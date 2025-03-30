料理功夫／增肌減脂健康料理

番茄嫩豆腐雞肉炒蛋

近年來，健康飲食成為全球趨勢，無論是年輕族群、忙碌的上班族，還是重視體態與健康的銀髮族，都開始關注「吃得營養、吃得聰明」。飲食不再只是滿足口腹之欲，更是維持健康、提升體能、甚至改善生活品質的重要關鍵。

在這樣的風氣下，高蛋白、低脂、均衡營養的餐點受到廣泛關注，不論是健身族想增肌減脂，還是一般人希望維持好狀態，選擇健康的食材與烹調方式都是關鍵。這次要分享的「番茄嫩豆腐雞肉炒蛋」和「低油香煎鱸魚佐櫛瓜」，不僅美味，還能輕鬆在家製作，滿足日常營養需求，讓健康飲食成為生活的一部分。

番茄嫩豆腐雞肉炒蛋

－高蛋白、低脂、營養均衡

食材（2人份）：

去骨雞腿肉150g（切小塊）、雞蛋 2至3顆、番茄2顆（切小塊）、豆腐1盒（切塊）、橄欖油1小匙、蒜末1小匙、黑胡椒少許、鹽少許。

做法：

1.熱鍋後加入橄欖油，放入雞腿肉煎至表面金黃後取出備用。

2.利用鍋中餘油，放入豆腐煎至外皮微焦，翻面時小心不要碎掉。

3.加入蒜末炒香，再加入番茄拌炒至軟化出汁。

4.倒回雞肉拌炒均勻，再加入打散的蛋液，移動鍋子讓蛋液定型後，和所有食材均勻拌炒並加入調味料，炒至全熟即可盛盤。

營養亮點：

雞腿肉提供優質蛋白，豆腐含植物性蛋白，番茄富含維生素C和茄紅素，促進肌肉修復與抗氧化。

低油香煎鱸魚佐櫛瓜

－Omega-3豐富、幫助減脂、提升代謝

低油香煎鱸魚佐櫛瓜

食材（2人份）：

鱸魚排200g、櫛瓜1條（切片）、橄欖油1小匙、黑胡椒少許、鹽少許、蒜粉適量（可選用）。

做法：

1.烤櫛瓜：將櫛瓜片均勻刷上一點橄欖油，撒上鹽和黑胡椒，放入烤箱或氣炸鍋，用356℉烤15分鐘。

2.煎鱸魚：平底鍋加熱，放入鱸魚排，煎至兩面金黃熟透，撒上黑胡椒和蒜粉調味。

3.將烤好的櫛瓜與鱸魚排盛盤，即可享用。

營養亮點：

鱸魚含有Omega-3脂肪酸，能抗發炎、提高燃脂效率；櫛瓜低熱量、高纖維，適合減脂飲食。





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