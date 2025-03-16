周日動動腦／宋朝盛行的捶丸與現代哪項運動很相似？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.有紀錄以來最大的地震是發生在何國的9.5級？

2.美國俄亥俄州 代頓(Dayton)的名人有萊特兄弟和詹姆斯利蒂(James Ritty)。後者發明了何物？

3.「長袖善舞，多錢善賈」出自哪一本典籍？

4.日本的悠仁皇子所入讀的筑波大學，其校徽圖案叫做什麼？

5.宋朝盛行捶丸運動，其器具和規則與現代的什麼運動有著驚人的相似之處？

6.古語「比上不足，比下有餘」起初比的是什麼？

7.世界排名前三大的冰川 分別在哪三個地方可以看到？

8.是誰說:人就像寒冬裡的刺蝟，靠太近會刺痛，離太遠會寒冷，必須保持適當的距離過活?

9.迄今世上現存最古老的石拱橋有1400多年歷史，呈單孔大跨度弧拱，此橋是位於中國河北的什麼橋？

10.美軍歷史上最高的軍銜並非五星上將，而是特級上將（General of the Armies of the United States）。得此殊榮的只有哪兩人？

答案：1.智利 2.收銀機 3.韓非子 4.五三桐 5.高爾夫 6.書法 7.冰島 、格陵蘭、南極洲 8.叔本華 9.趙州橋 10.潘興、華盛頓