料理功夫／香煎蝦佐彩椒杏鮑菇

當鮮甜的蝦子遇上爽脆甜椒與彈嫩杏鮑菇，這道色彩繽紛的料理口感豐富，既能品嘗到海鮮的鮮美，又有蔬菜的清甜平衡味蕾。

材料：

紅蝦（或草蝦）6至8隻、甜椒（紅黃綠皆可）1顆切絲、杏鮑菇1根切條、蒜頭2瓣切末、橄欖油1大匙、無鹽奶油10克（可省）、鹽1/2小匙、黑胡椒少許、白酒或米酒1大匙（增添香氣，可省）。

做法：

1.紅蝦洗淨、去腸泥，擦乾備用；甜椒、杏鮑菇切絲或條狀。

2.平底鍋加熱並倒入橄欖油，放入蝦子，中小火煎至兩面微焦，撒上鹽和黑胡椒，取出備用。

3.同一鍋加入蒜末炒香，接著放入甜椒與杏鮑菇翻炒約2分鐘。

4.倒入白酒稍微拌炒讓酒精揮發，再加奶油拌勻。

5.將炒好的蔬菜盛盤，上面擺上煎好的蝦子，即可享用。

小叮嚀：

這道菜的關鍵是蝦子的煎製要帶點焦香，但不過熟，這樣肉質才能保持彈嫩。如果想讓風味更濃郁，也可以加一點檸檬汁或辣椒片，讓整體層次更加豐富。





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