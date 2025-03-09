報稅提醒篇／連鎖企業財務管理挑戰多 如何應對

連鎖企業需要更精細的財務管理模式，才能穩健成長，可向專業的會計師事務所諮詢。(眾越會計師事務所提供)

隨著美國華人 連鎖企業規模擴大，以及中美貿易蓬勃發展，眾多中資企業進軍美國市場，財務管理與合規問題日益重要。如何在擴張的同時保持財務穩健、符合法規，已成為企業管理者關注的焦點。

連鎖企業需要更精細的財務管理模式，才能穩健成長，可向專業的會計師事務所諮詢。(眾越會計師事務所提供)

連鎖企業需要更精細的財務管理模式，才能穩健成長，可向專業的會計師事務所諮詢。(眾越會計師事務所提供)

紐約會計專家指出，股權架構、合規管理、財務透明度及成本控制是影響企業長期發展的關鍵因素。眾越會計師事務所 (LL & CO. CPA P.C.) 合夥人Shanshan Li (Sean) CPA表示：「許多連鎖企業在快速擴張時忽略財務規畫與內控，可能導致資金鏈緊張、法律風險上升，甚至影響投資者信心。」

財務專家建議，企業應關注以下幾點：

1.股權架構優化：合理設計股權結構，確保企業長遠發展，避免內部糾紛。

2.合規經營：確保企業符合當地及聯邦法規，降低罰款與訴訟風險。

3.財務透明度：準確的財務報表與審計報告增強投資者與銀行信任，促進融資與業務發展。

4.成本與盈利分析：運用數據分析控制成本，提高營運效率與利潤率。

「AI與數字化轉型加速，財務管理已成企業決策核心工具。」合夥人Wenhao Liang(Ken) CPA表示，企業應運用智能財務管理工具提升效率，確保在競爭激烈的市場中立於不敗之地。

專家強調，隨著市場變化，連鎖企業需要更精細的財務管理模式，才能在不確定環境中穩健成長。

連鎖企業需要更精細的財務管理模式，才能穩健成長，可向專業的會計師事務所諮詢。(眾越會計師事務所提供)

企業若需進一步諮詢，可前往3660 Main St, 3rd Floor, Flushing, NY 11354

營業時間周一至周五 9:30-17:30，或致電718-886-2573洽詢。