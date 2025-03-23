吃貨／非洲魚子醬每公斤萬元 打入高檔餐廳

在馬達加斯加Acipenser養魚場的工作人員，正抓取一條鱘魚，準備取其卵來製作作魚子醬。(路透)

當達比齊絲(Delphyne Dabezies)首次宣布她要成立非洲第一家魚子醬(Cavia)製造商的計畫時，一些高端食品業人士均抱持懷疑態度。15年後，她創立的Acipenser公司及Rova與Kasnodar魚子醬品牌，已打入全球一些最負盛名的餐廳。

頂級Rova魚子醬，最昂貴的產品每公斤售價約1萬2690美元。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，在馬達加斯加首都安塔那那利佛(Antananarivo)以東高山上的曼塔索阿湖(Lake Mantasoa)，令人難以置信地已成為這種食材的來源。達比齊絲表示，每個專家都說這不可能。

魚子醬的歷史與奢華

魚子醬是用鱘魚卵醃漬而成的美食，傳統上產自俄羅斯 裏海；17世紀，沙皇將魚子醬列為國家專賣後，儼然成為奢侈品。

魚子醬的生產很快就遍及全球，隨著Acipenser在馬達加斯加的建立，如今除澳洲 外，每個有人居住的大陸，他們都有生產。由於其文化意義與鱘魚長達8至20年的成熟期，魚子醬的價格可高達每茶匙2.7萬美元。

當然，還有令人垂涎的口感。「魚子醬全球發展史」(Caviar: A Global History)一書作者弗萊徹(Nichola Fletcher)表示，只需將它放入口中，這些細小的蛋就會融化成超級美味。

受到法國鱘魚養殖電視節目的啟發，三個法國人：達比齊絲、她的丈夫克里斯多福(Christophe)與他們的朋友古埃雷爾(Alexandre Guerrier)決定在選定為養老處的馬達加斯加從事類似計畫，當時他們已在當地經營紡織品貿易。

達比齊絲說，三人對魚子醬生產一無所知，起初沒有人認為計畫可行，也沒有人幫助他們。在一次度假時，遇上退休 鱘魚養殖專家雷恩(Francoise Rennes)，才使整件事得以踏出第一步；後來，在一次驅車前往周末度假屋時，他們看到了這個湖。

曼塔索阿湖湖海拔約4590呎，屬於非典型熱帶氣候，是鱘魚生長的絕佳環境。北半球的低水溫會導致鱘魚停止生長，而曼塔索亞湖的溫度介於華氏55至73度間，讓鱘魚全年都能生長；因此，達比齊絲的魚可早兩年成熟。

很快地，三位鱘魚養殖新手的夢想便實現了；如今，他們的魚子醬生產包括馬達加斯加的陸地與湖泊，養殖多達六種鱘魚。

「魚子醬全球發展史」(Caviar: A Global History)一書的作者弗萊徹表示，只需將它放入口中，這些細小的卵就會溶化成超級美味。(取自亞馬遜網站 )

現身高級餐廳菜單

當Acipenser在2017年生產出第一批以首都皇家宮殿命名的頂級Rova魚子醬時，業界對此普遍不抱信心。達比齊絲說，馬達加斯加以香草聞名，而非魚子醬；一開始很困難，每個人都認為「這是個笑話」。她說，但證明魚子醬好壞的唯一方法就是品嘗它。

2019年，機會來了。在歐洲著名的美食博覽會Sirha Lyon上，頂尖廚師品嘗了他們的產品。此後，Rova魚子醬便出現在世界各地的高級餐廳菜單上，其中包括五星級的巴黎克里雍大飯店(Hôtel de Crillon)與比亞里茲(Biarritz)的皇宮酒店(Hôtel du Palais)。

事實證明，這種魚子醬在非洲也很受歡迎；模里西斯的聖潔蘭唯逸度假酒店(Le Saint-Gerán Hotel)、塞席爾的五星飯店Constance Lemuria與Constance Ephelia都有供應。