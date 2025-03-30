我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

料理功夫／地瓜豆腐燕麥堡

smarthousewife
聽新聞
test
0:00 /0:00

地瓜，富含膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，幫助消化。其維生素A，有保護眼睛、美化肌膚的功效。豆腐，優質植物蛋白的來源，可以抑制脂肪堆積，促進新陳代謝，更重要的是補充女性賀爾蒙。燕麥則可以降低膽固醇，幫助減肥，還可以穩定血糖血脂。除了以上的養生優質食材之外，搭配新鮮的美生菜，更能達到營養均衡的效果。

材料：

老豆腐、地瓜、燕麥片、麵粉、美生菜。

調味料：

橄欖油、麻油、鹽、黑胡椒、五香粉、甜辣醬。

做法：

1.地瓜削皮切塊，以電鍋蒸煮。電鍋開關跳起來15分鐘後，取出搗成地瓜泥備用。

2.在不鏽鋼盆中倒入捏碎的老豆腐、地瓜泥、燕麥片，加入調味料後再加入麵粉，充分攪拌均勻。取適量的混合物捏製成圓餅狀，再以麵粉塑型，即是地瓜豆腐燕麥堡。

3.炒鍋倒入橄欖油，待油鍋熱，放入地瓜豆腐燕麥堡，煎到定型後，再翻面繼續煎，煎兩面金黃且熟透，即可起鍋。

4.取盤子，汆燙過的美生菜為底，放入地瓜豆腐燕麥堡，並淋上甜辣醬，就是色香味俱全的養生簡餐了。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

血脂 血糖

上一則

料理功夫／彩蔬大會師

下一則

移民專頁／I-140核准後 可O-1簽證入美

延伸閱讀

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃
好市多10元以下商品 這5款日常好物最值得入手

好市多10元以下商品 這5款日常好物最值得入手
生菜變色仍可吃 改用手剝不變色 包保鮮膜冷藏減緩氧化

生菜變色仍可吃 改用手剝不變色 包保鮮膜冷藏減緩氧化
因應高關稅 中國食品美國生產加速進程

因應高關稅 中國食品美國生產加速進程

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部