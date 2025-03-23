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料理功夫／酸菜魚

林水治

在北京生活期間，我學會酸菜魚的做法；今天聽朋友說酸菜魚正在台灣流行，且餐廳要價不菲，於是分享酸菜魚的做法。

材料：

魚切片、酸菜1包、花椒1匙、辣椒1只、薑3至4片、蒜頭2至3顆、蔥與萵筍、香菜少許。

做法：

1.魚斜切片好，用米酒、胡椒粉、生粉抓拌備用。

2.酸菜切碎，泡水10至20分鐘，瀝乾備用。

3.熱油鍋爆香薑片、花椒、辣椒、蒜頭、蔥白。

4.爆香後加入酸菜與水（500至700ml），煮出酸味；加入萵筍（可多加山藥、金針菇），煮2分鐘後，調味。

5.加入魚片，蓋鍋燜熟，撒上香菜蔥綠即可。


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