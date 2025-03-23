娛樂／伊藤詩織性侵案紀錄片 入圍奧斯卡在日被封殺

「黑箱日記」海報。（取材自IMDb）

去年，日本 電影「哥斯拉-1.0」入圍奧斯卡 最佳視覺效果獎，並且如願笑到最後，導演山崎貴等主創攜手站上頒獎舞台，成了日本媒體和國民關注的焦點。2022年，濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car，又譯「駕駛我的車」）獲得四項奧斯卡提名，最終贏得最佳國際電影獎，同樣也在日本掀起不少討論。今年同樣也有日本電影獲得重要的奧斯卡提名，日本MeToo運動的代表人物、獨立記者伊藤詩織執導的「黑箱日記」（Black Box Diaries）入圍最佳紀錄長片，最後抱憾敗給以巴戰爭紀錄片「你的國，我的家」（No Other Landr，又譯「唯一的家園」），但弔詭的是，「黑箱日記」在日本的關注度與「哥斯拉-1.0」、「在車上」完全無法相提並論。

2022年獲得奧斯卡最佳國際電影的「在車上」在日本廣受好評，但今年同樣入圍奧斯卡的「黑箱日記」反而在國內引發寒蟬效應。圖為「在車上」海報。（取材自IMDb）

日電影院 遲不放映 海外觀眾連署請命

事實上，自去年年初在日舞影展上首映以來，「黑箱日記」陸續已在全球近60個國家和地區正式發行上映，然而，在日本本土，至今尚未有任何影院公開放映過這部作品。伊藤詩織早前受訪時曾無奈表示：「我們一直在想辦法，努力想將這部電影帶到日本放映，原本以為獲得奧斯卡提名能給我們不小助力，結果沒想到這反而還成了反作用力。時至今日，依然還沒找到願意發行或放映的日本電影院。」

這樣的窘境也引來海外觀眾的同情，在法國，有人組織發起網絡簽名請願活動，希望能夠製造足夠輿論，幫助「黑箱日記」在日本正式公映。「面對想要壓制像她這種反抗聲音的頑固制度，伊藤詩織挺身而出，以非凡的韌性獨自挑戰根深蒂固的體制。現在，她需要我們的幫助，幫助她邁出這最後一步：把她的故事帶回家。」請願書以法語、英語和日語書寫，有觀眾寫道：「每一個簽名都讓我們距離『黑箱日記』的日本公映更近了一步。每一個聲音都有助於說服日本發行商和媒體支持這部至關重要的作品。」截至3月中旬，約有6500人簽名表示支持。

「黑箱日記」講述前日本新聞記者伊藤詩織的親身經歷，2015年時，正在實習的她，應邀參加一個據說是商務聚會的活動，同樣參加活動的還有與時任日本首相安倍晉三關係密切的日本知名電視記者山口敬之。晚餐期間，伊藤被灌醉，隨後被山口帶去了他下榻的東京喜來登酒店，當時已失去行為能力的伊藤慘遭其性侵。

警方冷漠不願調查 伊藤被迫自力救濟

正如「黑箱日記」中揭示的，日本警方起初完全不願調查此案，理由是在日本，過往長達一世紀以來，性侵相關的法律中都規定必須要有暴力性攻擊的證據，才能展開調查和起訴。為此，伊藤只得被迫自行展開調查。她後來取得酒店的監控畫面，錄像顯示在兩人到達酒店時，山口強行將她從車裡拉出，然後用手摟住伊藤的肩膀，將她推入大樓，而伊藤則掙扎著想要站穩。

When Shiori Ito reported her rape to the police in 2015, she insisted on checking the security camera of the hotel, she saw herself, limp & unconscious, being dragged into a room by Noriyuki Yamaguchi, the TBS reporter closest to PM Shinzo Abe, like cargo.pic.twitter.com/PbOHhdtQRA https://t.co/mroWV9alKn — 旧 裸のブラタモリ少年倶楽部 ★ YOU、僕のソーセージを食え！？TBSワンダフル とうとう出たね… (@WaratteDappiCX) 2025年2月22日

伊藤詩織告訴採訪記者，當初說服酒店公開這段監控錄像實在是困難重重，「因為酒店不想成為洩漏顧客隱私的一方，所以他們拒絕公開。最終我花了好大功夫，才終於設法取得了這段畫面，但他們又讓我支付了大約4000美元，專門用於給入鏡者臉上打馬賽克。」

按照該片製片人艾瑞克尼亞里（Eric Nyari）的說法，最終正是這段監控鏡頭成了攔在該片日本公映之前的最大障礙。尼亞里告訴記者：「相比美國，日本的影院和院線經營者更害怕承擔風險，也確實更容易成為被告，陷入麻煩，」

他說：「很多影院和院線本身就隸屬於大財團，或是有著千絲萬縷的關係，而相關的酒店也和大財團關係密切。於是，『黑箱日記』能不能發行放映就成了一個特別敏感的案例。」

開記者會公開遭遇 網友不力挺反謾罵

「但我覺得發行商更多顧慮的還不是法律問題，而是來自日本民眾的聲音。」伊藤詩織補充，2017年5月，她開記者會公開自己遭性侵的指控，在當時的日本，這一極不尋常的決定為她贏得了部分政界人士的支持，但在社群媒體上卻掀起謾罵和批評的浪潮，大批網友對她的說法不屑一顧。

不過，遠在倫敦的紀錄片製片人漢娜阿奎林（Hanna Aqvilin）偶然間在新聞中看到了她的發布會，並與伊藤詩織取得聯繫。隨後，阿奎林提出了合作拍攝紀錄片的可能性，並且建議伊藤詩織盡快離開日本為先。

「我覺得她不能留在那裡，如果沒有一個讓她感到安全的地方，讓她去靜下心來思考要如何講述這個故事，這電影肯定拍不成，」阿奎林回憶說，「現在想起來，當時我的想法也很天真，因為我根本就不知道她正面臨著什麼樣的威脅。直到後來我才真正意識到，她當時得不到任何支持或法律援助，來自家人和朋友的支持也不夠，不知道為什麼大家都超級害怕萬一事情鬧大了，會對自己產生什麼影響。」

2019年伊藤詩織在民事訴訟勝訴，法院判決性侵她的電視台前記者山口敬之要賠償。（路透資料照片）

行李箱人生持續著 影片何時在日上映？

伊藤表示，過去的一整年裡，她的全部身家就都裝在一只隨身攜帶的行李箱，走到哪，她都帶著它，裡面裝著一塊很舒服的瑜伽墊，還有一支鍋子。

她告訴媒體，由於案件本身外加這部紀錄片所引起的負面關注，她覺得自己或許以後都無法再回到日本生活了。她說：「這一年裡我四處旅行，看看不同的城市，看看各個地方的紀錄片從業者是怎麼生活和工作的，看看哪些地方適合居住。」

讓「黑箱日記」在日本本土上映的努力，目前仍在繼續。製片艾瑞克尼亞里表示，「我們仍希望能有勇敢的日本發行商和勇敢的院線站出來。我希望那不僅僅是某一家小型的藝術影院，而是一家有勇氣的日本連鎖院線能與我們合作。這樣，我們就能按最初計畫的那樣，進行大規模發行了。」

艾瑞克尼亞里（左起）、伊藤詩織和漢娜阿奎林出席今年第97屆奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）

伊藤詩織則說：「對我來說，能獲得奧斯卡提名是一件大好事，我們都心存感激，但就我個人而言，我真正的目的還是希望能在日本發行這部電影，這比什麼都重要。」

（取材自澎湃新聞）