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料理功夫／彩蔬大會師

周靈
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近兩年在粵菜館吃酒席時，會吃到芹菜、胡蘿蔔、甜豆、黑木耳等各種顏色的蔬菜匯合成一道口味清爽的什錦蔬菜餚，平衡一下其他大魚大肉。這道菜給了我一個靈感，將各種色彩繽紛的蔬菜聚在一起：潔白的山藥、翠綠的蒿苣、鮮橙、黃、紅的甜椒以及油綠和橙黃的櫛瓜切成條或片，輕鬆的以油和鹽翻炒片刻，各自帶出獨特的甜味和果香，達到色香味俱全、事半功倍的效果。

材料：

山藥、蒿苣、紅、橙、黃色彩椒、綠、黃色櫛瓜洗淨。

做法：

1.將彩椒切成條，其他的蔬果皆切成片備用。

2.菜油及鹽適量。

3.將菜鍋溫油，先下山藥炒片刻，再陸續倒入蒿苣、彩椒，翻炒一會兒，約兩分鐘。

4.最後將櫛瓜倒進油鍋內，落鹽，翻炒均勻，約再兩分鐘即可起鍋。

小叮嚀：

切記翻炒不可過久，以保持蔬菜脆口的感覺。


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