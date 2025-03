科技生活／Google新功能 搜到個資輕鬆刪

Google近日推出新功能,讓用戶能夠更輕鬆地從搜尋結果中刪除個人資訊。(Google官網)

隨著科技發展,個資保護變得更加重要。Google 近日推出新功能,讓用戶能夠更輕鬆從搜尋結果中刪除電話、住址等個人資訊,降低隱私外洩風險。

這項新功能是Google「關於您的搜尋結果」(Results About You)工具的一部分,可監測網路上是否出現用戶的個人資訊,並在有新搜尋結果時發出提醒。

使用者只需在Google搜尋自己的姓名,若發現包含個人資訊的結果,只需點擊該搜索結果旁的「三個小圓點」樣式選單,選擇「移除結果」(Remove result),接著選擇「它顯示我的個人資訊,我不希望它出現在這」(It shows my personal info and I don’t want it there)。提交申請後,Google將進行審查,並在數小時至數天內回覆。

值得注意的是,Google並不會批准所有刪除請求,且即使從搜尋結果中移除,該資訊仍可能存在原始網站上。若希望完全刪除個資,仍需向網站管理員提交移除申請。用戶若想要更新搜尋結果,例如在網頁上刪除或重新編輯有關自己的內容,也可以點擊選單,請求刷新。

此外,用戶還可以註冊Google「關於您的搜尋結果」免費服務,以便在有新個資出現在搜尋結果時,即時收到通知,詳情可見myactivity.google.com/u/0/results-about-you?hl=en。