為自己資產多，要記得扣掉債務。(圖／123RF)

我到底有多少淨資產？

Q1：今年已過了四分之一，我想盤點財務。請問如何精確計算資產？

A1：盤點財務的關鍵是計算「淨資產」(net worth)。

報章媒體經常報導全球各地名人、商業巨頭、政治家和運動名將有多少淨資產，大家讀得津津有味。事實上，我們每一個平凡人也該好好檢視自己的淨資產，對淨資產愈清楚，愈可能妥善理財。

淨資產計算起來並不那麼麻煩。

Q2：什麼是「淨資產」？

A2：「淨資產」是資產(assets)總額減去債務(debts)總額後的數字。

至於「資產」的定義，鳳凰城金融業者老闆兼註冊財務規畫師伯德(Jonathan Bird)說，資產是可出售並換得現金的物件，包括現金、股票、債券 、加密貨幣、主要住宅或其他房地產等。

至於「債務」，伯德說，最終必須支付現金的主體都是債務，主要有學生貸款 、信用卡債務、汽車貸款、房貸或房屋淨值貸款(home equity lines of credit)。

Q3：為什麼必須了解淨資產？

A3：了解淨資產是了解自己財務狀況的重要一步，將有助於了解整體財務狀況，進而確保朝向財務目標邁進。

南卡羅萊納州金融服務業者Noel Taylor Agency執行長兼創辦人布拉漢姆(Lamar Brabham) 說，從淨資產可看出日後是否可舒適退休 ，而且有助於追蹤每年理財進展，淨資產就像晴雨表，計算淨資產可確定錢花在哪裡？這些支出如何影響財務狀況？

Q4：如何計算淨資產？

A4：計算淨資產不難，先將所有資產相加，而後減去總債務，就可推算淨資產。

猶他州理財業者Elysium Financial=老闆布詩(Jeff Busch)是財務顧問，他特別建議將「房屋淨值」納入淨資產；他說，許多人忽略這一項，以致於得到的最終數字變小，感到沮喪。房屋淨值一旦納入，將發現淨資產比想像的還多，百萬元大關不再高不可攀。

不過專家提醒，有些細微差別要格外留意。

第一點，將淨資產與房屋淨值分開。布希說，如果退休後大部分時間住在家裡，最好將「整體淨資產」和「退休資產」分開計算；假如努力為退休存錢、而且打算住在自己家裡，不要將房屋淨值計入淨資產，以免有不實而過多的安全感。

第二點，將資產淨值與流動資產淨值分開計算。俄亥俄州金融業者Outlook Financial Center財務顧問兼執行長伯內特(Rob Burnette)表示，淨資產可包括房屋、珠寶、收藏品和其他可轉化為現金的有價物件，但未必能立即轉化為現金，可歸類為「非流動性淨資產」(illiquid net worth)，變賣換現金需要一些時間。

相對的，現金、股票、債券、共同基金等通常可在三天或更短時間內轉換為現金，屬於「流動資產」(Liquid assets)。

有些人擁有大量非流動資產，但支票和儲蓄帳戶裡的現金不多，可馬上變現的金額有限。因此，假如擁有大量財富，應該區分流動資產和非流動資產。

第三點，定期計算淨資產。也許每個月、或者每年一次，總之，伯內特說，應定期追蹤，顯示特定時間點的財務狀況，藉以衡量個人財務目標的進展。

Q5：未來淨資產有多少？

A5：理財目的最終是想要有更充裕的資產。

以下方法有助於累積淨資產：

第一，花費少、賺多一些錢。這是新澤西州理財業者門Runnymede Capital Management管理合夥人王先生( Andrew Wang)提出的大原則，他說，最基本、簡單而且最有效的第一步是留意支出，開始有計畫的追蹤錢花到哪些地方；多數人知道自己賺多少錢，但很少人清楚知道把錢花到哪裡。

王先生一再看到，一旦人們開始準確記錄追蹤花費，就會開始調整並努力存款。

第二，爭取升遷加薪。全美經濟前景充滿不確定性，請求加薪升遷恐怕不容易，但如果覺得自己有籌碼，仍不妨爭取看看。

第三，還清債務。無論學貸、信用卡債或車貸，只要減少債務，淨資產都會增加；必要時可兼副業，增加額外收入，加速還債。

第四，與家人討論財務目標。王先生發現，財務狀況明顯改善的家庭往往都有良好溝通，家人之間公開談論金錢並設定目標。

第五，善加投資。伯德說，如果存了一些錢便可投資，只要有條件拉長投資期限，可考慮以最低費用投資S&P 500指數基金。投資上上策是善用稅收優惠帳戶如 401(k) 或個人退休帳戶(IRA)。