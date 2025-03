周日動動腦／宋朝盛行的捶丸與現代哪項運動很相似？

下列十個題目讓您動動腦,先別看答案,考考自己能答對幾題?

1.有紀錄以來最大的地震是發生在何國的9.5級?

2.美國俄亥俄州 代頓(Dayton)的名人有萊特兄弟和詹姆斯利蒂(James Ritty)。後者發明了何物?

3.「長袖善舞,多錢善賈」出自哪一本典籍?

4.日本的悠仁皇子所入讀的筑波大學,其校徽圖案叫做什麼?

5.宋朝盛行捶丸運動,其器具和規則與現代的什麼運動有著驚人的相似之處?

6.古語「比上不足,比下有餘」起初比的是什麼?

7.世界排名前三大的冰川 分別在哪三個地方可以看到?

8.是誰說:人就像寒冬裡的刺蝟,靠太近會刺痛,離太遠會寒冷,必須保持適當的距離過活?

9.迄今世上現存最古老的石拱橋有1400多年歷史,呈單孔大跨度弧拱,此橋是位於中國河北的什麼橋?

10.美軍歷史上最高的軍銜並非五星上將,而是特級上將(General of the Armies of the United States)。得此殊榮的只有哪兩人?

答案:1.智利 2.收銀機 3.韓非子 4.五三桐 5.高爾夫 6.書法 7.冰島 、格陵蘭、南極洲 8.叔本華 9.趙州橋 10.潘興、華盛頓