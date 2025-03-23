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「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

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憶往／那年 我跨過柏林圍牆

成牧
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1986年的柏林圍牆照片。(維基共享資源／by Thierry Noir)
1986年的柏林圍牆照片。(維基共享資源／by Thierry Noir)

舉世聞名的柏林圍牆，是冷戰時期最醜惡的標誌性建築，終於在1989年11月9日被推倒，鐵幕從此打開，德國開始走向統一；這改變世界政治格局的驚心動魄場景，永遠鐫刻在史冊上。

2024年是柏林圍牆推倒的35周年紀念，回想當年我跨過柏林圍牆的過程，一直記憶深刻。

1988年初秋，當時德意志聯邦共和國(簡稱西德)駐上海領館剛開張，一個明朗的上午，我揣著個牛皮紙袋來到西德領事館。這是幢老洋房，我推開鐵柵門沿著小徑上台階，戰戰兢兢地推開門，會客室裡坐著一位女士，我向她說明來意，要申請赴西德探親的簽證

「先生，你請坐，我去通報。」她對我說，又回過頭指著旁邊小桌「有咖啡請你自便」。我環顧四周，正在猶豫是否要杯咖啡，從裡屋走出一位瘦高個先生，穿著筆挺的西服、戴著眼鏡向我走來。

我站起來向他問好並說明來意，同時把牛皮紙袋連同我的護照和名片遞交給他。紙袋裡是我太太在科隆大學歷年的學籍登記、成績單和財務紀錄等的複印件。她三年前辭去上海某科研所工作，前往科隆大學進修德語。

高個子先生拿了文件回辦公室，我拿起厚重的畫報翻閱，還沒閱過半本；他走出來把紙袋和護照還給我，同時伸出手說，「Professor Mah, welcome to visit our beautiful country, wish you have a wonderful Journey.Bon Voyage.」我幾乎不相信這是真的，當他那雙大手向我伸出時，我緊握著他的手並致謝。走出領事館，我打開護照看著那個還留有墨香的簽證章，真是感慨千萬。

辦護照 得過層層關卡

回想起我申辦護照的過程，不堪回首，從教學室申請開始，到系主任批，然後到人事處，校長室層層蓋章，再到派出所註銷戶口及油糧供應後，最後到市公安局才取得護照。

太太寄來機票，我把校事、家事安排好後就準備出發了。父親帶著女兒送我到火車站，從上海出發到北京，在北京搭上了去德意志民主共和國(簡稱東德)首都柏林的飛機，中間在莫斯科轉機。

第一次走出國門，一切都那麼新奇。在等待轉機時，莫斯科的環形機場裡色彩絢麗的俄羅斯娃娃以及包裝精美的伏特加，給我上了出國的第一堂課。中午時分，目的地到了，這是東柏林的國際機場。

太太與我約定，她先從科隆搭火車到西柏林，然後在東西柏林交界處、柏林圍牆的查理檢查站(Checkpoint Charlie)外接我。她拿的是西德簽證，無法進入東德來接我。

機場的海關官員十分友好，因為我們是兄弟國家。檢驗了我的西德簽證後，告訴我如何搭乘接駁車去查理檢查站。

汽車拐了幾個彎，沿著柏林圍牆前行，舉世聞名的柏林圍牆就在我身邊快速移動，那是既激動又興奮的一刻。眼前的柏林圍牆，威嚴下有點陰森，不如想像中那麼高聳，但很厚實，有扛槍的戰士站立，要越過這堵牆是絕不可能的。

分別三年 與太太相擁

檢查站到了，不大的房子，是當時東西德之間主要的通關。下車的人陸續進入室內，環顧四周屋有旗架，插著美英法三國的旗幟，牆上有大幅地圖。官員逐一檢查證件，輪到我時，是一位美國軍官，他檢查我護照上的簽證，問我來西德的目的，我說是來探望太太，我們已經分別有三年多了。

「Oh, I believe she will give you a big hug ! 」把護照還給我時，軍官對我說。我倆都笑出了聲，美國人的幽默與輕鬆實在是名不虛傳，一下子我緊張的心情鬆弛了。

走出檢查站四處張望，我發現她從遠處向我奔了過來，是她沒錯，就是孩子她媽，我們緊緊地抱在一起。

找了家飯店坐下後，太太點菜時一口流利德語，頓時我覺得有士別三日當刮目相視的感覺。只顧講話也不知吃點了什麼，走出飯店已是萬家燈火了。沿著大街漫步西柏林街頭，感覺城市特別明亮，街燈和商店櫥窗裡外是明光澤亮，路上車來人往，絡繹不絕。

布蘭登堡門 柏林標誌建築

第二天，太太陪我到布蘭登堡門前參觀，這是柏林的標誌性建築，城門上立柱著四匹青銅馬拉著勝利戰車的雕塑，雄偉而壯觀。城門在東柏林那邊，我們只能隔牆相望。沿著西柏林圍牆的一側漫步，這裡牆面上到處是色彩繽紛的塗鴉及各種口號，西柏林人用這種方式表達對這堵牆的憤慨，厭惡而不屑。

這與在東德一側柏林圍牆的陰森威嚴、一付不可侵犯的架勢，形成鮮明的對比。

站在布蘭登堡門前，太太為我留影，我又爬上瞭望平台，據說這是1987年美國總統發表演講台的位置。雷根總統在這裡發表了 「 Tear down this wall 」(推倒這堵牆）的著名演說。

雷根總統當時面向世界說道 : 「戈巴契夫先生，打開這扇門，推倒這堵牆！這牆它抵擋不了信心，抵擋不了真理，這堵牆抵擋不了自由 。」歷史見證了雷根總統的呼聲，1989年這堵牆終於被推倒了。

在這值得紀念的平台上，太太為我按下了快門。

回顧這段在柏林的經歷，有幸擦身而過東西兩側柏林圍牆的體驗，這段短暫而印象深刻的經歷一直銘刻在我的記憶中。這也是我由此走向自由之路的始端，由此開啟了我下半個人生新的一頁。 

查理檢查站

查理檢查站是冷戰期間(1947年至1991年)，西方盟國對東柏林和西柏林之間最著名的柏林圍牆過境點的稱呼，是冷戰的象徵，代表著東西方的分離。

東德領導人瓦爾特．烏布利希 (Walter Ulbricht)竭力爭取蘇聯批准，於1961年建造柏林圍牆，以防止東柏林和德意志民主共和國的人口移民或叛逃到西柏林。

1961年柏林危機期間，蘇聯和美國坦克曾在該地點短暫對峙。美國前總統約翰·F·甘迺迪曾於1963年6月26日訪問查理檢查站，並從平台上眺望柏林圍牆和東柏林，同一天他發表了著名的「我是柏林人」演講。

東歐國家解體、德國統一後，查理檢查站的美國崗哨成為了一個旅遊景點。

作者在布蘭登堡門前方、雷根總統發表演說時平台上留影。(作者提供)
作者在布蘭登堡門前方、雷根總統發表演說時平台上留影。(作者提供)
美國前總統雷根1987年在布蘭登堡門前發表「推倒這堵牆」演說場景。(維基公有領域...
美國前總統雷根1987年在布蘭登堡門前發表「推倒這堵牆」演說場景。(維基公有領域)
位於加州西米谷的雷根總統圖書館，有一塊柏林圍牆遺跡。(維基共享資源／by Hap...
位於加州西米谷的雷根總統圖書館，有一塊柏林圍牆遺跡。(維基共享資源／by Happyme22 )
查理檢查站是西柏林和東柏林之間唯一可供美國人和其他外國人以及盟軍成員使用的過境點...
查理檢查站是西柏林和東柏林之間唯一可供美國人和其他外國人以及盟軍成員使用的過境點。其餘六個檢查站是針對西柏林或西德居民的。(維基共享資源／by Roger Wollstadt )
1961年10月，美國M48巴頓戰車在查理檢查站與蘇聯T-55戰車對峙。(維基公...
1961年10月，美國M48巴頓戰車在查理檢查站與蘇聯T-55戰車對峙。(維基公有領域)
作者在柏林圍牆的西柏林這端，在布蘭登堡門前留影。(作者提供)
作者在柏林圍牆的西柏林這端，在布蘭登堡門前留影。(作者提供)

護照 簽證 德國

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