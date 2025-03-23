旅遊／天姥山、如意橋…走進溫州的仙氣山水

溫州奇岩。(圖片由作者提供)

對於「溫州」的第一印象是聽不懂他們的方言，甚至連猜都猜不出來。由於此間的地形複雜山區較多，相互聯絡不易久，而久之各成語系，據說抗戰時期曾被當作通訊部隊的「密語」，效果奇佳。在歐洲各大都市的中國餐廳，幾乎都是由溫州僑民經營，點菜以為中文不是問題，結果還是指著菜單的中文字來辨識，才得以解決。

溫州夜景。(圖片由作者提供)

溫州人營商 是生意高手

有一次在德國 柏林景點，我看到一座勝利女神模型紀念品，遠看不錯，一拿發現是石膏刷金漆，售價太貴又不值就放了回去，溫州籍導遊見狀就對售貨店主說：「我用銅製的同樣價錢賣你，多少數量願意收買？」當時就用手機拍照，並答應一周後交樣，一檔生意就在我眼前完成，誰說溫州人不會做生意。

溫州城區不大，人口一半都是長年居住國外，但市面還是非常昌旺，官方統計是全國私營經濟最發達的城市。到夜市想吃「溫州大餛飩」這是台北有名的小吃之一，結果居然是沒有！當地說餛飩是點心不是主食，只有小餛飩有售，想加點魚丸，上來的不是圓球而是條狀的，但非常細膩很好吃，至於溫州大餛飩只有回台北才有得吃。

天姥山。(圖片由作者提供)

江心塔。(圖片由作者提供)

雁蕩山飄仙氣 如意橋絕景

「雁蕩山」是溫州第一名勝，但是要花2到3天才夠走馬看花，加上有颱風影響，不宜訪遊。「楠溪江」在永嘉縣內，導遊安排竹筏遊江別有風味。當地風光有水秀、岩奇、瀑多、村古、灘林美為特色，選擇性很多。「天姥山」曾被李白作詩「天姥連天向天橫，勢拔五岳掩赤城，天臺四萬八千丈，對此欲倒東南傾」，而聲名大噪。「仙居」原名永安，宋真宗賜名「神仙居」而得名，前往參觀時雲霧繚繞千變萬化，是有不少仙氣的感覺。

如意橋。(圖片由作者提供)

泛舟活動。(圖片由作者提供)

江心嶼。(圖片由作者提供)

隸屬麗水縉雲的「仙都」，據說是中國始祖黃帝得道升天之處，仙氣更為濃厚，長年大霧封山，想要識得真面目，還真要有點運氣才行。途經「如意橋」是由北京鳥巢設計人之一的何雲昌設計，橋長一百多公尺，造型宛如一隻中國吉祥物「白玉如意」，橫跨東西峽谷，橋身係由三條交錯起伏流線型之橋面組合而成。橋面係由木板、玻璃和鐵網構成，左右是懸崖、頭頂是青天白雲而腳底一眼向下望去是萬丈深淵，還有雲霧隨風而動有如怒潮巨浪，說不怕是不可能的。

溫州雖處沿海卻冬不寒而夏不熱，故古稱溫州。有鷗江流經，江心有江心嶼是中國四大名島之一，歷代詩人李白、謝靈運、孟浩然、杜甫、韓愈、文天祥等均留有佳作嘆詠，島上有古蹟文信國公寺、浩然樓、謝公亭等。江面不寬，上船後，調頭已過近半，略稍加速即到對岸，十分有趣。