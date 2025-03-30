理財政經篇／政治、經濟動盪期冷靜保護資金 先自問6要點

投資總有起落、進退，大家要保持彈性，放眼未來。比如像騎馬，要先專注於馬的動作，接下來視線才放在更遠處，步調要穩，永遠往前行進。(美聯社)

今年2、3月對很多退休帳戶存款人很不太平，股市劇烈下挫，許多401(k)儲戶忙著把錢由股票基金搬離，轉去定息投資，只求平安；川普政府正在大砍聯邦政府人事，可能動腦筋到福利項目，Yahoo!理財專家哈農(Kerry Hannon)指出，值此政治、經濟動盪期，有六個要點供大家思考，有助於保持冷靜、保護自己資產。

1.先捫心自問，現在最關切什麼

奧米加財富管理公司(Omega Wealth Management)資深顧問克欽鮑爾 (Lisa A.K. Kirchenbauer)指出，股市動盪是常則，不見得就預告麻煩當前；世局混沌，不穩定不舒服感滋生，這時要看你人生最在乎什麼，知道你與家人真關心什麼十分重要，接下來再思考能做什麼來熬過現在。有時最佳策略是什麼都不動，別因情緒而回應，保持投資而做策略調整。

2.設一個緩衝帳戶

理財專家克列克斯頓(Lazetta Rainey Braxton)表示，目前我們一直目睹的政治動作，主要在充實知識，而非支配我們的經濟及投資決定。目前設定緩衝帳戶，可以幫忙大家度過通膨、工作轉型、意料以外的事。值此政緣政治、經濟環境不變斷動時代，這些儲備金提供穩定及彈性。

3.專注於長期目標

理財規畫師安德森(John Anderson)表示，很多人犯的錯便是股市來到較低點，趕忙出脫。如果你還有幾年才退休，而你的退休儲蓄大部分是透過雇主給你的工具如401(k)帳戶，那麼雖說股市在下跌，仍要持續做系統性投資，原因在你就能趁股票在低檔時買進，接下來等股市反彈。

假如你跟很多存退休金 的人一樣，投資在目標年分退休基金，那麼你的戶頭就按照市場的轉向而自動調整。

如果有目標年分退休基金，你擇定打算退休的那一年，買好共同基金，基金管理人到時候會把你的投資在股票及債券 間分開，隨著你退休目標年分逼近，兩項標的的平衡比會更趨保守。

4.接近退休要以避險為重

安德森指出，如果打算在三到五年退休的人，最好與你的顧問商討，看看現在有什麼策略或產品，可以保護你在下行期不要失血。一般來說，你可能想轉移到風險較低的投資組合，多元化而淡出股市，較多投資在固定收入的金融資產。

快要退休不再穩定拿月薪支票，或者已經退休，那麼你應該取得至少五年生活開銷的投資，如高收益儲蓄帳戶、定存、貨幣市場基金、優質債券。目前利率高，讓現金、國庫券及債券再度變得誘人，投資人可以取得性價比高的收益，等候通膨、降息局勢更明朗的時候。

5.定期與顧問商討投資組合

理財規畫師史都華(Kimberly R. Stewart)指出，現在該是去找理財顧問，評估自己投資組合的時候，目標在確保你的投資組合，按你的投資目標妥善分配、多元化。

理財顧問一般在你的投資組合偏離你最初資產配罝7%到10%，就會建議你再平衡，調整股票與債券組合。投資組合按你的時程、風險容忍度及理財目標來打造。要粗略判定你的組合多大百分比放在股票，用110減去你的年齡就對了。

6.專注在「下坡路」