料理功夫／好吃不過蘿蔔

蘿蔔莖雪裡紅炒肉末

近日蒸蘿蔔塊後把蒸出的湯汁喝了，這一喝，喝出了蘿蔔自帶的甜味，終於明白父親說：「冬天蘿蔔賽人參」的道理。初春產的蘿蔔ontime，產季的蘿蔔滋味甘甜無比，因此也被稱為「窮人的人參」。它不管哪種料理都美味，甚至只是用水蒸煮，任何調味料都沒放，蒸出來的湯汁也非常甘甜，大家可以試試看，以下做三種蘿蔔料理。

蘿蔔莖雪裡紅炒肉末

材料：

蘿蔔莖2分量、絞肉400克、蘋果適量、鹽巴適量。

做法：

1.蘿蔔葉莖切下洗淨，水瀝乾倒入盆中，加入鹽巴醃漬30分鐘（或放入冰箱1天），接著就可以馬上使用。

2.使用前把表面鹽分沖洗乾淨，切末備用。

3.蘋果削去外皮切丁。

4.平底鍋倒入絞肉翻炒約5分鐘後，加入蘋果丁一起攪拌炒，最後倒入切好的蘿蔔莖末，大火翻炒3分鐘即可。

PS：此為不加油版，利用絞肉自帶的肥油，也沒加鹽，因為醃製時加過鹽了，依照個人口感添加即可。

蘿蔔蒸肉丸子

醃漬蘿蔔塊

材料：

蘿蔔一條（約350克）、絞肉300克、蘋果適量、胡蘿蔔適量、青蔥1條、蛋白1顆、醬油適量、鹽巴適量、橄欖油適量、香油適量。

做法：

1.蘿蔔洗淨去皮切圓形狀，接著放入蒸鍋，外鍋用2杯水蒸，開關跳起備用。

2.蘋果、胡蘿蔔去皮刨成絲狀，青蔥洗淨切成細末。

3.拿個大碗，放入絞肉，接著打顆蛋白入內，加入蘋果、胡蘿蔔絲，拿雙筷子攪拌，之後加入鹽巴、適量醬油，一起攪拌，最後加入香油最後攪拌。

4.把蒸好的蘿蔔排列在盤中，把絞肉捏成一顆顆的丸子置入頂端，接著放入大鍋中蒸約20分鐘即可。

5.平底鍋放入適量橄欖油，青蔥倒入炒熟。

6.把大鍋中成品拿出，上面加些青蔥點綴即可開吃。

醃漬蘿蔔塊

蘿蔔蒸肉丸子

材料：蘿蔔300克、鹽巴適量、砂糖適量、黑豆醬油適量（任何醬油皆可）、糯米白醋適量、冷開水適量。

做法：

1.蘿蔔洗淨去皮切塊備用。

2.蘿蔔塊倒入大盆中，加入鹽巴攪拌均勻，靜置30分鐘瀝去水分，隨後用冷開水洗去多餘鹽分，用手捏乾水分。

3.接著倒入糯米醋、砂糖調和至砂糖融化即可，最後加入些醬油醬出顏色（可省略醬油），約1小時即可開吃，或冷藏至冰箱一天後的滋味最棒。

PS：如果多做，可以放入玻璃容器中，約5天內吃完即可。





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