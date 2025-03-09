移民專頁／搭巴士逃票被罰 申請入籍勿掩蓋

讀者問：

我是綠卡 持有人，想申請入籍。不過，我過去曾經搭乘School bus逃票。現在，我把ticket已經付了。入籍的時候是否要在N-400說明？有了這個紀錄是否會影響入籍？

答：

1.在申請美國入籍時，你需要如實填寫N-400表格，並在必要時揭露相關資訊。在N-400表格中，特別是第12部分(Additional Information About You)，有一系列關於違法行為的問題，雖然逃票屬於輕微違法(通常是民事違規或交通違規)，但因為你已經收到了ticket(罰單)，這屬於被cited，因此需要披露。你要在表格中相關問題回答Yes，並附上書面解釋和證明材料，如解釋信，說明事件的詳情(何時、何地、為何收到罰單)以及你已支付罰款的情況。你要提供罰單副本和支付罰款的收據作為證據。

2.入籍的其中一項要求是申請人需具備良好的道德品行(Good Moral Character，簡稱GMC)。入籍申請人必須證明他過去以及現在都具有良好的道德品行。通常情況下，申請人必須證明在提交入籍申請前的五年期間以及直到宣誓效忠(Oath of Allegiance)時都符合良好道德品行的要求。此外，五年期間之前的行為也可能會影響申請人是否符合此要求。

所謂好的道德品格，是指申請人在整體上表現為社會中的正直成員，遵守法律，展現誠實、可信賴以及尊重他人權利的行為。當你入籍面試時，移民 官會詢問你逃票的具體情況(如是否是由於疏忽等)，從而判斷你是否具有良好的道德品行。