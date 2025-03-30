美國現象／旅館求生找出路 可轉型長住公寓

在美國經營傳統旅館的華人 ，正面臨子女不願接手的問題。這不僅是業主個人挑戰，也是整個華人社區在這一行業的縮影。

業者亟須優化管理

除子女接班問題外，傳統旅館還面臨Airbnb等新型住宿方式搶占市場等挑戰。大洛杉磯 旅館協會會長涂小指出，華人酒店業者需要持續優化管理，不斷強化抗風險能力，仍可在酒店業競爭中占一席之地。

隨著市場發展，傳統旅館業面臨更大競爭壓力。曾依賴實體經營和本地顧客的華人經營者，如今不得不與大型連鎖酒店、Airbnb等新型住宿方式較量。這些新興的住宿模式，提供更加靈活、便捷選擇，並且能夠以更現代化的服務和設施吸引顧客。傳統華資旅館，許多仍依賴老舊經營模式，缺乏更新的設備與服務，無法滿足現今顧客對個性化、數字化的需求。因此需要這些業者擴大視野、更新觀念。

涂小認為，華人傳統旅館業其實還是有市場的，他們可以優化資源。比如對部分業主來說，轉型或是一條可行出路。

邁向特色化經營

隨著居住需求多樣化，尤其是年輕人對更靈活住房安排的需求增加，傳統旅館可以改造成長住型公寓或與平台合作，提供短期租賃服務，這樣既能延續經營，也能更好適應市場需求。

旅館的經營也要更新視野，加上AI科技興起，也可以向特色化、個性化方向發展。許多傳統華人旅館，尤其是那些地理位置優越的旅館，依然擁有吸引顧客的潛力。透過提供獨特文化體驗、特色管理、主題式服務，甚至是結合當地文化的創新設計，這些旅館不僅能夠吸引更多顧客，也能讓傳統旅館煥發新生。部分華人業主已經開始探索這樣的轉型，將傳統的商業模式與新興創意結合，開創全新市場。