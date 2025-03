憶往／那年 我跨過柏林圍牆

1986年的柏林圍牆照片。(維基共享資源/by Thierry Noir)

舉世聞名的柏林圍牆,是冷戰時期最醜惡的標誌性建築,終於在1989年11月9日被推倒,鐵幕從此打開,德國 開始走向統一;這改變世界政治格局的驚心動魄場景,永遠鐫刻在史冊上。

2024年是柏林圍牆推倒的35周年紀念,回想當年我跨過柏林圍牆的過程,一直記憶深刻。

1988年初秋,當時德意志聯邦共和國(簡稱西德)駐上海領館剛開張,一個明朗的上午,我揣著個牛皮紙袋來到西德領事館。這是幢老洋房,我推開鐵柵門沿著小徑上台階,戰戰兢兢地推開門,會客室裡坐著一位女士,我向她說明來意,要申請赴西德探親的簽證 。

「先生,你請坐,我去通報。」她對我說,又回過頭指著旁邊小桌「有咖啡請你自便」。我環顧四周,正在猶豫是否要杯咖啡,從裡屋走出一位瘦高個先生,穿著筆挺的西服、戴著眼鏡向我走來。

我站起來向他問好並說明來意,同時把牛皮紙袋連同我的護照 和名片遞交給他。紙袋裡是我太太在科隆大學歷年的學籍登記、成績單和財務紀錄等的複印件。她三年前辭去上海某科研所工作,前往科隆大學進修德語。

高個子先生拿了文件回辦公室,我拿起厚重的畫報翻閱,還沒閱過半本;他走出來把紙袋和護照還給我,同時伸出手說,「Professor Mah, welcome to visit our beautiful country, wish you have a wonderful Journey.Bon Voyage.」我幾乎不相信這是真的,當他那雙大手向我伸出時,我緊握著他的手並致謝。走出領事館,我打開護照看著那個還留有墨香的簽證章,真是感慨千萬。

辦護照 得過層層關卡

回想起我申辦護照的過程,不堪回首,從教學室申請開始,到系主任批,然後到人事處,校長室層層蓋章,再到派出所註銷戶口及油糧供應後,最後到市公安局才取得護照。

太太寄來機票,我把校事、家事安排好後就準備出發了。父親帶著女兒送我到火車站,從上海出發到北京,在北京搭上了去德意志民主共和國(簡稱東德)首都柏林的飛機,中間在莫斯科轉機。

第一次走出國門,一切都那麼新奇。在等待轉機時,莫斯科的環形機場裡色彩絢麗的俄羅斯娃娃以及包裝精美的伏特加,給我上了出國的第一堂課。中午時分,目的地到了,這是東柏林的國際機場。

太太與我約定,她先從科隆搭火車到西柏林,然後在東西柏林交界處、柏林圍牆的查理檢查站(Checkpoint Charlie)外接我。她拿的是西德簽證,無法進入東德來接我。

機場的海關官員十分友好,因為我們是兄弟國家。檢驗了我的西德簽證後,告訴我如何搭乘接駁車去查理檢查站。

汽車拐了幾個彎,沿著柏林圍牆前行,舉世聞名的柏林圍牆就在我身邊快速移動,那是既激動又興奮的一刻。眼前的柏林圍牆,威嚴下有點陰森,不如想像中那麼高聳,但很厚實,有扛槍的戰士站立,要越過這堵牆是絕不可能的。

分別三年 與太太相擁

檢查站到了,不大的房子,是當時東西德之間主要的通關。下車的人陸續進入室內,環顧四周屋有旗架,插著美英法三國的旗幟,牆上有大幅地圖。官員逐一檢查證件,輪到我時,是一位美國軍官,他檢查我護照上的簽證,問我來西德的目的,我說是來探望太太,我們已經分別有三年多了。

「Oh, I believe she will give you a big hug ! 」把護照還給我時,軍官對我說。我倆都笑出了聲,美國人的幽默與輕鬆實在是名不虛傳,一下子我緊張的心情鬆弛了。

走出檢查站四處張望,我發現她從遠處向我奔了過來,是她沒錯,就是孩子她媽,我們緊緊地抱在一起。

找了家飯店坐下後,太太點菜時一口流利德語,頓時我覺得有士別三日當刮目相視的感覺。只顧講話也不知吃點了什麼,走出飯店已是萬家燈火了。沿著大街漫步西柏林街頭,感覺城市特別明亮,街燈和商店櫥窗裡外是明光澤亮,路上車來人往,絡繹不絕。

布蘭登堡門 柏林標誌建築

第二天,太太陪我到布蘭登堡門前參觀,這是柏林的標誌性建築,城門上立柱著四匹青銅馬拉著勝利戰車的雕塑,雄偉而壯觀。城門在東柏林那邊,我們只能隔牆相望。沿著西柏林圍牆的一側漫步,這裡牆面上到處是色彩繽紛的塗鴉及各種口號,西柏林人用這種方式表達對這堵牆的憤慨,厭惡而不屑。

這與在東德一側柏林圍牆的陰森威嚴、一付不可侵犯的架勢,形成鮮明的對比。

站在布蘭登堡門前,太太為我留影,我又爬上瞭望平台,據說這是1987年美國總統發表演講台的位置。雷根總統在這裡發表了 「 Tear down this wall 」(推倒這堵牆)的著名演說。

雷根總統當時面向世界說道 : 「戈巴契夫先生,打開這扇門,推倒這堵牆!這牆它抵擋不了信心,抵擋不了真理,這堵牆抵擋不了自由 。」歷史見證了雷根總統的呼聲,1989年這堵牆終於被推倒了。

在這值得紀念的平台上,太太為我按下了快門。

回顧這段在柏林的經歷,有幸擦身而過東西兩側柏林圍牆的體驗,這段短暫而印象深刻的經歷一直銘刻在我的記憶中。這也是我由此走向自由之路的始端,由此開啟了我下半個人生新的一頁。

查理檢查站

查理檢查站是冷戰期間(1947年至1991年),西方盟國對東柏林和西柏林之間最著名的柏林圍牆過境點的稱呼,是冷戰的象徵,代表著東西方的分離。

東德領導人瓦爾特.烏布利希 (Walter Ulbricht)竭力爭取蘇聯批准,於1961年建造柏林圍牆,以防止東柏林和德意志民主共和國的人口移民或叛逃到西柏林。

1961年柏林危機期間,蘇聯和美國坦克曾在該地點短暫對峙。美國前總統約翰·F·甘迺迪曾於1963年6月26日訪問查理檢查站,並從平台上眺望柏林圍牆和東柏林,同一天他發表了著名的「我是柏林人」演講。

東歐國家解體、德國統一後,查理檢查站的美國崗哨成為了一個旅遊景點。