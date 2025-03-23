料理功夫／烤黑芝麻年糕和紅豆沙年糕

烤黑芝麻年糕

烤黑芝麻年糕

材料：

糯米粉400克、雞蛋 3個、紅糖90克、食用油20克、鹽2克、溫水150毫升、黑芝麻粉兩大勺、蜂蜜一大勺。

做法：

1.把雞蛋、紅糖以及油和鹽充分攪打混合，分批加入糯米粉和溫水攪拌均勻。

2.把麵糊的一半倒入抹油的烤盤，放進事先預熱350℉烤箱。

3.大約10分鐘左右，看到麵糊表面凝結後，端出烤箱。

4.在麵糊表面均勻塗上蜂蜜，再撒一層黑芝麻粉，邊緣留一小圈空白，以免蜂蜜溢出。

5.把剩下的另一半麵糊小心地覆蓋在芝麻粉上面鋪平。

6.把烤盤重新放入烤箱，繼續烘烤約45分鐘左右，以筷子插入不會帶出麵糊為熟。

小叮嚀：

我這次用油偏少，剛從烤箱端出來表面顯得乾燥皺裂，放涼以後才恢復正常顏色。如果喜歡表面顯得油光滋潤，可用50至60克油。

烤紅豆沙年糕

紅豆沙年糕

材料：

糯米粉800克、雞蛋6個、紅糖180克、食用油50克、鹽4克、溫水300毫升、紅豆沙一包。

做法：

1.打勻雞蛋、紅糖、油和鹽，期間分次加入糯米粉和溫水攪拌。

2.把一半麵糊倒入鋪好烘焙紙的烤盤，放進事先預熱350℉度烤箱，烤約15分鐘，待表面凝結後端出。

3.均勻抹上紅豆沙，邊緣留一小圈空白以免流出，再把剩餘麵糊小心倒在豆沙上，輕輕鋪平。

4.放入烤箱再烤約45分鐘左右，以筷子插入不會帶出麵糊為熟。

小叮囑：

一定要等麵糊表面凝結才能往上鋪豆沙，年糕才會層次分明。





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