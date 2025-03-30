料理功夫／地瓜豆腐燕麥堡

地瓜，富含膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，幫助消化。其維生素A，有保護眼睛、美化肌膚的功效。豆腐，優質植物蛋白的來源，可以抑制脂肪堆積，促進新陳代謝，更重要的是補充女性賀爾蒙。燕麥則可以降低膽固醇，幫助減肥，還可以穩定血糖 、血脂 。除了以上的養生優質食材之外，搭配新鮮的美生菜，更能達到營養均衡的效果。

材料：

老豆腐、地瓜、燕麥片、麵粉、美生菜。

調味料：

橄欖油、麻油、鹽、黑胡椒、五香粉、甜辣醬。

做法：

1.地瓜削皮切塊，以電鍋蒸煮。電鍋開關跳起來15分鐘後，取出搗成地瓜泥備用。

2.在不鏽鋼盆中倒入捏碎的老豆腐、地瓜泥、燕麥片，加入調味料後再加入麵粉，充分攪拌均勻。取適量的混合物捏製成圓餅狀，再以麵粉塑型，即是地瓜豆腐燕麥堡。

3.炒鍋倒入橄欖油，待油鍋熱，放入地瓜豆腐燕麥堡，煎到定型後，再翻面繼續煎，煎兩面金黃且熟透，即可起鍋。

4.取盤子，汆燙過的美生菜為底，放入地瓜豆腐燕麥堡，並淋上甜辣醬，就是色香味俱全的養生簡餐了。





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